Борщ у прямому ефірі: п'ять міністрів позмагаються у приготуванні

Члени уряду візьмуть участь у кампанії на підтримку включення елементу «Культура та традиція приготування українського борщу» до списку нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба МКІП на сторінці у Фейсбуці.

«Поки ви тільки налаштовуєтеся на марафон «Культура та традиція приготування українського борщу», ми вже розпалюємо плити. І завтра рівно о 17:30 запрошуємо всіх на онлайн-батл із приготування кращої страви між міністром захисту довкілля і природних ресурсів України Романом Абрамовським, міністром культури й інформаційної політики Олександром Ткаченком, віцепрем’єркою з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольгою Стефанішиною, міністром закордонних справ Дмитром Кулебою та міністром юстиції Денисом Малюською», - ідеться в повідомленні.

Як зазначається, модерує змагання професіонал у кулінарних справах Євген Клопотенко.

Стрім - на сторінці МКІП у Фейсбуці.

Як повідомляв Укрінформ, Міністерство культури та інформаційної політики України разом з ГО “Інститут культури України” 25 грудня за участі відомого шеф-кухаря Євгена Клопотенка проведуть онлайн-презентацію “Культура приготування українського борщу” в межах кампанії на підтримку включення зазначеного елементу до культурної спадщини ЮНЕСКО.

Експертна рада питань нематеріальної культурної спадщини при Міністерстві культури та інформаційної політики на початку жовтня рекомендувала відомству включити до Національного переліку елементів нематеріальної культурної спадщини український борщ та ще 4 елементи. Це може стати першим випадком, коли до Національного переліку буде внесений загальноукраїнський елемент (борщ), а не регіональний.