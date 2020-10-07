Про українську антарктичну станцію вийшла книга-спогади

Вийшла книга-альбом «Моя Антарктика», написана українським вченим, дипломатом, державним і громадським діячем, академіком НАН України і першим послом України у Британії Сергієм Комісаренком.

Про це в Фейсбуці повідомляє Національний антарктичний науковий центр, передає Укрінформ.

"Це спогади про те, як українські дипломати у Лондоні спромоглися отримати безкоштовно у 1995 році для України від британського уряду антарктичну станцію «Фарадей», яка стала українською антарктичною станцією «Академік Вернадський»", - йдеться у повідомленні.

Саме Сергій Комісаренко зі сторони України підписав у 1995 році Меморандум про безкоштовну передачу Україні Британської антарктичної станції «Фарадей».

У книзі описано подорож Комісаренка до Антарктики у 2010 році. Видання ілюстровано фотографіями автора унікальними краєвидами Антарктики та станції «Академік Вернадський».

Книга доступна в pdf-форматі на сайті Національної академії наук.

Академік НАН України Сергій Комісаренко був першим Надзвичайним і Повноважним Послом України у Сполученому Королівстві Великобританії і Північної Ірландії у 1992-1998 роках та в Ірландії у 1995-1998 роках.

Українська антарктична станція "Академік Вернадський" розташована на мисі Марина острова Галіндез за 7 км від західного узбережжя Антарктичного півострова.

Перша українська антарктична експедиція відбулася у 1996—1997 роках, під час передачі станції Україна сплатила за неї символічну ціну в один фунт стерлінгів.

Станція працює як метеорологічна та географічна обсерваторія. ​Українські науковці проводять геолого-геофізичні, гідрометеорологічні, океанографічні, біологічні, геокосмічні, медико-фізіологічні дослідження, розробку та впровадження новітніх технологій.

​Як повідомляв Укрінформ, 28 вересня 2020 року, Національний антарктичний науковий центр МОН оголосив конкурс з відбору команди 26-ї Української антарктичної експедиції на 2021-2022 рр.