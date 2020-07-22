Що почитати у липні: 10 книжок для відпустки

Що почитати у липні: 10 книжок для відпустки

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Укрінформ
Пропонуємо 10 новинок від українських видавництв, які чудово доповнять Ваше дозвілля цього літа.

«Імунітет. Правда і міфи про щеплення» Еули Бісс 

Вакцинація розділила світ на два табори: одні кажуть, що щеплення вбиває дітей, а другі — що рятує. То хто ж має рацію? Як вакцинація впливає на імунітет? А санітайзери й антибактеріальне мило? Що буде з вами й рідними, якщо не вакцинуватиметеся ви? Ваші сусіди? Так-так, сусіди, адже щеплення оточення впливає й на ваш імунітет, який ніколи не був суто приватною справою. 

Авторка цієї книжки, Еула Біссс, після народження сина занурилася в імунологію. Вона сміливо руйнує стереотипи про щеплення, апелює до історії та літератури, вміло пов’язує реальність і міфологію. Прочитавши цю працю, ви точно знатимете, чи вакцинувати власну дитину. А ще під іншим кутом поглянете на вислів «ахіллесова п’ята» та історію про Дракулу. 

«Діти їхні» Ніколя Матьє

Невеличке провінційне містечко на сході Франції, в краю шахтарів і металургів, переживає свої «лихі дев’яності», ознаменовані відходом індустріальної епохи. Це місто спрацьованих батьків та їхніх дітей, які намагаються урвати собі місце в новому житті. Занедбані фабричні стіни, спальні райони, прокурені кафешки, вечірки, багато алкоголю, наркотиків та сексу — ось атмосфера, в якій дорослішають герої цього роману. Кожна сторінка — гімн вічним літнім канікулам. Спека, мотоцикли, гаряче шосе, і ти такий молодий і безсмертний. Чотирнадцятилітній Антоні, як ніхто інший, гостро проживає свою причетність до цього місця — як і потребу вирвати коріння та поїхати з рідного міста.

За цей роман — другий у своєму доробку — Ніколя Матьє отримав Гонкурівську премію 2018 року.

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«Забуті покидьки Східного фронту» Сергія Плохія

Повна історія унікальної співпраці американських і радянських солдатів у ХХ столітті.

Великий союз ХХ століття виявився приголомшливо успішним у реалізації його безпосередніх завдань. Американська допомога Британії та СРСР через програму «ленд-ліз», відкриття Другого фронту в червні 1944 року стали найяскравішими епізодами співпраці антигітлерівської коаліції, однак завершився Великий союз великою невдачею — «Залізною завісою», що розрізала навпіл повоєнну Європу.

Запитання «Що сталося не так?» і «Хто відповідальний за початок Холодної війни?» лунали в усьому світі. У цій документальній розвідці Сергій Плохій розкриває джерела конфліктів і жахіть Холодної війни, аналізуючи історію Великого союзу. Автор спирається на раніше недосяжні джерела — архівні документи радянських спецслужб, що містять спостереження військової контррозвідки й таємної поліції за американцями, які контактували з представниками ВПС Червоної Армії та місцевим населенням, звіти шпигунів, доповіді їхніх очільників і кураторів. Сергій Плохій робить приголомшливе відкриття: Великий союз був приречений на невдачу й почав розпадатися вже під час Другої світової війни. Однак що чи хто спричинив крах одного з наймогутніших альянсів ХХ століття?

«Юра» Марини Гримич

Київ, 1968 рік, кінець «відлиги». Юра – студент-фізик, успішний комсомольський ватажок, перспективний науковець-початківець — потрапляє в лещата непростих обставин і в пекло власних сумнівів: йому потрібно зробити моральний вибір, а він відчуває, що не готовий до цього. Адже його життя є своєрідним буфером поміж двома світами, — з одного боку, світом «золотої молоді», дітей секретарів ЦК КПУ, ЦК ЛКСМУ, КДБ, а з іншого, — світом його мами Клавки, яка є однією з тих безіменних і негероїчних представників української інтелігенції, що тримають на своїх плечах могутній тил для шістдесятництва.

Роман «Юра» є сіквелом, тобто незалежним про­довженням роману «Клавка» (2019).

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 «Вона розповіла. Викриття сексуального насильства і становлення руху #MeToo» 

Джоді Кантор, Меґан Туей

Шокуюче розслідування двох журналісток Джоді Кантор і Меґан Туей сколихнуло не лише Голлівуд, а й увесь світ, ніби відкрило скриньку Пандори — жінки, які десятиліттями мовчали про свої травматичні історії, тепер відверто заговорили. Вони відкрилися світові заради інших жінок, для убезпечення майбутніх поколінь та для себе. Так постав рух #MeToo.

Це розповідь про сексуальні злочини, скоєні відомим голлівудським продюсером Гарві Вайнштайном, про жорстоке ставлення президента Доналда Трампа до жінок і про публічне обвинувачення судді Верховного суду США Бретта Кавано в сексуальному насильстві. Авторки збирали інформацію протягом трьох років, провели сотні інтерв’ю, які записували від Лондона до Пало-Альто. Усе це підкріплено стенограмами розмов, листами й іншими оригінальними документами. Журналістки отримали за це розслідування Пулітцерівську премію у категорії «Служіння суспільству».

«Дім на краю ночі» Кетрін Беннер

Доктор Амедео Еспозіто з Флоренції прибуває на острів Кастелламаре в пошуках роботи. Там він знаходить друзів, сім’ю, дім і своє місце на землі, де час вимірюється щорічним вшановуванням святої Агати, покровительки острова. Амедео поселяється в закинутому барі «Дім на краю ночі». Хоча тутешні жителі вважають цю будівлю проклятою, одначе згодом це місце стане серцем острова. Тут народяться четверо дітей Амедео і Піни, а за ними — онуки і правнуки. Кастелламаре разом із чотирма поколіннями енергійних Еспозіто проживуть бурхливе століття, зазнаючи змін, принесених світовими війнами, Великою депресією, фашистським режимом і фінансовою кризою. Змінюються політичні режими, люди закохуються і зраджують одне одного, і тільки «Дім на краю ночі» стоїть собі в шумі морських хвиль.

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«Поворот ключа» Рут Веа

Ровен Кейн випадково натрапляє на вакансію — сім’ї з чотирма дітьми потрібна досвідчена нянька — і надсилає резюме. Отримавши роботу, жінка вражена розкішшю, в якій живе родина Елінкортів. «Розумний будинок», вражаючі панорами Шотландії, щаслива сім’я… Все здається надто бездоганним, щоб бути правдою. І вже наступного дня Ровен потрапляє у справжній кошмар — жахіття, що не піддається логічним поясненням і закінчиться смертю дитини.

Пишучи своєму адвокату з тюрми, Ровен розплутує химерні події, що привели її до в’язниці. Жінка визнає, що помилялася, зізнається в брехні й розкриває всі свої таємниці, але переконує — вона не вбивала. Вона не винна. Принаймні, не в убивстві. А це означає, що винний на волі…

«Поворот ключа», неперевершений психологічний детектив від Рут Веа — Агати Крісті нашого часу, триматиме читача в напрузі аж до останньої сторінки.

«Малювання на сніданок»  Денні Грегорі 

«Малювання на сніданок» допоможе зробити мистецтво частиною вашого повсякдення, навчить приділяти час творчості і покаже, що навіть десять хвилин малювання зроблять ваше життя багатшим і натхненним.

Денні Грегорі — дивовижний наставник, сповнений гумору й позитиву, — пропонує вправи і поради, як стати вмілим і щасливим митцем. Та найважливіше, він розповідає, як зробити мистецтво своєю щоденною звичкою. Хай там де ви опинилися — на засіданні чи на карантині, у ресторані чи на своїй кухні, ця книжка допоможе вам творити мистецтво незалежно від вашого вміння малювати чи від завантаженості робочого дня.

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«Книжкові злодії» Андерс Ріделл

Нацисти протягом усього часу, що мали владу, грабували бібліотеки — спочатку на території Німеччини, а потім у всіх захоплених землях. Кількість утрачених (загублених у вирі війни й остаточно знищених) книжок обчислюється мільйонами примірників. Книжки не були настільки унікальними і не мали значної матеріальної цінності, як-от витвори мистецтва, натомість мали цінність ідеологічну, адже передусім спеціальні бригади грабували бібліотеки ворогів нацизму. Знищували не просто книжки, знищували культурну, національну ідентифікацію цілих громад. Залишки довоєнних книгозбірень ще й сьогодні розсіяні в багатьох європейських містах. Андерс Ріделл прагне відтворити шлях нацистських книжкових злодіїв і віддати шану тим, хто намагався їм протистояти.  

«Гидкі лебеді» та «Равлик на схилі» Аркадія та Бориса Стругацьких

Повість «Гидкі лебеді» і сьогодні залишається такою ж актуальною, як і в часи свого написання. Перед читачем розгортається історія письменника Віктора Банева, який внаслідок конфлікту з владою змушений виїхати зі столиці і повернутися до рідного містечка, де завжди йде дощ. Що насправді відбувається в загадковому лепрозорії, де під військовою охороною живуть так звані «мокреці», нібито уражені генетичною хворобою? Чому мокреців намагається знищити міська влада і чому за ними пильно стежать секретні служби? Чому діти, серед яких і донька Банева Ірма, прислухаються до мокреців більше, ніж до вчителів і батьків? А за цим напівдетективним сюжетом — інші, значно глибші питання. За скільки може продатися митець? Чи можливо взагалі купити справжнього митця? Що важливіше для людей — минуле чи майбутнє? І що чекає на тих, які не готові до майбутнього? 

Повість Аркадія та Бориса Стругацьких «Гидкі лебеді» була написана 1967 року, однак через заборону цензури її вперше опублікували лише 1972-го. Як і решта творів братів Стругацьких, повість вражає не стільки фантастичністю сюжету, скільки глибиною та дотепністю зображення внутрішнього світу головного героя й гостротою моральних дилем, що постають перед ним.

Написаний 1965 року й вперше опублікований в повному обсязі лише у 1972-му, роман «Равлик на схилі» самі автори вважали найбільш значущим своїм твором. Кафкіанські й лемівські мотиви, невизначеність простору й неможливість опиратися його законам — змодельована Стругацькими ситуація не так фантастична, як символічна (або ж екзистенційна). Двоє героїв намагаються вибратися з пастки, у якій вони опинилися за нез’ясованих обставин, однак, рухаючись назустріч один одному, приречені натикатися на мовчазний спротив середовища — цивілізаційного чи природного, таємничого Управління й не менш загадкового Лісу. 

Огляд підготувала Оксана Ускова

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