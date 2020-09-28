Міносвіти оголосило конкурс з відбору команди 26-ї експедиції в Антарктиду

Національний антарктичний науковий центр МОН (НАНЦ) оголосив конкурс з відбору команди 26-ї Української антарктичної експедиції.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Міністерства освіти та науки.

«26-та Українська антарктична експедиція є свого роду ювілейною, адже 2021-го ми відзначатимемо 25 років з часу підняття прапору України на колишній британській станції «Фарадей», яка тепер має назву «Академік Вернадський». Зважаючи на пандемію COVID-19, під час відбору майбутніх полярників та полярниць особлива увага приділятиметься фізичному та психологічному здоров’ю кандидатів», – зазначив директор НАНЦ Євген Дикий.

Переможці проводитимуть наукові дослідження та забезпечуватимуть життєдіяльність станції «Академік Вернадський» в Антарктиді з весни 2021-го до весни 2022-го року. Документи приймають до 12 жовтня 2020 року.

Традиційно до 26-ї УАЕ відбиратимуть 12 учасників. Крім 7 науковців, які працюватимуть у сфері досліджень геологічних та геофізичних наук, фізичних наук та науки про життя, у експедицію також шукають лікаря, кухаря, дизеліста-електрика, системного механіка та системного адміністратора зв'язку.

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Загалом відбір відбуватиметься у 4 етапи: подання документів на розгляд – до 12 жовтня 2020 р. включно; подання додаткових документів у разі проходження попереднього відбору – до 26 жовтня 2020 р. включно; фахова співбесіда, медична комісія та психологічне тестування; колективний тренінг для тих, хто попередньо пройде відбір до експедиції.

Докладніше з вимогами до кожного фахівця, умовами конкурсу, рівнем оплати праці та соціальними гарантіями можна ознайомитися в офіційному оголошенні на сайті Національного антарктичного наукового центру.