В Антарктиді знайшли мумії пінгвінів, яким може бути до 5 тисяч років

Орнітолог із американського університету Північної Кароліни Стівен Емслі знайшов на Антарктиді тіла пінгвінів, яким може бути до 5 тисяч років.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє The New York Times.

У січні 2016 року вчений Емслі вирішив прогулятися біля італійської дослідницької бази на Антарктиді. Під час польоту на гелікоптері він побачив тіла декількох пінгвінів стародавньої колонії Аделі.

За словами американського орнітолога, він зміг знайти птахів саме завдяки таїнню снігу.

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Дослідник оцінює, що смерть пінгвінів настала від 800 до 5 тисяч років тому.

На його думку, тіла птахів змогли непогано зберегтися впродовж багатьох років саме завдяки низьким температурам на Антарктиді. Однак, нині через потепління в регіоні, вони різко почали псуватися.

Як повідомляв Укрінформ, місія археологів виявила в єгипетській провінції Мінья саркофаг жерця, якому 2 600 років.

фото: NYT