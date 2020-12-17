Вчені з'ясували, де найвищий ризик заразитися COVID-19

Китайські вчені дослідили вплив розмірів простору на розподіл крапель від кашлю або чхання хворого на коронавірус і з'ясували, що у вузьких приміщеннях, наприклад коридорах, значно збільшується ризик інфікуватися COVID-19.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Physics of Fluids.

Науковці використали комп'ютерне моделювання та манекен з параметрами середнього чоловіка зростом 180 см, шириною плечей 45 см, швидкість руху становила 1,5 м/с. За допомогою цього дослідники інтерпретували різні ситуації, коли хвора людина може заразити оточуючих.

У ході дослідження вчені дійшли висновку, що через велике розсіювання крапель від кашлю або чхання хворої людини при швидкій ходьбі створюється шлейф з вірусних частинок довжиною до 6 метрів.

За словами вчених, у зону особливого ризику потрапляють діти. Це пов'язано з тим, що мікрокраплі з дихальних шляхів заражених утворюються навколо і нижче рівня їхньої талії через 2 секунди після кашлю і зависають приблизно в 1 метрі від підлоги. Тому діти, які йдуть позаду інфікованого, піддаються вищому ризику передачі, ніж дорослі.

Вчені виявили два різні типи дисперсії крапель, що займають істотно різні області забруднення.

У першому випадку хмара крапель може відокремитися від людини й опинитися на відстані від неї, зависнувши в просторі.

У другому - така хмара може витягнутися від тіла зараженого, ніби "хвіст".

"Для першого сценарію концентрація крапель через 5 секунд після кашлю має бути набагато вища, ніж для іншого. Це створює велику проблему при визначенні безпечної соціальної дистанції у вузьких коридорах, де людина може вдихнути мікрокраплі з вірусними частинками, навіть якщо заражений знаходиться далеко попереду", - йдеться у дослідженні.

Крім цього, вчені з'ясували, що діапазон розсіювання крапель набагато більший у холодному і вологому середовищі, ніж у жарких і сухих умовах через різну швидкість випаровування.

Науковці наголосили, що носіння захисної маски може ефективно знизити ризик зараження здорової людини.

У світі станом на ранок 17 грудня зафіксовано понад 74,5 млн випадків зараження коронавірусом, одужали вже понад 52,3 млн осіб.