27 BookForum: що почитати у вересні

16-20 вересня у Львові традиційно відбудеться уже 27 Форум Видавців, цього року - вперше в онлайн-форматі.

Подивитись усі події можна буде безкоштовно тут.

Ми зібрали для Вас «найсмачніші» новинки, вихід яких заплановано спеціально до міжнародного книжкового фестивалю.

«Хроніка одного голодування. 4 з половиною кроки» Олега Сенцова

«Хроніка одного голодування» — тюремний щоденник, який кремлівський в’язень Олег Сенцов почав вести у травні 2018 року, на третій день після того, як оголосив безстрокове голодування з вимогою звільнити українських політв’язнів. День за днем, протягом 145-ти днів, незважаючи на моральний тиск і фізичне виснаження, дрібним нерозбірливим почерком у зошиті Олег відверто, різко і гранично точно фіксував свої тюремні будні в російській в’язниці, спостереження і думки. Після звільнення автору дивом вдалося вивезти свої записи із Росії. Тепер із «Хронікою одного голодування» може познайомитися і україн­ський читач.

«4 з половиною кроки» — збірка малої прози Олега Сенцова, написана в російській тюрмі. Що відчуває людина, вперше потрапивши до в’язниці? Як за товстими стінами й тьмяними вікнами з подвійними ґратами, у тісних і брудних камерах живуть арештанти? Яких правил і законів доводиться дотримуватися, опинившись там? Автор розповідає про життя в’язнів та про обставини, що привели їх у неволю, максимально об’єктивно й відсторонено — не виправдовує, не засуджує, лише засвідчує. Разючі, часом жахливі факти поруч із вивіреними точними деталями створюють переконливе тло, на якому й розгортаються події чиїхось життів. Автор здебільшого не робить висновків — він залишає це право читачеві.

«Боротьба за правду. Як мій дядько переміг брехню» Оксани Мороз

Основні події відбуваються з весни 2019 до літа 2020 років. В книзі два головних герої.

Дядько Іван, простий, розумний трудяга, який не встигає за інформацією і через це постійно набиває гулі. Він патріот, живе Україною, але розуміє, що в країні все жахливо. Він людина інтернету, проте аналогової закалки. Розуміє, що всі маніпулюють, але як - не знає.

І його племінниця, яка якраз займається тим, що розставляє граблі для таких дядьків, маніпулюючи ними через медіа та соціальні мережі. Вона виросла на розповідях дядька про совєтську пропаганду та те, як люди намагалися їй протистояти.

В книзі описаний переломний момент, коли дядько остаточно заплутався, а племінниця вирішила перейти на інший бік сили. Замість того, щоб маніпулювати - вчити простих людей протистояти цим маніпуляціям.

Спочатку вона намагалася зрозуміти, чому Дядько Іван з матьорого борця з брехнею совєтів перетворився на людину, що наступає на всі граблі популістів, шахраїв, творців магічних пігулок. Вона розказує дядьку як функціонує інформація в цифровому світі. Як працюють та маніпулюють онлайн-медіа, телебачення, Facebook, Viber, YouTube, Telegram. Як він може себе захистити та знову стати борцем.

Книга розвінчує міф про те, що звичайна людина не може розпізнати брехню в ЗМІ та соціальних мережах. Може, проте для цього потрібно дотримуватися інформаційної гігієни. Простих правил, які здатен освоїти кожен і незалежно від віку.

«Як виходити заміж стільки разів, скільки захочете» Ірени Карпи

Іронічний нон-фікшн, у якому українська письменниця Ірена Карпа ділиться секретами довготривалих і короткочасних знайомств, порадами для тих, хто хоче опинитися в міцних і успішних стосунках, а також не оминає увагою і свої романтичні пригоди — у Франції та поза нею. У виданні розгортаються справжні історії, самої Ірени або її близьких друзів, приправлені фірмовим гумором, завдяки якому навіть розлучення та любові страждання звучатимуть дотепно.

Крім того, письменниця наголошує, що не прагне займатися менторством і вдавати з себе гуриню й психологиню, її книжка — це всуціль життєвий досвід і висновки з її досвіду стосунків із чоловіками.

«Весела й корисна книжка, яку можна розглядати і як жарт, і як інструкцію. Читати її можна по порядку розділів або так, як заманеться, тицьнувши пальцем у розділ із цікавою назвою. Та й взагалі девіз цієї книжки — вийшло в мене, вийде і у вас», — говорить Ірена Карпа про новий авторський текст.

«Рок-н-рол» Сергія Мартинюка

Це альтернативна реальність з вигаданими рок-героями та знаними зірками від лідера гурту «Фіолет» Сергія «Колоса» Мартинюка.

Світ, де досі живе Кузьма і Девід Бові, а «Oasis» дають об’єднавчі концерти у Львові. Океанський кит у дніпровських водах і напівміфічний альбом, записаний відомими музикантами на початку тисячоліття в зимових Карпатах.

Це історія успіху, зради, мрій, випробувань, депресій і любові у першому в українській літературі рок-н-рольному романі. Що насправді відбувається по той бік сцени? Як народжується музика і рок-н-рольні герої? Можливо, історії про зіркові злети, розбиті серця з гітарами, ріки алкоголю з наркотиками, навіжених фанаток та концертний графік нон-стоп — й близько не все? Що як правда про кумирів далека від ідеальності глянцевих обкладинок з ними? Що як найвідвертішіт романтики — найзатятіші грішники, приречені на вічну боротьбу з бумерангами минулого? Ким були ці люди, перш ніж стали зірками, і на що вони готові, аби втримати здобуту славу і любов слухачів?

Усього за тиждень життя героїв нового роману Сергія «Колоса» Мартинюка перевернеться з ніг на голову. Чим закінчиться історія — персональним апокаліпсисом чи новою сторінкою життя — кожен вирішить сам. Якщо, звісно, доживе до миті вибору. Це рок-н-рол, бейбі!

«Порт Житана» Олеся Ільченко

«Порт Житана» – затишний ресторанчик на березі мальовничого Женевського озера. У різний час він стає особливим місцем для Марка Мазура, українського художника-емігранта, який прославився своїми авангардними роботами в міжвоєнному Парижі, і Сергія Коваленка, мистецтвознавця, що збирає колекцію для впливового київського олігарха й намагається розкрити загадку таємничого зникнення свого славетного земляка. «Порт Житана» – це роман, у якому історія тісно переплетена із сучасністю, а мистецтво – із людськими долями і стосунками. Це роман про вимушену втечу й неодмінне повернення, фальшиву «любов» і справжнє кохання, про щоденний вибір, який здійснює людина.

«Я бачу, вас цікавить пітьма» Ілларіона Павлюка

У центрі сюжету – київський кримінальний психолог Андрій Гайстер, якого відправляють консультантом у богом забуте селище Буськів Сад. Зимової ночі там зникла маленька дівчинка. А ще там водиться Звір — серійний маніяк, убивств якого тамтешні мешканці воліють не помічати... У цьому проклятому селищі, де все по колу і всі живуть життям, яке ненавидять, розслідування постійно заходить у глухий кут. Андрій вірить, що загублена дівчинка, попри все, жива і він її знайде. Але нікому, крім нього, це не потрібно.

«Я бачу, вас цікавить пітьма» — історія про непробивну людську байдужість і пітьму всередині нас. Про чесність із собою й ціну, яку ми готові заплатити за забуття. Про гріхи, що матеріалізуються, і спокуту, дорожчу за спокій.

«Культура принад і спротиву» Тарас Лютий

Книжка охоплює коло тем, дотичних до ідеології та популярної культури. Колонки до журналу «Український тиждень» та інших видань складаються, ніби пазл, у панорамний огляд реалій культури останніх кількох років, зокрема й українських. Ці розмірковування стають реакціями на відомі сюжети та проблеми. Від попмузики і до коміксів, від кітчу і до масових рухів — здається, не лишається тем, не висвітлених автором у цій сфері.

«Хороші хлопці. 50 героїв, що змінили світ добротою» Роба Кемпа

«Хороші хлопці» – це надихаючі історії чоловіків, які змінили цей світ своїми добрими справами і емпатією, а не силою. Щедрість, вміння дружити і віддавати – це ті цінності, які є ключовими для героїв цієї книжки і які допомогли їм досягнути великих результатів для світу.

Тут можна прочитати про вчинки таких відомих персон як Ліонель Мессі, Барак Обама, Мартін Лютер Кінг, Конфуцій, а також і про маловідомих героїв, як-от Джеймс Гаррісон, який понад 50 років здавав свою рідкісну кров, щоб врятувати мільйони немовлят.

Українське видання доповнено історіями про Миколу Пирогова, Антона Макаренка, В'ячеслава Чорновола, Сергія Жадана і Валентина Фречку.

«Наприкінці приходить смерть» Аґати Крісті

Фіви, 2000 рік до н.е. Батько Ренісенб, жрець Ка Імхотеп, привів у свій дім нову наложницю, Нофрет. Цей момент став фатальним для родини, в якій одразу ж почали відбуватися різні неприємності. Кепський характер Нофрет та глибока темна злість стали причиною щоденних сварок між домочадцями. Та наложниця жадає більшого: вона зводить наклеп на синів Імхотепа та їхніх дружин. Розлючений батько погрожує синам розправою. Аж раптом все перевертається з ніг на голову: Нофрет знаходять мертвою. Сумнівів немає: це вбивство. Під підозрою - уся родина…

«Химерні оповідання» Ольга Токарчук

У цій збірці малої прози нобелівська лауреатка Ольга Токарчук ступає на звичну для себе територію помежів’я, що утворилося десь на перетині міфів і науки, реальності й вигадок, пам’яті та мрій про майбуття. І наче надсильна чаклунка чи надвпливова науковиця, авторка зіштовхує ці виміри, наче в колайдері, змішує їх, наче у зіллеварному казані, ‒ аби зробити щось, що здавалось цілковито звичним, не таким. І цими зіткненнями, переплітаннями і змішуваннями у кожному оповіданні вона творить нову реальність, де не залишається місця колишнім межам і де героям та читачам доводиться шукати чи прокладати їх заново.

«Черчилль та Орвелл. Битва за свободу» Томаса Рікса

1937 рік. Джордж Орвелл повертається до Великої Британії з охопленої війною Іспанії, де він одержав серйозне поранення в горло, та починає писати одні зі своїх найкращих творів. В той самий час десь в іншому куточку країни Вінстон Черчилль, який вже не раз за життя одержував бойові рани, веде свою чергову боротьбу: проти політики умиротворення агресора. Ці двоє ще не здогадуються, що їх насправді об’єднує.

Такі дві різні постаті — прем’єр-міністр, який гідно провів Велику Британію крізь жахи Другої світової, та письменник, автор культової антиутопії «1984». Вони ніколи не бачилися та жили цілком різним життям, однак, у них більше спільного, ніж здається. Обидва були авантюрними, сміливими та сповненими ідей, які випереджають час, — і обидва стали як ніколи актуальними в наші дні.

Журналіст Томас Рікс прослідкував, у чому полягає феномен величності Черчилля й Орвелла, як вони прийшли до визнання, яких помилок встигли наробити та про що застерігали майбутні покоління. А також те, як, попри політичні й світоглядні розбіжності, вони невпинно захоплювалися один одним. Автор подає у книзі все настільки чітко й майстерно, що відчуваєш невидимий зв’язок між двома долями цих легендарних постатей.

«Місячне сяйво» Майкла Шебона

«Місячне сяйво» — шедевр від лауреата Пулітцерівської премії Майкла Шебона: роман про правду та брехню, сімейні перекази, неймовірні пригоди і сили, що прагнуть нас принизити і знищити. Оповідач — юне «друге я» автора — вирушає в Окленд (Каліфорнія), щоби відвідати свого смертельно хворого діда, чиє ім’я в романі залишається неназваним. Роман розгортається як серія зізнань цієї сильної, мужньої, але замкненої людини, чия свідомість збуджена близькістю неминучої смерті й потужними анальгетиками.

Це розповідь про божевілля, війну та її найтемніші сторони, секс, шлюб і жадання, екзистенційні сумніви і руйнівну силу сімейних таємниць. А ще про те, що біля витоків цілої низки космічних досягнень Америки ХХ століття стояла воістину демонічна особистість, чий шлях таємничим чином перетнувся зі шляхом дідуся оповідача.

«Щось крихке. Оповідки й дивовижі» Ніла Ґеймана

«Щось крихке» - збірка оповідань, які знайомлять світи Шерлока Голмса та жаху Древніх Говарда Філіпса Лавкрафта, розповідають про пригоди Тіні після подій «Американських богів», по-новому переказують добре знайомі казкові сюжети, вчать знайомитися з дівчатами на вечірках, а також зачаровують, розбивають читачам серця та зцілюють.

Непередбачувана, захоплива, тривожна збірка «Щось крихке» - приклад літературної магії від найоригінальнішого письменника сучасності.

«Волден, або Життя в лісах» Генрі Девіда Торо

Книжка «Волден, або Життя в лісах» оповідає про так званий «волденський експеримент» американського філософа й натураліста Генрі Торо. Близько двох років автор прожив на березі ставка поблизу містечка Конкорд, а згодом описав цей досвід у книжці. Спостереження за природою, вирощування рослин і будівництво хатини стають для автора імпульсом для кристалізації власної світоглядної позиції. Торо — один із тих мислителів, чиє філософування відповідало життєвим практикам. Чиї тексти реактуалізувалися в ХХ та ХХІ століттях. І той, хто став одним із провісників сучасних екологічних рухів.

«4321» Пола Остера

«4321» - перший за сім років роман Пола Остера. Він відразу ж потрапив до шорт-листу Букерівської премії 2017 року, а західні критики називають його головною роботою автора. Сам Остер зізнавався , що писав його сім діб на тиждень протягом трьох років.

В основі роману - ідея, яка завжди займала письменника: він давно вже думав про роль випадку в долі, про те, яким могло б бути життя, якби було прийнято інше рішення, якби в певний момент людина повернула в іншу сторону.

Остера не дарма називають класиком постмодерну: під одну обкладинку він помістив не одну історію, а чотири. В якийсь момент сюжет поділяється на чотири великі гілки, кожна з яких відповідає одному з можливих життів головного героя - Арчі Фергюсона. І у кожному зі своїх чотирьох життів він проходить через всі етапи дорослішання: переживає зміни відносин з родиною і друзями, намагається облаштувати своє особисте життя, бере участь у подіях, пов'язаних з культурою, спортом і політикою 1950-1960-х років, на які припала молодість героїв і які стали такими важливими для Америки. Оскільки кожному з Фергюсонів відповідає свій шар культури, тому охоплення виходить максимально широким.

«Міракл-Крік» Енджі Кім

«Міракл-Крік» — яскравий дебют американки корейського походження Енджі Кім. Детективний роман, що не відпускає до останньої сторінки.

Авторка запрошує читача взяти участь у розслідуванні таємничого злочину, стати свідком перехресних допитів і судових баталій, де прокурор і адвокатка ведуть запеклу гру, на кону якої життя матері, звинуваченої у вбивстві власної дитини.

Але закручений сюжет — це лише одна зі складових успіху роману. Енджі Кім як ніхто розуміється на міжрасових проблемах і, що іще цінніше, на проблемах сімей, які виховують дітей з особливими потребами. Вона з неймовірною правдивістю показує світ, де жертовна любов тісно переплітається із втомою, заздрістю, соромом і навіть ненавистю. Це гостра й щемлива історія, яка не залишить байдужим нікого.

«Вернон Господь Літтл» ДіБіСі П’єра

Це захоплива, гостра і смішна розповідь п’ятнадцятилітнього підлітка про страшну пригоду, в яку його втягують доля та найближчий товариш. Внаслідок курйозного збігу обставин головний герой опиняється на лаві підсудних під загрозою смертної кари за десятки вбивств, жодного з яких він не вчиняв. Залишившись наодинці зі своєю халепою, порожнім гаманцем та бурхливою юнацькою уявою, наш герой приймає не менш парадоксальні рішення.

В образі Вернона Літтла ДіБіСі П’єрові вдалося дивовижним чином поєднати брутальність, підліткову сексуальність, гумор та неабияку тендітність світосприйняття, змусивши читача щиро вболівати за долю свого героя попри всю неоднозначність і недосконалість його характеру та вчинків.

Це історія про повне затемнення здорового глузду телевізійним контентом, про панівні цінності споживацького суспільства, про готовність дрібної людини на будь-яку зраду задля слави і визнання. Історія про людські мрії та відчайдушне прагнення щастя. Приправлена добірним їдким гумором, девіантною лексикою та проникливою, чуттєвою образністю.

У 2003 році журнал «GQ» назвав несамовиті пригоди Вернона Ґреґорі Літтла однією з сотні найкращих книжок у світі, а роман — одним з найяскравіших, найзухваліших та найхимерніших дебютів 21 століття.

«Смертельний ворог. Людство проти мікробів-убивць» Майкла Остергольма, Марка Олшейкера

Інфекційні захворювання є однією з найбільш смертоносних та найбільш імовірних причин занепаду людства. Бо ми теоретично здатні вплинути на такі ризики як можливість термоядерної війни чи зміна клімату; а ось поява нових вірусів і бактерій, які постійно еволюціонують швидше за нашу імунну систему, людині непідвладна. Проте, не поспішайте впадати у відчай: наслідки нових інфекційних хвороб можна звести до мінімуму, якщо знати, як до них підготуватися та як їх правильно досліджувати.

Лікар-епідеміолог Майкл Остергольм вже понад 45 років бореться з новими викликами в сфері епідеміології. Це його телефон розривається від запитів щоразу, як тільки виникає нова недуга. І він невтомно, з ретельністю слідчого, який ніби викриває місця злочину мікробів, шукає відповіді, здатні врятувати увесь світ.

У цій книзі, написаній за допомогою автора Марка Олшейкера, Остергольм розповість і вам, як проходили перші дослідження ВІЛ/СНІД, SARS, гарячки Ебола та інших. А в передмові 2020 року зазначить, чому COVID-19 навряд чи вдасться найближчим часом зупинити, і це не найстрашніша новина - більш масштабні пандемії чекають попереду. Та до жахливих наслідків ще не пізно підготуватися. Поки що.

«Держава сталого розвитку. Майбутнє урядування, економіки та суспільства» Ніка Бострома

Демократія — це не панацея від криз держави, як заведено вважати. І не все, що працює на Заході, є універсальним способом вирішення глобальних проблем — у цьому переконаний експерт з екологічного консультування Чандран Наїр. Він запевняє: причина екологічних і соціальних катастроф у країнах, що розвиваються, — відсутність «сильної держави».

У книжці «Держава сталого розвитку» автор переосмислює вплив і значення глобального вільного ринку та стверджує, що лише сильна держава-лідер може зупинити екологічну деградацію і спрямувати суспільство до подолання основних проблем.

«MONEYLAND. Грошокрай: чому злодії та шахраї керують світом і як це змінити» Олівера Булло

Термін “офшор” вигадали ще наприкінці 1950-х років, і в багатьох країнах світу, особливо на пострадянському просторі, цією опцією надто зловживають можновладці. Це такий собі уявний простір для фінансових злочинів, Moneyland, ціла держава для багатих і впливових. Про них та про інші нечисті схеми розповість британський журналіст, якого доля якось закинула і в нашу країну. Книжка починається з розповідей про подібні злочини саме в Україні, з історії про зв’язки Януковича й рівень корупції в нашій країні. Та ми не унікальні — і автор назбирав подібних історій з усього світу, пояснюючи, як такий стан речей можна зиінити і що для цього потрібно.

Булло намагається зрозуміти, чому країни, які колись входили до складу СРСР, охоплені корупцією, що характеризується зосередженням переважної частини статків в руках у олігархів. Це можливість поглянути на пострадянські країни з точки зору європейця, який до того ж провів досить детальне неупереджене розслідування.

Огляд підготувала Оксана Ускова