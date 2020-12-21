Борщ у прямому ефірі: п'ять міністрів позмагаються у приготуванні

Борщ у прямому ефірі: п'ять міністрів позмагаються у приготуванні

Укрінформ
Члени уряду візьмуть участь у кампанії на підтримку включення елементу «Культура та традиція приготування українського борщу» до списку нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба МКІП на сторінці у Фейсбуці.

«Поки ви тільки налаштовуєтеся на марафон «Культура та традиція приготування українського борщу», ми вже розпалюємо плити. І завтра рівно о 17:30 запрошуємо всіх на онлайн-батл із приготування кращої страви між міністром захисту довкілля і природних ресурсів України Романом Абрамовським, міністром культури й інформаційної політики Олександром Ткаченком, віцепрем’єркою з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольгою Стефанішиною, міністром закордонних справ Дмитром Кулебою та міністром юстиції Денисом Малюською», - ідеться в повідомленні.

Як зазначається, модерує змагання професіонал у кулінарних справах Євген Клопотенко.

Стрім - на сторінці МКІП у Фейсбуці.

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Як повідомляв Укрінформ, Міністерство культури та інформаційної політики України разом з ГО “Інститут культури України” 25 грудня за участі відомого шеф-кухаря Євгена Клопотенка проведуть онлайн-презентацію “Культура приготування українського борщу” в межах кампанії на підтримку включення зазначеного елементу до культурної спадщини ЮНЕСКО.

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Експертна рада питань нематеріальної культурної спадщини при Міністерстві культури та інформаційної політики на початку жовтня рекомендувала відомству включити до Національного переліку елементів нематеріальної культурної спадщини український борщ та ще 4 елементи. Це може стати першим випадком, коли до Національного переліку буде внесений загальноукраїнський елемент (борщ), а не регіональний.

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