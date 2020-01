Що почитати: 10 книжок для теплого січня

Пропонуємо Вам десять новинок від українських видавництв, які варто б прочитати цього січня.

"Лінкольн у бардо" Джорджа Сондерса

Ця книжка завоювала увагу книголюбів у всьому світі 2017 року, здобувши одну із найпрестижніших літературних нагород – Букерівську премію.

Ніч на 26 лютого 1862 року, цвинтар Оук-Гілл у Вашингтоні. Один із найславетніших американських президентів, Абрагам Лінкольн, серце якого розривається від болю через утрату 11-річного сина та через кривавий хаос, що охопив цілу країну: громадянська війна саме у розпалі. Багатоголосий хор найрізноманітніших неприкаяних душ, які з власної волі застрягли тут, на цвинтарі, між цим світом та потойбіччям, діляться своїми історіями, а тепер не зводять з президента пильних очей.

Цитати з реальних і вигаданих творів реальних і вигаданих сучасників. Все це — "Лінкольн у бардо" Джорджа Сондерса, прониклива і пронизлива оповідь, сповнена співчуттям та насичена глибокими сенсами, написана надзвичайно майстерно і скомпонована неймовірно химерно.

"Шедевр", — кажуть літературні критики. І додають: "Перш ніж розгорнути цю книжку, забудьте про все, що ви читали раніше. Так чи інак, вона ні на що не схожа".

"Стріла часу, або Природа злочину" Мартіна Еміса

Роман, що потрапив у короткий список претендентів на літературну Букерівську премію 1991 року.

Мартін Еміс - британський прозаїк, автор бестселерів та прихильник новаторства в літературі. Він писав для таких авторитетних видань, як The Sunday Telegraph, The Independent, The New York Times Book Review, Esquire та The New Yorker. The Times назвав його одним із 50 найвидатніших британських письменників.

Уявіть, що життя починається… смертю. Молодість настає після старості. Прощання передує зустрічі. Абсурд? Ні, історія лікаря Тода Френдлі, що розгортається у зворотному напрямку. Від загибелі внаслідок автокатастрофи десь у США до нацистських таборів смерті в Освенцимі. Невідворотно наближаючись до наймасштабнішого злочину Другої світової — Голокосту. От-от попіл перетвориться на людей і жах лікаря Френдлі стане реальністю. Чоловік у чорних чоботах і білому халаті… Мільйони невинних жертв… Звідки це моторошне передчуття майбутнього? І усвідомлення того, що нічого не можна змінити. Бо майбутнє вже відбулося…

"Її Величність королева Єлизавета. Життя сучасного монарха" Саллі Беделл Сміт

Англійську королеву Єлизавету ІІ, найвідомішу та найшановнішу жінку у світі, по праву називають живою легендою. Вона уже понад 65 років править однією з найстаріших монархій! Чи легко сьогодні бути королевою? Чи потрібна монархія в наш час і в чому полягають її функції? Скільки прем'єр-міністрів змінилося за час перебування королеви при владі? Як можна зберігати тисячолітні традиції та водночас вести свою країну і Співдружність уперед? І, зрештою, чи справді "все можуть королі?"

Читач дізнається багато цікавого про Єлизавету ІІ як монарха і "жінку на тлі престолу". Що відбувається в її родині й чи має вона час на своїх рідних? Чи не пора Її Величності поступитися короною молодшим представникам королівської династії? Чи буває у королеви вільний час і що вона у такому разі робить?

"Бійцівський клуб феміністок" Джессіки Беннетт

Це був бійцівський клуб, але без кривавих боїв. Щомісяця його членкині збиралися в тісному помешканні, ділячись переживаннями щодо панування сексизму на роботі.

Роками ці зустрічі були таємними — дотепер.

Ця книжка містить історії жінок, які зіткнулися з ґендерною нерівністю, і дієві лайфхаки, як зарадити собі в таких ситуаціях. Опанувавши їх, ви знатимете, що робити, коли бос повсякчас позирає на декольте або колега-чоловік змушує робити йому каву. Авторка наголошує: наша сила — у кількості. Тепер як ніколи жінки й чоловіки повинні об’єднатися та навчитися не нехтувати власними досягненнями через ґендерні стереотипи. Завдяки слушним порадам Джессіки Беннетт ви здобудете впевненість і рішучість, щоб зрештою змінити упередження стосовно жінок як у сім’ї, так і на робочому місці.

"Важкий понеділок" Санджая Ґупти

"Важкий понеділок" — безсумнівно, найкращий роман відомого американського нейрохірурга та журналіста, постійного медичного оглядача CNN Санджая Ґупти. Книжка стала супербестселером й отримала широке визнання в багатьох країнах.

П'ятеро хірургів, кожен — яскрава, своєрідна та сильна особистість, ведуть повсякденну боротьбу зі смертю в одній із найбільших лікарень США. А о шостій ранку в понеділок настає "час Х" — це час загальнолікарняної конференції, на якій аналізуються неминучі помилки і промахи лікарів, бо вони, як кожен із нас,— просто люди з усіма їх слабкостями, амбіціями, заплутаними почуттями і проблемами.

За романом "Важкий понеділок" у 2013 році в США був знятий однойменний драматичний серіал, продюсером і сценаристом якого виступив лауреат одинадцяти премій "Еммі" Девід Е. Келлі, творець серіалів "Надія Чикаго", "Юристи Бостона" та "Еллі Макбіл".

"Історія Walmart. Зроблено в Америці" Сема Волтона

Нiчoгo cxoжoгo paнiшe нe тpaплялocя. Звичaйний пiдпpиємeць Ceм Вoлтoн вiдкpивaє в мaлeнькoму мicтeчку Aмepики пepший Walmart, дe пpoдaютьcя тoвapи зa нaйнижчими цiнaми i з пocтiйними знижкaми. Здaвaлocя б, типoвa aмepикaнcькa мpiя. Тa oт чepeз 23 poки вiн cтaє нaйбaгaтшoю людинoю Aмepики.

Тo зaвдяки чoму, нa пepший пoгляд, збиткoвий poздpiбний мaгaзин cтaв улюблeним для aмepикaнцiв? Як бiзнecмeну вдaлocя пepeтвopити дecять цeнтiв у нaйпoпуляpнiшу poздpiбну мepeжу? Чoму у Walmart зa тиждeнь купують piчний зaпac coбaчoгo кopму? I як cупepмapкeт змiг oдягнути у шкapпeтки кoжнoгo aмepикaнця?

Iдeя, яку вклaв Ceм Вoлтoн у cвiй бiзнec, пpocтa: кoли пoкупцi думaють пpo мaгaзин, тo acoцiюють з ним низькi цiни й гapaнтoвaнe зaдoвoлeння. A щopaзу зaoщaджуючи дoлap клiєнту, мaгaзин випepeджaє кoнкуpeнтiв.

У цiй aвтoбioгpaфiчнiй книжцi Ceм Вoлтoн poзпoвicть icтopiю cвoгo життя тa бiзнecу, з гумopoм пoдiлитьcя гipким дocвiдoм i зaпeвнить, щo уcпixу вiн зaвдячує нe вдaлo poзмiщeнiй тoчцi, пpoдумaнiй cиcтeмi цiн i знижoк, a cвoїм пpaцiвникaм i нaйгoлoвнiшe — пoкупцям.

"Це всі ми" Євгенії Завалій

У світовий океан за приблизними підрахунками щороку потрапляє до 8 млн. тонн пластику, що вбиває морських тварин. За офіційними даними уряду, в Україні накопичено 36 млрд. тонн відходів, але насправді їх значно більше. Про забруднення довкілля йдеться у дебютній книжці письменниці Євгенії Завалій "Це всі ми". Проілюструвала видання Марія Фоя.

Це повість про те, як звичайні підлітки можуть змінити своє місто на краще. Одного дня Андрій та його друзі знаходять на березі моря багато мертвої риби. Вони намагаються з'ясувати причини екологічної катастрофи і знайти шляхи її вирішення. Читачі дізнаються про дельфінів і забруднення морів, про волонтерів і сортування відходів, як збирати підписи під петиціями і формувати громадську думку. Це книга про любов до тварин і природи, справжню дружбу і прагнення змінювати світ.

"Сила коміксів. Історія, форма й культура" Ренді Данкана, Метью Сміта, Пола Левіца

Книга Ренді Данкана, Метью Сміта й Пола Левіца "Сила коміксів" стане в пригоді всім, хто цікавиться коміксами, історією їхньої появи, жанровим розмаїттям, ключовими постатями чи особливостями сучасного глобального ринку. Автори проведуть читача різними епохами — з ХІХ століття, від перших карикатур Родольфа Топфера й Томаса Наста, яких вважають родоначальниками жанру, через насичені дешевими журналами й ексцентричними героями 1910-1920-ті, коли з’явились Тарзан і Зорро, до 1930–1940-х, коли на світ народилися Супермен і Бетмен, через 1950–1960-ті, коли виникли всім відомі нині синдикати Marvel i DC, 1980–1990-ті (час виходу зоряних "Вартових" і "Мауса") — і закінчать 2010-ми з їхніми новими тенденціями.

Автори ретельно аналізують кожен аспект, не забуваючи щедро ілюструвати свої тези прикладами і фотографіями, тому коміксів у книжці про комікси точно не буде замало!

Ба більше: нею навіть можна користуватись як повноцінним підручником — із запитаннями для самоперевірки й домашніми завданнями. Розпочинайте — і цікавої вам мандрівки світом мальописів!

"Маленькі жінки" Луїзи Мей Олкотт

Роман "Маленькі жінки" Луїзи Мей Олкотт збирає урожай слави вже майже два століття. Його називають одним з найвідоміших у світі творів американської літератури для юнацтва.

Четверо юних сестер – Мег, Джо, Бет та Емі, які народилися в заможній родині, а нині потерпають від бідності, хоч інколи й нарікають на долю, але день у день вчаться наповнювати душу добром та милосердям. Кожна з них має свої риси характеру, вирізняється неповторною зовнішністю і манерами, світобаченням та інтересами. Але вони люблять одна одну та батьків, вміють знаходити радість у простих речах і тим самим творять навколо себе атмосферу справжності, яка притягує інших.

Друга частина непідвладних плину років "Маленьких жінок" Луїзи Мей Олкотт занурює читачів у доросле життя сестер Марч. Чи підбере ключі до щастя Мег. Який вибір зробить бунтівна Джо? Як складеться доля Бет? Що похитне, здавалося б, усталені погляди Емі?

У дівчат настав неповторний період життя, під час якого відбувається становлення особистості і на який водночас припадає чи не найбільше душевних переживань — юність.

"Божевільні з Віфлеєма" Усама аль-Ейса

Усама аль-Ейса – письменник, публіцист і дослідник, уся творча і професійна діяльність якого щільно сконцентрована довкола палестинської тематики – політики, історії, географії, культури – із центром у Віфлеємі, цьому прадавньому містечку, у якому він народився у таборі для біженців 1963 року.

Велика мала батьківщина автора є натхненням і джерелом усіх його художніх та академічних текстів, тож звучить у назвах оповідань та романів. Письменник занурює читача у глибокі та трагічні історії славетного святого міста через комічні, насичені міським фольклором оповідки, в яких реальне сплітається із неймовірним і загадковим. Герої цієї книжки – що знедолені міські маргінали чи пацієнти психіатричної лікарні, що історичні особистості чи сучасні відомі політики, проте, – аж ніяк не героїчні. Крізь історії божевільних із Віфлеєма, у всьому різноманітті їхніх безумств, шаленств, одержимостей і просто глупств, роман відкриває таємниці справжнього світу палестинців, у якому, за словами письменника, "неможливо вижити без тієї чи іншої долі божевілля", яке, зрештою, стало для них "єдиним способом опору".

Огляд підготувала Оксана Ускова