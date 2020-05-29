День Києва: 10 книжок до Дня міста

"Місто" Валер'яна Підмогильного

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Один з найкращих романів української літератури від Валер'яна Підмогильного.

Головний герой твору Степан Радченко разом із друзями приїздить на навчання до Києва. Хлопець марить "завоюванням" столиці, як і інші юнаки та дівчата, котрі тисячами потягнулися з села до міста у 20-х роках минулого століття. Степан підлаштовується до життя в столиці: терпить сусідських корів, яких, думав, уже не побачить, знайомиться з жінками та вчиться бути письменником.

Ілюстрації до книги робив Максим Павлюк.

"Victory park" Олексія Нікітіна

Подекуди грайливий, подекуди загрозливо пророчий, роман вдало комбінує динамічний сюжет із філософськими метафорами. Події відбуваються на Лівобережжі Дніпра, куди Київ протягом цілого тисячоліття так і не наважувався ступити. Це своєрідний документ київської історії, що змальовує місто і його мешканців в останні дні «старого режиму». Ось-ось розсиплеться корумпована влада, ще триває Афганська війна, та каштани цвітуть, кияни закохуються й ідуть до армії, влаштовують життя й добувають дефіцит у перекупників, а в лівобережному парку вже формуються зародки майбутніх потужних кримінальних структур…

"Клавка" Марини Гримич

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Дія роману Марини Гримич "Клавка" відбувається у Спілці письменників України і в київському письменницькому будинку РОЛІТ у 1947 році, коли відбувся сумнозвісний Пленум, відомий в історії розгромом української літератури, зокрема паплюженням Юрія Яновського та Максима Рильського. Але мало хто знає, що розправою над цими двома класиками не обмежилось: українських літераторів — колег по перу, сусідів по дому — нацьковували одне на одного, користуючись їхніми амбіціями. Учасники подій по-різному вийшли з нелегкої етичної ситуації — хто з високо піднятою головою і посмішкою на устах, а хто в ганьбі і досмертних докорах сумління.

Клавка, секретарка Спілки письменників, знає про письменників усе, а драматичні події відбуваються на її очах. Паралельно в її досить одноманітному житті старої дівки відбуваються кардинальні зміни: вона опиняється в центрі любовного трикутника — між відповідальним працівником ЦК КП(б)У і молодим письменником, який щойно повернувся з фронту.

Літературне життя 1940-х, повоєнний Київ, Євбаз, комунальна квартира — це те тло, на якому розгортається динамічний сюжет.

"Квартира київських гріхів" Маргарити Сурженко

Фото: @art_karo_

Вони живуть у самому серці столиці, але ніхто їх не помічає. Вони приходять до вас, але ви цього не бачите. Вони щодня зваблюють вас. А вибір — піддатися спокусі чи залишитися вірному собі — завжди за вами. Вони — сім київських гріхів, прекрасні містичні панни, які не дають місту нудьгувати. Одного разу піддавшись спокусі, головний герой потрапляє в їхнє помешкання. Чи вдасться йому пройти випробування всіма гріхами? Адже в кінці шляху на нього чекає найкраще, що може подарувати доля…

"Місто з химерами" Олеся Ільченко

Фото: @v.yukhimets Роман Олеся Ільченка "Місто з химерами" дозволяє повернутись в часі і зануритись у життя Києва початку ХХ століття: зазирнути за лаштунки театру Соловцова, зустріти Ларису Косач в Музеї старожитностей, випити гарячого шоколаду в кафе "Семадені", поспостерігати за будівництвом Миколаївського костелу і навіть політати аеропланом разом із Ігорем Сікорським.

Уважні читачі й читачки дізнаються про загадки життя відомого будівничого Владислава Городецького і разом з героями роману отримають можливість розкрити головну таємницю Києва. Що означає "зловісний трикутник"? Чому його було створено? Що знаходиться в центрі цього трикутника? Чому небезпека чатує над старим містом і чи справді вона вже в минулому?

"Вертеп. #РоманПроМайдан" Олени Захарченко

Кожне історичне дійство відбувається на двох поверхах вертепу. На верхньому — героїзм, зрада, самопожертва та національні символи. На нижньому — прості людські взаємини: нерозділена любов, дитячі пустощі, відчай, дрібні шахрайства і задавнені комплекси. Обидва поверхи нероздільні.

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"Кохання в стилі бароко" Володимир Даниленко

Фото: @smilnata

Один з найкращих романів Володимира Даниленка "Кохання в стилі бароко" вийшов 2009 року і надзвичайно швидко став раритетним виданням. Це любовний детектив, побудований на кросворді, пов'язаному з київською архтектурою та ландшафтом. Та передовсім "Кохання в стилі бароко" пронизано тугою за великою любов'ю, яка пробуджує у людині глибокі переживання і наповнює кожну мить відщчуттям своєї неповторності.

Суворий реалізм, містика, іронія, гонка психологічна пластика письма у поєднанні із загадковими сюжетами витворюють багатоликий міф сучасного світу, який розривають інформаційні технології, егоїзм, споживацтво, самотність і гострий дефіцит любові.

"Київські відьми. Меч і Хрест" Лади Лузіної

Фото: @tava_yokko_reads

Три молоді киянки прийняли від помираючої відьми Килини її дар. Як же вони зуміють розпорядитися ним? Адже вони такі різні: студентка історичного факультету Маша Ковальова, залізна бізнес-леді Катерина Дображанська та звільнена з нічного клубу співачка-зайдиголова Даша Чуб на прізвисько Землепотрясна. Всі події розгортаються в наші дні. Але, володіючи магічною силою, не важко потрапити у минуле і познайомиться з авторами "Трьох богатирів" і "Демона" — Віктором Васнецовим та Михайлом Врубелем. А також відвідати київську Лису Гору, де, за переказами, збиралися усі слов’янські відьми.

"Я тут живу" Міли Іванцової

Цей роман популярної української авторки чекав на видання дев'ять років. Він показує життя Києва і його мешканців у період між двома Майданами, коли, люди, зі слів автора, "не надто дослухалися до пульсу старовинного міста як живої істоти, але жили в ньому, переплітаючись долями, долали кожен свої сходинки, набивали кожен свої ґулі та, розчаровані результатами першого Майдану, знову сподівалися лишень на себе, не надто вірячи в "манну" з Печерських пагорбів. Працювали, виживали, кохали або шукали кохання, подекуди замінюючи його сурогатом".

Роман про маленьких людей у великому місті, написаний з любов'ю до міста і до людей.

"Червона Зона" Артема Чапая

Головний герой роману – молодий журналіст Антон Ципердюк, який живе у світі, поділеному на багаті безпечні “зелені зони” й бідні незахищені “червоні”. Випадково вчинивши злочин, Антон вимушений тікати на територію червоної зони, якої боїться й уявлення про яку має лише зі ЗМІ. Налаштований на найгірше, він саме в цьому середовищі людей, які мають репутацію лузерів, знаходить найкращих друзів і кохану.

Дія роману відбувається в Києві недалекого майбутнього, проте більшість описаних речей характерні для сучасної України. У книзі ці проблеми доведені до нового рівня: погані дороги стають дедалі гіршими, будинки перетворюються на багатоповерхові слами, власники крутих електронних гаджетів стикаються з браком чистої води. Антон із новими друзями бореться проти забудовників, що виселяють людей із домівок під приводом “розвитку” міста. Він стикається з тортурами в так званих правоохоронних органах. Людей ділять на перший і другий сорт, і між ними виростає стіна, котру охороняють озброєні найманці. Усе це – в суспільстві, що називає себе демократичним.

“Червона зона” – гостросюжетний роман, в якому автор використовує власний досвід виживання та соціальної боротьби.

Перше фото - Марія Ковальчук

Огляд підготувала Оксана Ускова