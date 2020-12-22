Кулінарний батл урядовців: стало відомо, чий борщ - найсмачніший

У конкурсі на найсмачніший борщ перемогла команда віцепрем'єра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольги Стефанішиної і глави МКІП Олександра Ткаченка, які приготували борщ із вишнями.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба КМУ.

«Сьогодні ми звернули увагу українців на те, що борщ є нашою традиційною родинною стравою. Борщ пройшов свій шлях крізь покоління, від бабусі до матері та сьогодні ми передаємо його рецепт своїм дітям. Для того, аби український борщ таки залишився нашим нащадкам ми прагнемо включення «Культури приготування українського борщу» до списку нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО. І це абсолютно можливо, уже в найближчі роки», – зауважила віцепрем'єр-міністр.

Відео кулінарного змагання розмістило у Фейсбуку Міністерство культури та інформаційної політики.

Попри те, що борщ із вишнями здобув перемогу, урядовці погодились, що це не перемога інгредієнта, а перемога українського борщу в цілому на загальнонаціональному рівні.

«Борщ наш! Український. І жодна пропаганда чи відверта спроба крадіжки нашої традиційної страви не зможе заперечити ідентичність та культурну спадщину нашого народу через кулінарний батл. Війна за борщ, як і за українські території триває. І ми неодмінно переможемо», – підсумувала Стефанішина.

Кулінарний батл міністрів / Фото: Геннадій Мінченко, Укрінформ

Суддя цих «борщевих» змагань Євген Клопотенко, голова ГО «Інститут культури України», заявив, що тепер слід очікувати в Україні вулиць, пам'ятників на честь борщу, «започаткуємо традицію відзначення світового Дня борщу та запуску тематичних телевізійних шоу».

Як повідомляв Укрінформ, віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина, міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко, міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Ігор Петрашко і міністр захисту довкілля та природних ресурсів Роман Абрамовський долучилися до кампанії на підтримку номінації “Культура приготування українського борщу” до списку нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО. Урядовці в прямому ефірі змагалися у приготуванні найсмачнішого борщу.

Міністерство культури та інформаційної політики разом із ГО “Інститут культури України” 25 грудня проведуть онлайн-презентацію “Культура приготування українського борщу” в межах кампанії на підтримку включення традиційної української страви, як елементу, до культурної спадщини ЮНЕСКО.

Експертна рада з питань нематеріальної культурної спадщини при Міністерстві культури та інформаційної політики на початку жовтня рекомендувала відомству включити до Національного переліку елементів нематеріальної культурної спадщини український борщ та ще 4 елементи. Це може стати першим випадком, коли до Національного переліку буде внесений загальноукраїнський елемент (борщ), а не регіональний.