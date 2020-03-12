Що почитати: 10 книжок для "карантинного" березня

Пропонуємо Вам десять новинок від українських видавництв, які можна почитати, поки в Україні триває карантин.

"Останній сеанс" Аґати Крісті

Фото: @lily.yakym

Аґату Крісті знають у всьому світі як королеву детективу. Близько мільярда примірників її творів продано англійською мовою, ще один мільярд — у перекладі 100 іноземними мовами. Вона — найпопулярніший автор усіх часів. За кількістю перевидань її книжки поступаються лише Біблії та творам Шекспіра.

На сторінках оповідань, що увійшли до збірки, перед читачами постає нова Аґата Крісті — майстриня химерної і моторошної прози, де головним героєм є Надприродне. У цих історіях ви завітаєте до будинку з привидами, зазирнете у дзеркало, в якому видно майбутнє, станете свідком гніву богів, повірите в переселення душ, побуваєте на руїнах стародавніх цивілізацій і зустрінетеся віч-на-віч із пекельним Гончаком Смерті. А ще ви ніколи не забудете спіритичний сеанс від мадам Сімони. Ця відома медіум планує завершити свою практику. Але перед цим їй потрібно провести останній сеанс — із померлою донькою мадам Ікс…

"Амадока" Софії Андрухович

Понівечений до невпізнаваности у бою на Сході України, герой роману "Амадока" тільки дивом залишився живим. Це сумнівна втіха, оскільки важкі травми призвели до повної втрати пам’яти: чоловік не пам’ятає ні свого імени, ні звідки походить, не пригадує жодної близької людини, жодного фрагмента свого попереднього життя. Таким його і віднаходить жінка, любов і терпіння якої здатні творити дива: сягати найглибших пластів забуття і спогадів, поєднувати розрізнені клапті понівеченої свідомости, зшивати докупи спільну історію.

Амадока — найбільше в Европі озеро, розташоване на території сучасної України, вперше згадане Геродотом і впродовж кількох століть відтворюване на мапах середньовічними картографами, аж до свого раптового і цілковитого зникнення. Яким чином безслідно випаровуються великі озера, як зникають цілі світи, цілі культури — і що залишається натомість? Чи може існувати зв’язок між єврейською Катастрофою Східної Европи і знищенням української інтеліґенції в часи сталінських репресій? Чи може забуття однієї людини сягати на кілька поколінь під землю? Чи пов’язують нас знаки і шрами понівеченої пам’яти? Чи здатні любов і терпіння дати змогу торкнутися свідомости іншої людини?

"Турист мимоволі" Енн Тайлер

Роман, який був фіналістом Пулітцерівської премії, переможцем премії Національного кола книжкових критиків та Ambassador Book Award.

Мейкон Лірі, головний герой роману Енн Тайлер,— неймовірний педант і прихильник "системи" майже в усьому. Він ненавидить подорожувати, але заробляє на життя написанням путівників. Через рік після трагічної загибелі сина-підлітка дружина пропонує Мейкону розлучитися. Саме з цього моменту у героя розпочинається абсолютно нове життя. Він як слід роздивиться своїх родичів, зустріне жінку, яка зачепить його за живе і врешті-решт зробить дуже важливий вибір, що визначить його майбутнє. І все це буде схоже на подорож, від якої турист мимоволі Мейкон Лірі чи не вперше отримає справжнє задоволення...

"Розшифровка" Кейт Аткінсон

У часи Другої світової війни 18-річна Джульєтта Армстронґ вступає до шпигунських лав, узявши до рук потужну зброю — друкарську машинку. Розшифровуючи розмови британських розвідників і фашистських прибічників, головна героїня стає частиною злочинів, державних таємниць і заплутаних обманів. Але й у мирному житті вже зрілу міс Армстронґ переслідує таємниче минуле, де, здавалося б, безперечні істини розбиваються об нові факти, а їй доводиться розплачуватися за необережні вчинки молодості.

"V означає Vендета" Алана Мура

Жахна оповідь про втрату свободи та ідентичності у тоталітарному світі, правдоподібному до щему, "V означає Vендета" — одне з найбільших досягнень у світі коміксів, що стало визначальним для своїх творців, Алана Мура та Девіда Ллойда. Вибудувана надзвичайно пронизливо й розумно, ця революційна історія оприявлює водночас задушливу природу життя в тоталітарній поліційній державі й відчайдушну силу людського духу, що постає проти неї.

"І ми знищимо всі потворних" Бориса Віана

"І ми знищимо всіх потворних" розповідає історію Рокі Бейлі, зухвалого 19-річного юнака, який проводить час в нічних джаз-клубах Лос-Анджелеса, і про його сутичку з навіженим доктором Маркусом Шуцом, що заснував колонію, де потворність — це генетичний злочин.

Бійки, автомобільні погоні, викрадення людей і вбивства йдуть в романі одні за одними за принципом доміно. Ліричні та сюрреалістичні історії Бориса Віана поступаються місцем пародійному передчуттю пластичної хірургії, а також роздумам у стилі книжок-коміксів про бачення панівної раси нацистською Німеччиною. Це наративний коктейль з таких інґредієнтів як Реймонд Чендлер, Г. Дж. Велз, роман "Який чудесний світ новий!" і фільм "Барбарелла".

"І ми знищимо всіх потворних" — еротичний кримінальний роман з тенденціями до наукової фантастики.

"Художник хиткого світу" Кадзуо Ішіґуро

Друга світова війна забрала у славетного художника Оно Масудзі сина і дружину. Митець постарів і вже не малює. Він, мов привид, блукає "кварталами насолоди" своєї молодості, де вже немає гейш і не чути натхненних голосів його учнів. Оно заново проживає свою особисту, часом суперечливу історію.

Єдине, що залишилося Оно зараз, — видати заміж дочку, але задля цього він мусить зректися минулого, в якому так важко зрозуміти, де межа між зрадою та відданістю і наскільки велика відповідальність митця перед викликами історії. Та чи можливо переосмислити спогади і через забуття віднайти щастя? Чи корегує час "правильність" вчинків та дій і чи може перетворити праведника на зрадника, коли хиткий світ навколо змінюється і змінюються його ідеали?

"Аустерліц" В. Ґ. Зебальда

Роман В. Ґ. Зебальда (1944–2001) "Аустерліц", який багато критиків називають найвизначнішим німецькомовним романом ХХІ століття, вийшов друком у 2001 році, незадовго до трагічної смерті автора внаслідок автомобільної аварії. Цей роман або ж "прозову книжку невизначеного жанру", як називав його сам Зебальд, вирізняє не лише незвичний, лабіринтоподібний сюжет, який автор вибудовує з ретельністю павука, що плете свою павутину, а й особлива поетичність мови, яка перетворює цей твір на довжелезний вірш про пошуки втраченого дитинства. Неназваний оповідач знову й знов зустрічає залюбленого в європейські ландшафти та архітектуру загадкового самітника Жака Аустерліца, який розповідає йому про свої багатолітні намагання розкрити таємницю власного походження. Ці пошуки ведуть його ледь не через усю Європу й спонукають відвідати різноманітні "місця пам’яті" найновішої німецької та європейської історії — з Антверпена до Лондона, з Парижа до Марієнбада, а з Праги до концентраційного табору "Терезієнштадт". І це лише зовнішній, сюжетний контур роману, насиченого історичними екскурсами, поетичними спостереженнями та меланхолійними розмірковуваннями про (не)обжитість простору й проминання часу, з якими людина змушена давати собі раду.

Роман Зебальда "Аустерліц" був відзначений численними нагородами, серед яких National Book Critics Award (США, 2001), Salon Book Award (Великобританія, 2002), Independent Foreign Fiction Prize та Jewish Quarterly Wingate Literary Prize. Сьогодні "Аустерліц" перекладено понад 20 мовами, і він вже увійшов до канону найновішої німецької літератури.

"Ґолда" Елінор Баркетт

Ґолда Меїр була першою жінкою — очільницею держави в новітній історії, однією із засновників Ізраїлю, успішною політикинею, справжньою "залізною леді". Її відданість створенню й захисту єврейської батьківщини від лютих ворогів та підступних союзників сформувала політику Близького Сходу наступних десятиліть. Вона стала "аномальним явищем" для тодішньої патріархальної влади, зокрема через свою залізну рішучість у поєднанні з шармом, доброзичливістю, безкомпромісністю та цілковитою відданістю своїй країні.

У цій захопливій біографії авторка знайомить читача з маловідо-мими фактами життя Ґолди Меїр, пояснюючи її складну мотивацію та ідеали, розповідаючи про особисті перемоги та розчарування цієї легендарної персони. Ґолда була справжньою супержінкою: дещиця від Емми Ґолдман, щось від Нельсона Мандели. Її неймовірна впевненість та сила волі змотивує вас на нові звершення.

"Нація овочів? Як інформація змінює мислення і поведінку українців" Оксани Мороз

Ця книжка – посібник від маніпулятора-практика про те, як протистояти зараженню інформаційними вірусами.

Ці віруси інфікують нас щодня. Вони — провідники для тисяч шкідливих тверджень. Вони вбивають свідомість і перетворюють своїх жертв на слухняне стадо. Вони полюють не тільки на нас, а й на наступні покоління.

Прочитавши її ви:

дізнаєтеся, що таке інформаційні віруси, і навчитеся їх розпізнавати.

зрозумієте, як захистити себе, дітей і близьких від Індустрії вірусмейкерства.

познайомитеся з роботою Індустрії, яка створює інформаційні віруси.

І без зайвої конспірології дізнаєтеся, як Індустрія вже змінила кожного з нас.

Огляд підготувала Оксана Ускова