Що почитати у червні: 12 книжок для спеки та зливи

Пропонуємо 12 новинок від українських видавництв, з якими можна "перечитати" і спеку, і дощик.

«Патрік Мелроуз: Не зважай» та «Патрік Мелроуз: Паскудна звістка» Едварда Сент-Обіна

Патрік мешкає у великому будинку з мамою і татом, але найприхильнішою до нього людиною є економка Іветта. Хлопчик живе у власному світі вигаданих ігор і дитячих страхів, але єдине батькове покарання переносить його у світ дорослих. Тепер він ще самотніший, ніж був до цього. Перший роман «Не зважай» із циклу «Патрік Мелроуз» знайомить читача з дитинством головного героя і показує атмосферу, у якій він виростав. Життя англійського аристократа й американської багатійки підкорялося «високим» стандартам, за якими головним було зовнішнє, блискуче і зверхнє, а справжні проблеми і переживання завжди залишалися десь там, за щільно зачиненими дверима спалень.

«Паскудна звістка» — друга книжка з циклу про Патріка Мелроуза. Раптовий дзвінок змушує Патріка прилетіти на кілька днів із Лондона до Нью-Йорка. Він не може повірити в отримані новини і відчуває зовсім не те, що мав би відчувати хороший син після несподіваної смерті хорошого батька. Жалобна поїздка перетворюється на наркотичний тур. Сент-Обін майстерно описує вплив різних наркотиків, за якими Патрік намагається заховатися від навколишнього світу.

«Ґарет Джонс. Людина, яка забагато знала» Мірослава Влеклого

Книга польського репортера та письменника Мірослава Влеклого — жанрово унікальна. З одного боку, автор створив репортаж-реконструкцію подорожі до Радянського Союзу в 1930-х роках Ґарета Джонса — британського репортера, який першим розповів у західних медіях правду про Великий голод в Україні. З іншого боку, ця книга — докладна та драматична біографія Ґарета Джонса, якого за опубліковані тексти про «комуністичний рай» цькували деякі корумповані західні журналісти, а через декілька років він помер за достатньо загадкових обставин.

«Паперовий звіринець та інші оповідання» Кена Лю

Фото: @belle_library

Однойменне титульне оповідання збірки — єдине в історії, що одночасно вибороло перемогу в найпрестижніших світових літературних преміях: Nebula, Hugo та World Fantasy Award!

Мама головного героя оповідання «Паперовий звіринець» — емігрантка до Сполучених Штатів, жінка нелегкої долі — намагається зберегти зв’язки зі своїм минулим, втраченою родиною виготовлюючи іграшки-оригамі, паперових звірят для свого сина. Підживлені материнською любов’ю та сумом за далекою батьківщиною, тварини набувають здатності рухатися та поводитися немов живі. Паперовий звіринець швидко стає найулюбленішими іграшками сина. Проте, по мірі дорослішання, сину-напівкровці доводиться зіштовхнутись зі труднощами процесу адаптації в суспільстві, зустрівшись із жорстокістю та несприйняттям інакшості. Вже підлітком, син легко жертвує відносинами з матір’ю задля досягнення загальноприйнятих цінностей американської мрії. Чи встигне він порозумітися з матір’ю і які ще таємниці приховує паперовий звіринець з його дитинства?

Твори Кена Лю постійно виходять друком у науково-фантастичних журналах The Magazine of Fantasy & Science Fiction, Strange Horizons, Asimov's Science Fiction, Analog Science Fiction and Fact, Clarkesworld, Lightspeed.

Ще одне з оповідань збірки — «Вдалого полювання» — було екранізовано стримінговим сервісом Netflix в серіалі «Любов, смерть та роботи».

«Чалий кінь» Аґати Крісті

За дивних обставин убито католицького священика. Найвагомішу зачіпку знаходять в черевику пастора. Це папірець із кількома прізвищами, без жодних коментарів чи пояснень. Та невдовзі поліція встановлює, що багато імен з цього переліку вже згадані в некрологах. Раптово з’являється свідок, який бачив убивцю священика. Але підозрюваний виявляється калікою. Тим часом серед людей ширяться чутки про трьох спадкових відьом з котеджу «Чалий кінь», що здатні насилати смерть. Та як це стосується вбивства священика? Кримінальному інспекторові Лежену й історикові Марку Істербруку належить з’ясувати, що або хто стоїть за всіма цими химерними подіями.

«Захисники галактики»: влада і криза в чоловічому світі» Тамари Марценюк

Якими чоловіки бачать себе і якими їх бачать інші, чого від них сподіваються і вимагають, за що засуджують і карають, як це позначається на можливостях самореалізації в суспільстві та загальній якості життя, як історично розвивалися уявлення про маскулінність і чому нині можемо говорити про кризу маскулінності — Тамара Марценюк пропонує відповіді на ці та багато інших запитань, спираючись на широку джерельну основу та власну дослідницьку роботу.

Попри строгу систему викладу та численні посилання — як на академічні праці, так і на приклади з масової культури, зокрема список фільмів, рекомендованих до перегляду, — це не підручник, а радше захопливий довідник, що допоможе зорієнтуватися тим, для кого ця тема нова, і впорядкувати свої знання читачам і читачкам, які цікавляться питаннями гендеру.

«У дикій глушині» Джона Кракауера

Захоплива історія юнака Кріса Мак-Кендлесса, що знехтував можливостями блискучої кар’єри і відцурався родини, аби втілити свою заповітну мрію — пожити самітником у глушині Аляски. Джон Кракауер, один із найпопулярніших сучасних американських письменників, емоційно веде нас слідами цієї пригоди, шукаючи відповідь на головне питання: чому за здійснену мрію Крісу Мак-Кендлессу довелося заплатити найвищу ціну?

Ця книжка стала світовим бестселером, витримала кілька перевидань, і, врешті, її було успішно екранізовано.

«Збагнути Росію. Свідчення очевидців» Олександра Палія

Ця книга — зібрання свідчень очевидців, представників різних епох: послів, співробітників дипломатичних місій, офіцерів, купців — про країну, що нині зветься Росією.

Цікаво, що російська цензура не хотіла таких свідчень. Російські переклади іноді свідомо спотворювалися перекладачами, а деякі визначні твори, уривки з яких наведено тут, ніколи не видавалися російською мовою — зрештою, українською теж.

Книга стане в пригоді вій­сько­­вим, дипломатам, бізнесменам, а також усім, хто хоче (або не хоче) мати справу з Росією.

«Дев'ять незнайомців» Ліян Моріарті

Від авторки бестселера №1 за версією New York Times «Велика маленька брехня».

Чи можуть десять днів, проведених на оздоровчому курорті, повністю змінити вас назавжди? Героям захопливого роману Ліян Моріарті невдовзі випаде нагода про це дізнатися…

Дев'ятеро людей зустрічаються на оздоровчому курорті, відірваному від світу. Хтось приїхав сюди, щоб позбутися зайвої ваги, хтось би перезавантажитися, а дехто опинився тут із причин, у яких не хоче зізнатися навіть собі. Оточені розкішшю й турботою, занурені в медитації та самоусвідомлення, ці люди розуміють, що для втілення своїх задумів їм, можливо, доведеться докладати певних зусиль. Але жоден із них не міг навіть уявити, наскільки непростими можуть виявитися десять днів перебування в цьому місці.

Франсез Велті, колись успішна авторка любовних романів, прибуває до «Оселі бузжерності», щоб підлікувати хвору спину, розбите серце і особливо дошкульний поріз від паперу. Інші гості одразу викликають у неї жвавий інтерес. Судячи з вигляду більшості з них, на оздоровчому курорті їм робити нічого. Але найбільше її інтригує дивна й водночас харизматична власниця «Оселі безжурності». Чи може ця жінка справді мати відповіді на запитання Франсез - запитання, над якими письменниця раніше навіть не замислювалась? І як краще вчинити Франсез: відкинути геть сумніви й зануритися в дивну атмосферу «Оселі безжурності», чи втікати звідси, доки є можливість?

Мине зовсім небагато часу, і кожен гість «Оселі безжурності» постане перед таким самим вибором.

Роман «Дев'ять незнайомців» Ліян Моріарті поєднує всі особливості творців цієї авторки, за які в них закохується кожен, хто цінує захопливу, розумну, дотепну художню літературу, що змушує сміятися й журитися, і вкотре доводить неабиякий хист письменниці.

Наприкінці 2020 року за мотивами книги вийде телесеріал від телевізійної мережі «Hulu».

«12 сезонів жінки» Ксенії Фукс

Фото: Iнга Кейван

«12 сезонів жінки» можна назвати романом, якщо вважати, що головна героїня – це сучасна жінка. 12 новел, об’єднаних між собою головними персонажами, але не пов’язаних хронологічно, присвячені соціальним та психологічним проблемам, з якими стикається сучасна жінка. Кар’єра або дитина? Як протистояти насиллю? Як визначити власну сексуальну ідентичність? Чи дійсно кохання та війна крокують поряд одне з одним? Ці та інші запитання ставлять собі 12 героїнь книжки.

«Це не пропаганда. Подорож на війну проти реальності» Пітера Померанцева

Фото: Yakaboo

Ця книжка про величезну індустрію маніпулювання нашими думками, рішеннями, бажаннями, про нові та старі інструменти залякування і брехні, які використовують політики і наркомафія, релігійні фанатики і популісти, і що можна їм протиставити.

Ця книжка про інформаційні війни, ботів і погоничів ботів, про тролів і хакерів, про фейкові новини і втрату прозорої політичної дискусії. А ще – про ХХ століття, про його інтелектуальний спадок, про Холодну війну і КҐБ, про втрачену ілюзію, що більше інформації означатиме більше свободи та глибші дискусії, про пошук надії.

Це також сімейна історія, й історія дисидентства, яка, здавалося, закінчиться у ХХ столітті, але триває.

«Повне зібрання прозових творів. Том 1» Едґара Аллана По

В основі сюжетів Едґара По лежать загадкові, містичні та незвичайні події, що перебувають поза межею звичайних життєвих досвідів, його цікавить тема смерті, її загадковість та принципова непізнаваність, а також скорботно-трагічні настрої, притаманні напряму романтизму. Незважаючи на те, що за життя По був більш відомим як літературний критик, у світовий літературний канон він увійшов саме як оспівувач загадкового, потойбічного, романтичного і трагічного.

До першого тому повного зібрання прози культового американського класика готичної та химерної літератури Едґара Аллана По увійшли твори, написані у період 1832–1838 років – від найпершого оповідання у жанрі горор, «Метценґерштайн», і аж до відомих класичних «Рукопис, знайдений у пляшці», «Береніка», «Незрівнянна пригода такого собі Ганса Пфааля», «Король Чума», а також найзагадковіший його твір, над інтерпретацією якого й досі б’ються дослідники творчості письменника – роман «Оповідь Артура Ґордона Піма з Нантакета».

«Життя онлайн. Як уберегтися від кібербулінгу, вірусів та інших халеп в інтернеті» Луї Стовелл

Це книжка про те, як користуватися інтернетом: від створення персональних акаунтів до взаємодії із іншими користувачами. Крім того, ви дізнаєтесь, що таке секстинг та як протидіяти кібербулінгу.

Прочитавши книжку, ви навчитеся правильно реагувати на «тролів», підбирати надійний пароль та безпечно знаходити друзів у мережі. А також ознайомитесь із принципами роботи інтернету та організаціями, до яких можна звернутись по допомогу у разі халепи.

Спеціально для українського видання додано корисні ресурси для додаткового вивчення теми.

Огляд підготувала Оксана Ускова