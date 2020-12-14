Борщ-марафон: Клопотенко готуватиме онлайн, МКІП закликає викладати рецепти

Міністерство культури та інформаційної політики 18 грудня проведе онлайн-презентацію приготування борщу та закликає українців викладати свої рецепти цієї страви в соцмережах.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на Урядовий портал.

"18 грудня 2020 року Міністерство культури та інформаційної політики України разом з ГО “Інститут культури України” за участю Євгена Клопотенка, відомого шеф-кухаря, проведуть онлайн-презентацію “Культура приготування українського борщу” в межах кампанії на підтримку включення зазначеного елементу до культурної спадщини ЮНЕСКО", - йдеться у повідомленні.

Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко зазначив, що йдеться про гастрономічну ідентифікацію, а це питання захисту важливої культурної складової та частини історії.

"Визнання борщу об'єктом нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО поставить крапку у навмисно створених дискусіях щодо етнічної батьківщини рецепту страви. Адже усі ми знаємо правду: борщ – український”, - зазначає Ткаченко.

Як зазначається, у різні часи борщ варили за різними рецептами з використанням широкого набору продуктів. У пошуках особливостей та унікальних рецептів головної української страви талановитий кухар Євген Клопотенко здійснив мандрівку всією країною. Тепер 25 учасників з кожної області зберуться разом на спільному майданчику галереї мистецтв «Лавра», де кожен приготує борщ за неповторним рецептом. Усі кухарі - носії давніх регіональних та родинних традицій приготування цієї страви, які ділитимуться своїми секретами і шукатимуть формулу найсправжнісінького борщу. Процес приготування відбуватиметься одночасно за окремими робочими місцями із дотриманням карантинних норм.

МКІП закликає українців приєднатися до Борщ-марафону в соцмережах, що триватиме до 18 грудня, і викладати рецепти, світлини або "сторіз" з борщем, який готували власноруч вдома чи смакували деінде.

Як повідомляв Укрінформ, експертна рада питань нематеріальної культурної спадщини при Міністерстві культури та інформаційної політики на початку жовтня рекомендувала відомству включити до Національного переліку елементів нематеріальної культурної спадщини український борщ та ще 4 елементи. Це може стати першим випадком, коли до Національного переліку буде внесений загальноукраїнський елемент (борщ), а не регіональний.