День Святого Валентина із книжкою: 5 історій про кохання

Зібрали 5 книжок, які розповідають про найсильніше почуття на світі - кохання.

"Між небом і землею" Марка Леві

Фото: @bo_ok.brain

Лорен жила звичайним життям. У буденних радощах та дрібних проблемах. Працювала в лікарні, допомагала людям. Доки одного разу не потрапила в жахливу аварію. Вона опиняється в комі, за крок від смерті та життя.

Артур — молодий архітектор. Він винаймає квартиру, планує щоденні справи. Одного дня хлопець зустрічає в помешканні молоду дівчину. Виявляється, вона — власниця квартири. Її звуть Лорен, і вона не розуміє, чому саме Артур бачить її…

А якщо Артур — остання нитка, яка не дає Лорен втратити себе десь між небом і землею? І лише його любов здатна повернути її до життя…

"Алі та Ніно" Курбан Сеїда

Фото: @bogorodichenko Історії кохання, яка не мала відбутись.

Друге десятиріччя ХХ століття. Російська імперія вступила в Першу світову війну, яка переросла у війну громадянську, у низку інтервенцій…

На тлі цих історичних подій нащадок давнього азербайджанського роду Алі Хан Ширваншир розповідає про своє кохання до юної грузинської княжни Ніно Кіпіані. А ще він пристрасно описує рідне Баку — багатолике, парадоксальне, темпераментне і статечне.

Героїв називають східними Ромео та Джульєттою, а у Батумі на їх честь стоїть 8-ми метрова рухома статуя "Кохання" Тамари Квесітадзе.

"Ніжність" Давіда Фоенкіноса

Фото: @oksanaletsread

"Ніжність" — книжка, що підкорила мільйони читачів у всьому світі. Глибокий, витончений і несподіваний роман про кохання та втрату. Словникове визначення "ніжності": тендітність, крихкість, слабкість. Про ці дивовижні риси й про парадоксальність життя — в історії Давіда Фоенкіноса.

Наталі пощастило зустріти ідеального чоловіка, але ідилія раптово уривається. Вона загортається у кокон болю і страждання, повністю віддається роботі і, здається, вже ніколи не зможе бути щасливою. Одного дня під впливом якогось химерного імпульсу Наталі цілує свого нудного колегу, найпересічнішого на світі чоловіка, й миттєво забуває про цей дивний вибрик. Наталі і Маркус — на перший погляд, зовсім не пасують одне одному, та той випадковий поцілунок перевертає їхні життя.

"Чекаючи на Боджанґлза" Олів’є Бурдо

Фото: @stary_lev

Цю фантасмагоричну історію неймовірного кохання своїх батьків син розповідає з власних спогадів і за допомогою татових щоденників. Його батьки кружляють у химерному танці під пісню "Містер Боджанґлз" у виконанні Ніни Сімон і залучають всіх довкола до цього святкування. Сміх, коктейлі, дивовижні вигадки й розваги, розмови про мистецтво, зневага до всього буденного — ось як вони провадять своє життя.

Мамина екстравагантність поступово занурює її все далі у глибини власних вигадок, а люблячий чоловік всюди йде за нею, переконаний, що справжнє безумство мають нести двоє. Навіть коли здається, що надії немає, у цій сповненій божевільного оптимізму і тихого смутку історії батько з сином готові на все, аби свято тривало далі.

"До зустрічі з тобою" Джоджо Мойєс