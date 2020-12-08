Українські дослідниці вирушили в експедицію до Антарктики, щоб вивчати китів

Українські науковиці Каріна Вишнякова та Юлія Іванчикова вирушили в експедицію, під час якої протягом трьох місяців досліджуватимуть Південний океан.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сторінці Національного антарктичного наукового центру у Фейсбуці.

Вчені вирушили до берегів Антарктиди з порту Кейптауна (Південно-Африканська Республіка). Вони працюватимуть на українському траулері «Море Содружества», що вестиме промисел антарктичного крилю.

Дослідниці планують вивчити просторовий розподіл китів та поповнити фотокаталог, започаткований на станції "Академік Вернадський" 2018 року. Також вони мають відібрати зразки з крижаної риби для вивчення вмісту стійких органічних забруднювачів у її тканинах. За підсумками досліджень ЄС може заборонити деякі пестициди та продукти фарміндустрії, що забруднюють Світовий океан.

Українки також досліджуватимуть відмінності біохімічного складу антарктичного криля у різних районах. Ще одним завданням Вишнякової та Іванчикової є вивчення біорізноманіття паразитів промислових риб, щоб з'ясувати, як вони впливають на динаміку популяції риб.

Зазначається, що це буде вже третій сезон роботи єдиного в усій Антарктиці програмно-апаратного комплексу «Ферібокс», за допомогою якого одночасно вимірюються 14 фізичних, хімічних та біологічних характеристик морського середовища. Саме за показами «Ферібоксу» морські біологи визначатимуть точки відбору зразків.

Експедиція триватиме до березня 2021 року.

Район промислу і досліджень включає в себе акваторії біля Південних Оркнейських островів, Південних Шетландських островів, протоку Брансфілда. Це так званий район 48 статистичної звітності Комісії з морських живих ресурсів Антарктики – традиційний район економічних інтересів України.