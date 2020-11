Що почитати на карантині вихідного дня

Що робити на карантині вихідного дня? Читати! Зібрали для Вас 20 новодруків на будь-який смак.

«"Світлий Шлях": історія одного концтабору» Станіслава Асєєва

В’язниця, що насправді є концтабором, де застосовують моторошні тортури, діє в сучасній Україні. За тюремним парканом немає жодних законів, тут зовсім інше життя: у приниженні, страху й непевності, з ранами та слідами опіків на тілі, з болем від переламаних кісток і часто — від зламаної волі й свідомості. Тут головне завдання — вижити, коли жити вже не хочеться й від тебе майже нічого не залежить, зберегти здоровий глузд, коли вже близький до божевілля, залишитися людиною в нелюдських умовах, де віра, прощення, ненависть і навіть погляд між катом і жертвою набувають інших сенсів.

Щоб вижити в пеклі концтабору, журналіст Станіслав Асєєв написав цю книжку — відверту, емоційну, глибоку, в якій питань більше, аніж відповідей, бо життя людей після звільнення з полону назавжди розділилося на «до» і «після».

«"Кафе "Європа": життя після комунізму"» Славенки Дракуліч

«Європейський континент досі розділений. На місці давно зруйнованої Берлінської стіни пролягає розлам між Сходом і Заходом, що полягає у тому, в який різний спосіб люди обабіч продовжують проживати свої життя та сприймати світ. Чи є ці відмінності тінню комуністичного спадку, чи мають глибші підвалини? Що розмежовує нас сьогодні?

Не достатньо стверджувати, що справа в різному сприйнятті минулого чи концепціях часу. Але відвідавши ці краї, ви швидко усвідомите, що ми, східноєвропейці, існуємо в іншому часовому поясі. Ми живемо в цьому столітті, та, водночас, успадкували минуле, сповнене міфів та казок про кровну та національну приналежність. Подорожній також помітить багато прозаїчних моментів, як от повсюдний дивний та нав’язливий запах, брудні вулиці, зіпсуті зуби місцевих, дивне ставлення до грошей, проблему з громадськими вбиральнями, те, що більшість людей брешуть чи хитрують, або ж мають звичку обвинувачувати інших у кожній своїй невдачі...»

Відверта екскурсія в міське життя Будапешта, Тірани, Варшави та Заґреба, які ще продовжують акліматизацію в пост-комуністичних реаліях.

Ця книжка не пропонує простих рішень чи політично-знеболювальної терапії. Радше Славенка Дракуліч, хорватка з непересічною свіжістю та широтою сприйняття, пропонує свої точні, але людяні спостереження, цінні потужною емоційною відвертістю та ограненою ясністю інсайтів.

«І знов Олівія» Елізабет Страут

Лауреатка Пулітцерівської премії продовжує розповідь про життя своєї любої Олівії Кіттеридж, яка завоювала симпатії мільйонів читачів.

Колюча, саркастична і водночас безжально чесна, стійка до змін і здатна до глибокого співпереживання, Олівія Кіттеридж є «втіленням життєвої сили»! Олівія намагається зрозуміти не лише саму себе та власне життя, а й усе, що відбувається в містечку Кросбі штату Мен. Їй зустрічаються різні люди: юнка, що намагається змиритися із втратою батька. Молода жінка, налаштована народжувати у комічно недоречній ситуації. Медсестра з її спогадами про таємну закоханість у старших класах. Юристка, збентежена неочікуваною спадщиною.

І в кожному з цих випадків неймовірна Олівія продовжує нас дивувати, зворушувати й надихати - як каже сама Страут, «нести тягар таємниці якомога невимушеніше».

Бестселер The New York Times. Вибір року книжкового клубу Опри. Одна з десяти книжок року за версією People і одна з найкращих книжок року за версією: Time, Vogue, The Washington Post, Chicago Tribune, Vanity Fair, Publishers Weekly і багато інших.

«Як Земля сформувала історію людства» Льюїса Дартнелла

Мезозой вплинув на вибори у США. Маячня? А от і ні. Планета навчила людей плавити метал. Звучить як нісенітниця? Але це правда! Земля як впливала на людство, так і досі найнесподіваніше це робить. Завдяки їй вода з нашого тіла раніше текла в Нілі, випадала дощем чи клекотіла в океані. Піт, сльози й кістки були мінералами. Завдяки Землі люди видобули першу сировину й виготовили перші знаряддя праці. І цим її невидимий вплив не обмежується.

Планета стоїть за глобалізмом, нафтовим домінуванням Близького Сходу і нашими смаками — пластівці чи бутерброди на сніданок. І вона навіть таємничим чином обирає президентів і моделі голосування. Як? Захопливу відповідь ви знайдете на сторінках цієї книжки.

«Води слонам» Сари Груен

Джейкоб сумлінно відвідував лекції в університеті та готувався до скромної кар’єри доктора ветеринарної медицини. Та в долі були свої плани щодо нього. Втративши все, хлопець у буквальному сенсі вскочив у потяг — як виявилось згодом, цирковий. Саме цирк подарує йому друзів, кохану, професію і навіть слониху! Саме цирк навчить його протистояти злу і нічого не боятися. Через 70 років Джейкоб до найменших дрібниць згадає цю неймовірну мандрівку, ні про що не шкодуючи. Яскрава, драматична, щемлива історія з геть несподіваним і життєствердним фіналом.

«Несподівана радість тверезості» Кетрін Ґрей

Не кожна людина готова відкрито говорити про свою алкогольну залежність та шлях боротьби з нею. Проте Кетрін Ґрей знайшла у собі сили відверто, невимушено і чесно описала свою гірку історію пияцтва і свій шлях до тверезого життя.

У книзі «Несподівана радість тверезості» авторка розвінчує поширений у суспільстві міф про алкоголь як «дарувальника радощів», як «райські ворота до спілкування», що «бути тверезим — нудьга зелена».

Кетрін Ґрей розмірковує про суспільний тиск і нав’язування алкогольних традицій, аналізує дослідження провідних нейрологів і психологів про причини нашого тяжіння до алкоголю, заглиблюючись у природу цієї неоднозначної звички та її однозначні впливи на наші мозок і тіло.

Спираючись на власний досвід подолання алкогольної залежності, Кетрін Ґрей аргументовано й натхненно пояснює, в який спосіб тверезе життя може виявитися якісно ліпшим, значно цікавішим, багатшим, насиченішим, яскравішим, щасливішим. А втім, лише вам вирішувати, чи обрати цю альтернативну реальність без випивки й втішатися життям без похмілля.

«Там, у темній річці» Діанb Сеттерфілд

Ця загадкова історія сталася одного зимового вечора. У шинку «Лебідь», де так любили розповідати всяку бувальщину, з’явився чоловік. Поранений та знеможений, він тримав на руках непритомну дівчинку. Але за кілька годин дівчинка, яку всі на той час вважали мертвою, розплющила очі… Через деякий час за нею почали приходити ті, хто вважали її втраченою сестрою чи викраденою донькою. Ніхто з них насправді не знав, хто ця дитина. То для чого ж вона була їм так потрібна? Із кожним днем таємниця лише поглиблювалася. Німа дівчинка, що раптом перевернула своєю з’явою життя місцевих. Звідки вона взялася? Кому вона належить? І чи сама вона знає, ким є насправді?..

«Тут, у реальному світі» Сари Пенніпакер

«Тут, у реальному світі» — зворушливий і щирий роман, ода всім інтровертам, фантазерам і мрійникам.

Вейр класно проводить канікули, витаючи у хмарах: уявляє себе середньовічним лицарем і вигадує різні історії. Та батьки записують сина в літній табір, щоб він спілкувався з «нормальними» — товариськими дітьми.

Уже першого дня Вейр утікає з ненависного табору до напівзруйнованої церкви неподалік — і зустрічає Джолін, таємничу саркастичну дівчинку, яка вирощує там папаї. Літні дні минають весело — Вейр допомагає Джолін і перетворює церкву на власний замок з магічною купіллю. Коли ж цю земельну ділянку виставляють на аукціон, хлопчик згадує правило з лицарського кодексу: «Завжди стій на захисті Правди та Добра і борися проти Несправедливості».

Чи вдасться друзям урятувати своє улюблене місце? Чи стане Вейр справжнім героєм — тут, у реальному світі?

«Вибір. Прийняти можливе» Едіт Єви Егер

Докротка Еґер потрапила до Аушвіцу, коли їй було 16 років, там вона втратила батьків, а їй із сестрою вдалося вижити. Через кілька років після звільнення вона емігрувала до Америки, де протягом десятиліть працювала над тим, щоб зцілитись від травми.

У цій книжці історія її перебування у концтаборі та її звільнення, історія самозцілення та яку роль у цьому процесі відіграв Віктор Франкл, психотерапевт і теж вцілілий у Аушвіці, а також це історії її пацієнтів, яким вона допомогла пережити скрутні моменти.

За словами авторки, ніхто не може уникнути страждань у своєму житті, але кожен має вибір, як вийти з таких ситуацій — як жертва чи той, хто вцілів. І ця книжка про те, як дійти до такого вибору, як звільнитись від травм.

«Трамп vs світ» Керол Леоннідж, Філіп Ракер

Ця книга — рідкісний зразок документального політичного детектива. Від першої до останньої сторінки читач невідривно стежить за карколомними поворотами президентства Дональда Трампа — на думку багатьох політиків та аналітиків — найсуперечливішого очільника Сполучених Штатів Америки за всю їхню історію. Автори поступово розгортають сцени життя найвищої політичної еліти, показують «кухню» Білого дому й смакують із читачем страви, сяк-так зварені на ній в умовах жахливого невігластва головного кухаря. Кульмінацією книги є опублікування звіту спеціальним прокурором Робертом Міллером щодо втручання Росії у президентські виборчі перегони 2016 року, а початком розв’язки — сумнозвісна міжнародна телефонна розмова, що мало не залишила Сполучені Штати без президента.

«Географія геніальності: найцікавіші місця світу від Давньої Греції до Кремнієвої долини»

Еріка Вайнера

Чи замислювались ви коли-небудь, як формується геніальна особистість і чому саме в тому або тому конкретному місці та часі? Завдяки чому з’являються блискучі, талановиті, творчі люди, такі як Стів Джобс, Томас Едісон або Альберт Ейнштейн?

У цій захопливій книжці Ерік Вайнер вирушає в подорож слідами геніїв, у місця, де все сприяло появі новацій і творчому розвитку. Автор досліджує минуле і сьогодення, стародавні Афіни і Кремнієву долину, Китай за династії Сун і Флоренцію доби Ренесансу, Відень часів Моцарта і Фройда, Единбург за Просвітництва і Колкату на межі століть. Майстерно поєднуючи історичні факти і власні висновки, добуті з опитувань експертів, інтерв’ю з екскурсоводами, розмов із місцевими, Ерік Вайнер пропонує нам поміркувати ось про що: чи є можливим нині, саме тут і тепер, вловити той самий дух геніальності, сприятливий для появи сучасних геніїв?

«Круз та Лис. Напередодні» Антона Санченка

Не дивно, що першою російською навколосвітньою експедицією командували німець та українець — саме українці та німці будували Російську імперію. Дивно те, як росіяни вміють привласнювати й робити «русскими людьми» всіх успішних діячів, навіть якщо прізвище одного з них фон Крузенштерн і він естляндський барон, а іншого — Лисянський і він з козацького полкового міста. В усіх біографіях Лисянського Ніжин проходить скоромовкою і нічим не відрізняється від якогось російського містечка, а з Крузенштерном його знайомлять вже перед самим відплиттям експедиції з Кронштадта, попри те, що вони разом вчилися в Морському кадетському корпусі, воювали й були на багаторічній практиці в британському флоті.

Антон Санченко взявся реконструювати початки зіркової кар’єри майбутнього кавалера ордену Святого Георгія, власника іменної золотої шпаги, капітана першого рангу Юрія Лисянського. У результаті вийшла захоплива й дотепна розповідь про доленосні застілля і правильно вибраного кума, про користь вивчення іноземних мов і морську термінологію, про бригантини на річці Остер та алкогольні коктейлі на фрегаті «Луазо», про колекціонування морських їжаків і секрет ніжинської кабачкової ікри.

«Самотність. Сила людських стосунків» Вівек Мурті

Чому ми почуваємося все більш самотніми, якщо сучасні технології покликані нас об’єднати? Це питання вирішив дослідити колишній високопосадовець і один з найголовніших лікарів у США Вівек Мурті. Він опитав багатьох людей, які почуваються самотніми, і визначив, що стоїть в основі цього болючого стану та як його можна подолати. У цій книзі він вмістив справжні життєві історії про те, як в основі депресивних розладів, жорстоких вчинків, залежностей, стресових ситуацій вдома і на роботі стоїть саме самотність, покинутість і бажання, щоб тебе помічали.

Впоравшись із майже хронічною проблемою самотності, яка тільки шкодить нашому здоров’ю та соціальним зв’язкам, можна буде глобально подолати нетерпимість, нетолерантність та зробити людей у світі і справді пов’язаними. І не штучно, за допомогою технологій, а якісно - завдяки усвідомленню кожним своєї ролі щодо інших.

«Патруль часу» Пола Андерсона

Пол Вільям Андерсон – відомий американський письменник-фантаст, неодноразовий лауреат найпрестижніших премій у царині фантастичної літератури – Г’юго, Неб’юла, Локус, та інших відзнак. Попри десятки романів, одним із найцікавіших його циклів є «Патруль часу», присвячений роботі темпоральної служби безпеки, яка діє у всіх часових і просторових точках світу, забезпечуючи охорону історії людства від стороннього втручання і запобігаючи її несанкціонованим змінам, які можуть призвести до стирання відомої нам реальності та заміни її альтернативною версією.

Альтернативна історія завжди слугуватиме захопливим полем для уявних експериментів, на кшталт того, а що трапилося б, якби свого часу Римська імперія не зникла, а продовжила своє існування, або ж європейці запізнилися з відкриттям Америки? Хід історії тоді б змінився радикальним чином, а світу, яким ми знаємо його тепер, ніколи б не існувало. Саме таким загрозам втручання у хід історії протистоїть Патруль часу – могутня організація, яка діє скрізь і завжди, у всіх часах усіх мислимих епох.

Цикл оповідань «Патруль часу», присвячений часовим та історичним парадоксам, а також надзвичайно складній, але й страшенно захопливій службі його працівників, яким, окрім неймовірних пригод у всіх епохах, інколи доводиться поставати перед доволі складними й незвичними морально-етичними дилемами, а також робити доволі непростий і болючий вибір, рятуючи нашу реальність від колапсу.

«Ошукана жінка» Симони Де Бовуар

Ім’я всесвітньо відомої феміністки Симони де Бовуар перш за все асоціюється із її класичною соціологічно-філософською працею «Друга стать», принаймні в нашій країні. Проте не менш цікавою є її художня проза. До цієї книги увійшли два невеличких романи «Свідомий вік» і «Ошукана жінка», а також «Монолог», невеличкий твір, чий літературний жанр можна визначити не інакше, як, власне, «монолог».

Прозові твори Симони де Бовуар виходять українською вперше. Ці тексти були продиктовані лівими політичними поглядами авторки, і, здавалося б, мали стати винятково ідеологічними, тобто спрощеними, однозначними. Проте героїні та герої Симони де Бовуар є живими і переконливими, а житейські ситуації, в які вони потрапляють аж ніяк не є штучними. Яким би не був їхній задум, маємо твори, які піднімають не лише соціальні, а й буттєві питання.

«Фрукти проти овочів» Олексія Коваленко

Перці й помідори — не овочі. Гречка — горішок. Вишня — не ягода.

Усе своє життя, успішно проігнорувавши ботаніку, ми керуємося лише одним простим (і хибним) правилом: солодке — фрукт, а все решта — овочі. Насправді це так не працює. У книжці «Фрукти проти овочів» ботанік, музейник та автор блогу «Довколаботаніка» Олексій Коваленко розповість справжню історію продуктів, які ми щодня бачимо на кухні та в супермаркеті, а ще навчить відрізняти овоч від фрукта, горіх — від горішка, а кавун — від ягоди. У книжці Олексій пояснить, хто намагався лікувати огірками безпліддя та укуси скорпіонів, як салату приписали здібності впливати на чоловічу потенцію, звідки примандрував до нас буряк та як приготувати каштани в домашніх умовах і не рознести квартиру на шматки.

Перед вами — не збірник рецептів і навіть не підручник з ботаніки, книжка Олексія Коваленка — це реальна та дотепна історія найзвичайнісіньких овочів і фруктів: від особливостей їхньої ДНК та селекції до найдивніших міфів і кулінарних лайфхаків.

«Шарль де Ґолль» Бернара Фана

Шарль де Ґолль – винятково важлива особистість в історії Франції. Це місце належить йому завдяки звершенням на користь країни та політичним рішенням, до прийняття яких він зумів спонукати французів. Оскільки більша частина його діяльності вписана в драматичний контекст історії, значущість цієї постаті видається ще вагомішою. Талановитий оповідач і досвідчений історик Бернар Фан простежує унікальний життєвий шлях знаменитого французького генерала і політика Шарля де Ґолля (1890–1970).

Він воював на фронтах Першої світової війни, обіймав високі посади в армії, поєднуючи військову кар’єру з літературною працею. Під час Другої світової війни розгорнув прапор боротьби за звільнення Франції, повернув їй ранг великої держави і очолив Тимчасовий уряд. Довгі роки де Ґолль перебував в опозиції, але, врешті-решт, повернувся до влади, заснував П’яту Республіку і став її першим Президентом. Обіймаючи цю посаду десять років, де Ґолль зробив величезний внесок не тільки в історію сучасної Франції, а й у світову історію. Тож разом з автором спробуємо поглянути, яким було життя Шарля де Ґолля, присвячене службі задля величі Французької Республіки.

«Міські джунглі. Або як рослини допомагають нам творити гармонію і стиль»

Іґоря Джосіфовіча, Джудіт де Ґраф

Надихайся, дізнавайся, дій. «Міські джунглі» — це не просто книжка, що лежатиме на журнальному столику задля краси. Це найпрекрасніший і найдивовижніший спосіб оживити свій дім і створити в ньому затишок.

У «Міських джунглях» на вас чекає натхненна подорож Європою й гостювання в п’яти домівках у стилі «еко», ви зможете зблизька роздивитися рослини, що мешкають у творчих людей, і поспілкуватися з цими людьми про їхніх зелених друзів, про догляд за ними і про різні інтер’єрні еко-рішення. Це видання — дещо більше, ніж просто книжка, яку ви гортатимете час від часу для натхнення, і яка переважно лежатиме на вашому журнальному столику задля краси. Тут для вас зібрано десять рослинних портретів, а також багато простих порад щодо догляду за рослинами. Ні, це не енциклопедія з ботаніки. Ця книжка — для кожного, хто хоче озеленити свій дім, незалежно від того, новачок він чи експерт. Ні, ми не віримо, що кожна людина від природи наділена чудесним даром садівництва. Але хочемо вірити, що кожна людина спроможна жити з рослинами й доглядати за ними. Потрібна лише відповідна інформація, і ця книжка — перший крок у правильному напрямку.

«Коротка історія всього» Кена Вілбера

Хай легковажна назва не вводить читача в оману: під обкладинкою — серйозний філософський розмисел про суперечливі шляхи, якими розвивалося людство в психологічному, емоційному, інтелектуальному, моральному і духовному планах. Ідея Вілбера зводиться до того, що західна традиція не охоплює всього екзистенційного досвіду людини, а тому не справляється з роллю єдиного джерела питань і відповідей. Вілбер виступає в ролі демістифікатора, тонкого критика учителів, методів, ідей і систем, які обіцяють привести до істини, проте виявляються неповними або хибними. Висловлюючись метафорично, він знайомить Будду з Фройдом і пропонує альтернативний погляд на духовну еволюцію людини.

«Коротка історія всього» показує світ в оригінальному ракурсі та пропонує відповідь на злободенні питання сучасності — про зміну ролі чоловіка і жінки, про руйнування довкілля, про розмаїття і мультикультуралізм, про витіснену пам’ять і сексуальне насильство над дітьми, про роль інтернету в інформаційну епоху та багато іншого.

Українське видання містить також розлогий діалог з Ланою Вачовскі, співавторкою легендарної «Матриці» і давньою шанувальницею творчості Вілбера.

«Кордони мрій. Про Невизнані Республіки» Томаша Ґживачевського

Тринадцять захопливих художніх репортажів із псевдореспублік затягують читача в чорні діри альтернативних, але водночас таких справжніх реальностей. Абхазія, Південна Осетія, Нагірний Карабах, Придністров’я, «ЛНР», «ДНР» – де-юре вони не існують, де-факто там триває життя за своїми специфічними законами, надиктованими парадоксальною реальністю та невтіленими мріями про незалежність.

Огляд підготувала Оксана Ускова