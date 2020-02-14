День Святого Валентина із книжкою: 5 історій про кохання
"Між небом і землею" Марка Леві
Фото: @bo_ok.brain
Лорен жила звичайним життям. У буденних радощах та дрібних проблемах. Працювала в лікарні, допомагала людям. Доки одного разу не потрапила в жахливу аварію. Вона опиняється в комі, за крок від смерті та життя.
Артур — молодий архітектор. Він винаймає квартиру, планує щоденні справи. Одного дня хлопець зустрічає в помешканні молоду дівчину. Виявляється, вона — власниця квартири. Її звуть Лорен, і вона не розуміє, чому саме Артур бачить її…
А якщо Артур — остання нитка, яка не дає Лорен втратити себе десь між небом і землею? І лише його любов здатна повернути її до життя…
Друге десятиріччя ХХ століття. Російська імперія вступила в Першу світову війну, яка переросла у війну громадянську, у низку інтервенцій…
На тлі цих історичних подій нащадок давнього азербайджанського роду Алі Хан Ширваншир розповідає про своє кохання до юної грузинської княжни Ніно Кіпіані. А ще він пристрасно описує рідне Баку — багатолике, парадоксальне, темпераментне і статечне.
Героїв називають східними Ромео та Джульєттою, а у Батумі на їх честь стоїть 8-ми метрова рухома статуя "Кохання" Тамари Квесітадзе.
"Ніжність" — книжка, що підкорила мільйони читачів у всьому світі. Глибокий, витончений і несподіваний роман про кохання та втрату. Словникове визначення "ніжності": тендітність, крихкість, слабкість. Про ці дивовижні риси й про парадоксальність життя — в історії Давіда Фоенкіноса.
Наталі пощастило зустріти ідеального чоловіка, але ідилія раптово уривається. Вона загортається у кокон болю і страждання, повністю віддається роботі і, здається, вже ніколи не зможе бути щасливою. Одного дня під впливом якогось химерного імпульсу Наталі цілує свого нудного колегу, найпересічнішого на світі чоловіка, й миттєво забуває про цей дивний вибрик. Наталі і Маркус — на перший погляд, зовсім не пасують одне одному, та той випадковий поцілунок перевертає їхні життя.
"Чекаючи на Боджанґлза" Олів’є Бурдо
Фото: @stary_lev
Цю фантасмагоричну історію неймовірного кохання своїх батьків син розповідає з власних спогадів і за допомогою татових щоденників. Його батьки кружляють у химерному танці під пісню "Містер Боджанґлз" у виконанні Ніни Сімон і залучають всіх довкола до цього святкування. Сміх, коктейлі, дивовижні вигадки й розваги, розмови про мистецтво, зневага до всього буденного — ось як вони провадять своє життя.
Мамина екстравагантність поступово занурює її все далі у глибини власних вигадок, а люблячий чоловік всюди йде за нею, переконаний, що справжнє безумство мають нести двоє. Навіть коли здається, що надії немає, у цій сповненій божевільного оптимізму і тихого смутку історії батько з сином готові на все, аби свято тривало далі.