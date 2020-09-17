У Бразилії захисна маска вбила пінгвіна

На узбережжі Бразилії знайшли мертвого пінгвіна, який проковтнув захисну маску.

На узбережжі Бразилії знайшли мертвого пінгвіна, який проковтнув захисну маску. Як передає Укрінформ, про це пише El Mundo.

Науковці вважають, що це перший випадок смерті тварини внаслідок неправильної утилізації засобів захисту від пандемії COVID-19.

Як зазначається, тіло ссавця знайшли на пляжі "Жукехі" на півночі штату Сан-Паулу. Під час проведення розтину у шлунку тварини виявили маску моделі N95 чорного кольору.

Про необхідність правильним чином утилізувати захисні маски, рукавички та інші засоби гігієни, які люди почали масово використовувати з початком пандемії коронавірусу, повідомлялося одразу.

Тепер слова вчених підтверджуються фактами. Зокрема, океанограф Уго Гулло Нето наголошує, що на узбережжі Бразилії зараз знаходять багато викинутих масок. Однак, цей випадок з мертвим пінгвіном, ймовірно, перший, коли тварина померла через неутилізоване людьми «сміття від пандемії».

«Це дуже серйозна проблема, а Бразилія проводить неефективну політику щодо боротьбі зі сміттям у морі. Це пов’язано з необізнаністю населення, проблемою управління, нагляду, а також поганим законодавством», — резюмує науковець.

Як повідомлялося, наразі число випадків зараження коронавірусом в світі перевищило 30 млн осіб, протягом останньої доби виявили понад 307 тисяч нових випадків. За весь час пандемії померли вже понад 945 тисяч осіб.