Fight Like A Girl: 20 книжок про сильних жінок

Читаємо у Міжнародний жіночий день: 20 книжок про фемінізм, гендер та досягнення жінок.

"Жінки з легенд і міфів. 50 богинь, які надихають" Енн Шен

Перед тобою п’ятдесят розповідей про сміливих, мудрих, наполегливих, ніжних і творчих богинь із найбільших і найвідоміших пантеонів. Це чарівна мандрівка світом легенд і міфів античних Греції й Риму, Єгипту, Китаю та Японії, Скандинавії, Полінезії, народів Америки, Африки…

Ти зможеш дізнатися більше та обрати собі за взірець одну з легендарних жінок, яка допоможе в пошуках кохання, натхнення, сили й захисту, а також у прагненні оновлення й розуміння буття.

"Дівчата думають про все на світі. Розповіді про винаходи, зроблені жінками" Кетрін Тіммеш

Дівчата думають про все на світі, і то є факт. Від підгузків для дітей до найтривкішого матеріалу, який застосовують у космосі. Замислившись одного разу, як зробити життя більш легким, жінки сіли за створення свого геніального винаходу. Їхні наполегливість, оптимізм і віра в свої сили дали поштовх на створення речей, яким і досьогодні немає рівних. Історії цих жінок надихають і допомагають у важку хвилину не здаватися, а йти до своєї мети. Можливо, наступний патент стане твоїм?

"Її історія. 50 жінок та дівчат, які змінили світ" Катерина Галліґан

Реальні історії п’ятдесяти жінок та дівчат, які не побоялися кинути виклик цілому світу. Правительки, лідерки думок, мисткині, науковиці, правозахисниці… Чиїсь імена ви чули неодноразово, про інші — дізнаєтеся вперше. Але кожна історія однаково вражає та надихає. Жінки здавна творили історію пліч-о-пліч з чоловіками. І ця книга зайвий раз переконує в цьому.

"Люба Іджеавеле, або Феменістичний маніфест у п'ятнадцятьох пропозиціях" Чімаманди Нґозі Адічі

"Навчи її, що поділ на "ґендерні ролі" — це повна маячня. Ніколи не кажи їй, що вона повинна чи не повинна щось робити лише через те, що вона дівчина. "Бо ти дівчина" не може бути підставою для цього. За жодних обставин".

Авторка цієї книжки пише своїй подрузі листа з порадами, як виховувати дівчинку-підлітка. Але цей лист — насправді потужний феміністичний маніфест. І переконливі 15 порад Чимаманди Нґозі Адічі — ідеальний рецепт із виховання сильної і незалежної жінки. Це перша книжкова публікація Чимаманди Нґозі Адічі українською.

Збірка оповідань "I WILL SURVIVE! Я виживу!"

Нова збірка оповідань про щоденні, можливо, зовсім непомітні, навіть буденні перемоги – про незримі, часом приховані від усього світу, перемоги над собою; про торжество справедливості, совісті, правди; про щоденні протистояння випробуванням долі – глухій самотності, зраді, зневірі, недузі...

"Заборонений плід" Лів Стрьомквіст

Жіноче тіло і сексуальність підносили, цькували, з них насміхалися і ними надихалися. Але переважно жінки мали боротися за свої права та відстоювати кордони свого тіла, на яке зазіхали і яким намагалися керувати чоловіки.

Гостро, дотепно й інформативно Лів Стрьомквіст змальовує, як найтемніші сторінки цієї історії (кліторектомія і досі не подолана у світі), так і позитивні, наповнені повагою до жінок та жіночих органів (зображення вульв на будівлях як захисний оберіг). "Заборонений плід" — це дуже смішні, відверті, щирі та переконливі історії на теми, про які ми досі боїмося говорити.

"Бійцівський клуб феміністок" Джессіки Беннетт

Це був бійцівський клуб, але без кривавих боїв. Щомісяця його членкині збиралися в тісному помешканні, ділячись переживаннями щодо панування сексизму на роботі.

Роками ці зустрічі були таємними — дотепер.

Ця книжка містить історії жінок, які зіткнулися з ґендерною нерівністю, і дієві лайфхаки, як зарадити собі в таких ситуаціях. Опанувавши їх, ви знатимете, що робити, коли бос повсякчас позирає на декольте або колега-чоловік змушує робити йому каву. Авторка наголошує: наша сила — у кількості. Тепер як ніколи жінки й чоловіки повинні об’єднатися та навчитися не нехтувати власними досягненнями через ґендерні стереотипи. Завдяки слушним порадам Джессіки Беннетт ви здобудете впевненість і рішучість, щоб зрештою змінити упередження стосовно жінок як у сім’ї, так і на робочому місці.

"Феміністки не носять рожевого та інші вигадки" Скарлетт Кертіс

"Феміністки не носять рожевого та інші вигадки" — це збірка есеїв видатних жінок (акторок, співачок, активісток, письменниць, блогерок, дизайнерок), серед яких Кіра Найтлі, Сірша Ронан, Гелен Філдінґ, Емма Вотсон, Джемма Артертон, Скарлетт Кертіс... Ця книжка — не посібник про те, як бути ідеальною феміністкою, чи історія руху. Це приватні історії дуже різних жінок — відвертих, зворушливих, іноді смішних, часом збентежених, частіше невимовно сміливих. Вони користуються косметикою (якщо хочуть), носять рожеве (якщо хочуть), плачуть (або ні) та почуваються сильними (або ні). Кожна з них має свою історію, свій досвід і свій голос — і всі вони цінні та важливі. Ця книжка не розповідає всього, що треба розуміти чи знати про фемінізм, зате показує, що в серці фемінізму — жінки.

"Чоловіки про фемінізм" Майкла Кауфмана та Майкла Кіммела

Зі спільної ініціативи видавництва #книголав та глобального руху солідарності за ґендерну рівність HeForShe в Україні вийшла популярна книжка "Чоловіки про фемінізм" Майкла Кауфмана та Майкла Кіммела. Видання розказує основи та принципи фемінізму та змінить чимало поглядів на вже сформовані стереотипи.

Майкл Кауфман — просвітник і автор, зосереджений у своїй діяльності на залученні чоловіків і хлопчиків до подолання ґендерної нерівності й насильства щодо жінок. Працював у сорока п’яти країнах, широко співпрацював з ООН, а також численними громадськими й державними інституціями. Співзасновник руху "Білі стрічки" — найбільшої у світі чоловічої ініціативи, що спрямована проти насильства щодо жінок. Автор і упорядник шести книжок про гендерні проблеми, демократію, розвиток, а також автор визнаного художнього роману.

Майкл Кіммел — активіст, викладач і дослідник, який бачить свою місію в тому, щоб залучати чоловіків і хлопчиків до підтримки ґендерної рівності. Професор соціології в Університеті штату Нью-Йорк у Стоуні-Брук, лауреат премій у галузі освіти. Автор численних книжок і статей, зокрема бестселерів "Хлопленд" (Guyland) і "Мужність в Америці" (Manhood in America). Багато років був речником Національної організації чоловіків проти сексизму (National Organization for Men against Sexism). Викладав і читав лекції у понад 200 вишах, співпрацював як консультант із корпораціями, урядами та громадськими організаціями.

"Чому не варто боятися фемінізму" Тамари Марценюк

Як швидко й безболісно позбутися страшних і смішних стереотипів про фемінізм? У новій книжці Тамари Марценюк — огляд основних етапів світового феміністичного руху, його ключових постатей і праць, а також здобутків, що їх нині сприймаємо як належне. Крім історії та теорії, тут багато інформації про сучасні феміністичні тренди, фемактивізм, людей і організації, які нині працюють в Україні задля забезпечення рівних прав для жінок і чоловіків. До кожного розділу — посилання на тексти, фільми, відеолекції та інші корисні ресурси, що стануть у пригоді всім зацікавленим.

"Жінка війни" Анни Шили

Книга "Жінка війни" — перше в історії України видання, де збройне протистояння на теренах нашої країни розглядається через історії жінок. Оповідання написано на основі інтерв’ю з 25 жінками — парамедиками, волонтерами, журналістами, військовослужбовцями, які вирушили на Схід боронити свою Вітчизну. Авторка розповідає про вистраждані долі героїнь, але водночас кожна з них — це символічний образ, у якому втілено життя й емоції багатьох жінок-воїнів. Їхніми вустами говорить Україна. Це голос, який варто почути і до якого варто дослухатися.

"Українські жінки у горнилі модернізації" Оксани Кісь

Процеси модернізації стрімко увірвалися у розмірене життя українських жінок кінця ХІХ століття, радикально змінюючи їхні соціальні ролі, повсякденне буття, систему цінностей, світогляд, сфери діяльності.

Де були і що робили жінки у вирішальні моменти історії України? Як вели себе під час примусової колективізації? Як переживали нацистських окупантів? Чи боролися з радянською владою у національному підпіллі? Як здолали Голодомор? Що для них означало «бути жінкою» у ті часи? Війна спонукала українок відчути себе громадянками, взявши до рук зброю, стати пліч-о-пліч з чоловіками у боротьбі за нове життя. Але ролі жінок того часу виходили далеко за рамки шаблонного набору "жертва, героїня або зрадниця".

"Право на помилку. 25 успішних жінок розповідають про те, чого їх навчили власні помилки" Джессіки Бекол

Ми оточені неймовірними історіями успіху. Друзі та подружки розповідають про "Вона так багато працювала — і у неї вийшло" або "Йому пощастило — і він став мільйонером". Чи справді люди, які досягли вершин і так багато говорять про "цінності навчання на помилках", могли коли-небудь помилятися? Що ж стоїть за цими історіями?

Джессіка Бекол провела 25 інтерв’ю для книжки "Право на помилку". Видатні й успішні жінки зізнаються, що саме їхні власні помилки та правильні висновки дозволили їм стати тими, ким вони є зараз. Розповіді про складні рішення, серйозні життєві ситуації, кумедні епізоди, а також безліч практичних порад — усе це допоможе молодим кар’єристкам не боятися робити помилки і йти вперед, а досвідченим — проаналізувати власний шлях і по-новому подивитися на всі свої перемоги та поразки.

"Міф про милу дівчинку. Як побудувати казкову кар'єру і не перетворитися на чудовисько" Фран Гаузер

У світовому бестселері "Міф про милу дівчинку" авторка спростовує чимало кар’єрних стереотипів і руйнує міф про те, що успіху на роботі досягають лише "залізні леді". Фран Гаузер позиціонує риси милої дівчинки як ефективну стратегію досягнення успіху, створюючи новий образ жінки-лідерки. Вона доводить, що у таких якостях як емпатія, доброта та милосердя, що недооцінюються у світі бізнесу, криється справжня сила.

"Міф про милу дівчинку" навчить переконливо вести переговори, викликати довіру в бізнес-партнерів, самостійно ухвалювати рішення та розв’язувати конфлікти, не перетворюючись при цьому на чудовисько. Час запустити невикористаний потенціал сили і доброти, амбітності і привабливості, чуйності і рішучості. З ним вам під силу змінити усталений спосіб сприйняття жінок на роботі і побудувати блискучу кар’єру.

"Я знаю, як їй все вдається. Тайм-менеджмент успішних жінок" Лори Вандеркам

Існує стереотип, що жінка, яка займається розвитком кар’єри, навряд чи матиме щасливий шлюб, час для дітей, соціальне життя, хобі, не кажучи вже про повноцінний сон. Та балансу між особистими і робочими справами насправді можна досягти. Адже всі ці стереотипи просто ігнорують тих жінок, яким вдалося це зробити.

Експертка тайм-менеджменту Лора Вандеркам вирішила не сліпо довіряти балачкам, а зібрати перевірені дані. Вона проаналізувала хронометражі з життя жінок, які заробляють щонайменше $100 000 на рік, і на прикладі сотень історій довела: не варто відмовлятися від того, що ви дійсно любите, потрібно лише правильно організовувати свій час.

Книжка "Я знаю, як їй все вдається" навчить вас це робити і надихне побудувати життя, яке "працює".

Все наше життя — це поєднання ролей. Донька та подруга, кохана та матуся, співробітниця, власниця бізнесу, активна людина, спорт, кухня, розвиток – це все може поєднуватися у одній жінці. Ця книжка про те, як встигати бути собою, коли твоє життя сповнене купою справ.

"Між двох вогнів. Чому ми досі обираємо між роботою та сім'єю" Анни-Марі Слотер

Сьогодні жінкам постійно доводиться перебувати у стресових умовах, коли їхня кар’єра й сім’я — на різних шальках терезів. Якою має бути справжня рівність? Як визначити пріоритети й досягти справедливості на ринку праці? Що мають знати компанії для успішної оптимізації людських ресурсів? Авторка досліджує, як потрібно змінити культуру трудових відносин, соціальну та державну політику, а також пояснює, чому питання балансу між роботою й особистим життям — болісна тема як для жінок, так і чоловіків.

Авторка досліджує, як потрібно змінити культуру трудових відносин, соціальну та державну політику для досягнення справедливості на ринку праці та оптимізації людських ресурсів.

"Включайся! Жінки, робота і воля вести за собою" Шерил Сендберґ

Шерил Сендберґ, операційна директорка Facebook, а раніше керівниця апарату Міністерства фінансів США, відтак віце-президентка з глобальних продажів компанії Google, ще до написання свого "феміністичного маніфесту" була однією з найвпливовіших жінок нашого часу й реґулярно потрапляла до рейтинґів журналів "Time", "Forbes", "Fortune" та інших, а її книжка відразу стала в Америці національним бестселером.

"Включайся!" – це відверта оповідь про помилки та обрáзи, доброту та підтримку, покарання за успіх, "синдром самозванки", труднощі материнства та радості шлюбу. Читачки і читачі можуть переконатися, що ґендерні упередження ускладнюють існування в офісах Кремнієвої долини так само, як і деінде, а жінки в цілому світі припускаються тих самих помилок. Попри це, авторка адаптує текст "Lean In" для кожної країни, в якій його перекладають, зокрема й для України. Задля цього Сендберґ спільно зі своєю командою вивчає місцеві властивості й статистику, становище жінок і проблеми в їхньому професійному житті.

"Ґендерне тяжіння" Катерини Левченко

Книга "Ґендерне тяжіння" присвячена висвітленню історії формування ґендерної політики в Україні починаючи з часів становлення незалежної Української держави. В ній розкриваються концептуальні, правові, організаційні, адміністративні засади ґендерної політики, їх розвиток та становлення, проблемні питання та перспективи в різних галузях суспільного життя. В центрі уваги авторки – питання розвитку та укріплення інституційного механізму ґендерної політики на національному та регіональному рівнях, ґендерна інтеграція, формування ґендерних компетенцій державних службовців та фахівців сектору безпеки та оборони, стандарти міжнародних документів з прав жінок та їх втілення в національному законодавстві, питання сучасних інструментів реалізації ґендерної політики, як-то ґендерно-орієнтоване бюджетування, формування статистичних даних, дезагрегованих за ознакою статі, ґендерно-правова експертиза законодавства, здійснення ґендерних аудитів доступності тощо.

"Жінки, що біжать з вовками. Архетип Дикої жінки у міфах та легендах" Клариси Пінколи Естес

Книжку постійно видають ось уже впродовж 25 років, у світі загалом продано більше двох мільйонів примірників. Вона 144 тижні трималась у списку бестселерів New York Times.

На думку доктора психології Клариси Пінколи Естес, здорові вовки та здорові жінки мають певні спільні психічні характеристики: гостроту відчуття, грайливий дух і глибоку відданість. Вовки й жінки споріднені за природою, допитливі, наділені витривалістю й силою. Вивчаючи вовків, доктор Естес вперше викристалізувала концепт архетипу Дикої жінки. У книжці, яка стала світовим бестселером і сенсацією The New York Times, Естес розкриває цей архетип, розшифровує давні легенди і давно відомі дитячі казки, а також пояснює його на прикладах зі своєї психоаналітичної практики.

"Жінки, що біжать з вовками" почалася як нотатки 1970 року, а вже 1971-го Естес узялася за текст. Авторка завершила книжку, "працю про любов і воскресіння жінок нашого світу", за двадцять років; за цей час їй 42 рази відмовили в публікації, аж доки книжка вперше побачила світ у видавництві Ballantine/Random House 1992 року. У 1995-му вийшло оновлене видання з додатком і новою вовчою казкою.

"Інша оптика. Ґендерні виклики сучасності"

"Інша оптика: ґендерні виклики сучасності" - це унікальне поєднання текстів. Перед вами спроба означити та проаналізувати тенденції, закономірності та загрози у "війні статей". Це актуальні наукові розвідки, які досліджують категорію ґендеру в межах літературознавства, соціології та політології, шукаючи нову мову та цінності, що зможуть відповідати на виклики сучасного культурного простору.

Крім того, це спроба торкнутися інтимного: у збірці ви знайдете спогади знакових культурних діячів та діячок, які мали щастя знати одну із найважливіших постатей нашої гуманітаристики, засновницю ґендерних студій в Україні - Соломію Павличко.

Огляд підготувала Оксана Ускова