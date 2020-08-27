Останні дні літа: 6 книг для читання

Зібрали для Вас 6 літніх новинок від видавництва Book Chef.

«Безономіка. Як Amazon змінює світ» Браяна Думайна

Джефф Безос побудував одну з найбільших машин зі створення грошей в історії. Із кожною прочитаною сторінкою ваше здивування буде посилюватися! OMG, Amazon знає про нас геть усе! Бізнес-модель Amazon змінила не лише сферу роздрібної торгівлі, але й суттєво вплинула на засоби масової інформації, економічне зростання країн і розвиток суспільства загалом. Розібратись, як працює ця система, і зрозуміти, що забезпечує шалений темп зростання Amazon, допоможе книга «Безономіка». У книзі йдеться про принципи, які Джефф Безос використовує для домінування. А саме про інновації, стратегічне управління та штучний інтелект. Про те, як Amazon вплинув на поведінку споживачів та які уроки варто засвоїти з цього для розвитку власного бізнесу.

«Називай мене своїм ім’ям» Андре Асімана

Час робить нас сентиментальними. Напевно, зрештою саме він змушує нас страждати. Що більше криється в нашому минулому, то складніше виборсатися з нього й почати все з чистого аркуша. Італія, літо, пляж, хвилі, берма Моне, місцина, де загинув Шеллі… Нічні гулянки, книгарні, смачне вино… Кіно, абрикоси, персики, розпашілі тіла і музика…

«Називай мене своїм ім’ям» — це книга про відкриття себе, про дорослішання душі й перші почуття, які зринають з глибина нутра і вирують, немов розбурхане, невблаганне море. Це пам’ять про перше кохання й ода відкриттю. Риторика Андре Асімана гідна переймань Марселя Пруста й так само скрупульозна при пантруванні споминів, що чаяться вглибині людської душі.

«Алея жаху» Вільяма Ліндсея Ґрешема

Роман Ґрешема - це розповідь про багато речей: безглуздість віри і хитрощі тих, хто її нав'язує, алкоголізм і деструктивний терор білої гарячки, гральну колоду долі, яка розподіляє свій смертельний зв'язок без логічних на те причин. І це не історія про злочин і кару, гріх і спокуту. Бачити це - те саме, що й неправильно трактувати. Те, що ми вважаємо злочином і гріхом, пронизує цю алею, але кара і спокута тут здаються більшими, ніж війна за саме життя.

"Це була темна алея знову і знову", - каже сам собі Стен у «Алеї жаху». "З того часу, як він був дитиною, Стен бачив один і той самий сон. Він біжить темною вулицею, оточеною з обох боків пустими і загрозливими будинками. А наприкінці неї горить світло, однак за ним щось ховалося, прямо навпроти нього, наближаючись до нього настільки, що він прокидався з почуттям жаху, так і не досягнувши світла". Стен роздумує про власні знаки, про кожен із них: "Адже вони теж їх мають - як і алея жаху". Дійсно, Стен - а точніше кажучи, Ґрешем - оглядається довкола, бо страх є ключем до людської сутності.

«Зодіак убивств» Шімади Соджі

«Зодіак убивств» — це містичний детективний трилер, де читач нарівні з героями може вирушити на пошуки істини. Історія вбивств за зодіаком бентежить розум і змушує невідривно слідувати за сюжетом оповідання. Також це чудова можливість поринути в атмосферу Токіо далекого 1979 року.

Читач поринає в історію, яка сталася в Японії 1936 року. У замкненій кімнаті знайшли мертвого художника, який мешкав в оточенні жінок — доньок, пасербиць і племінниць. Після його смерті знайшли страшні щоденники, в яких ішлося про алхімічні формули й астрологічні знаки, та це не найжахливіше. Найстрашніше те, що в них окреслено плани вбивства цих жінок. Художник мав божевільну ідею, що тільки одна з них досконала і поєднала в собі все найліпше з усіх знаків зодіаку, і для того щоб ця жінка жила, потрібно вбити інших. Трохи згодом за планом художника хтось починає діяти.

Навіть через десятиліття загадка цих злочинів непокоїть громадськість. Токійські вбивства, що слідували якимось зодіакальним принципам, навіть до 1979 року ніхто так і не розкрив. Нині для розгадки цієї справи провісник доль, астролог, детектив та ілюстратор мають тиждень. Читач має ті самі підказки, що і герої. То хто першим відшукає відповідь?

«Мандрівка тривалістю в життя» Роберта Айґера

Роберта Айґера вважають одним із найуспішніших та інноваційних СЕО світу. Він розширив присутність Disney за межами Сполучених Штатів, створивши план розвитку на міжнародній арені. У книзі він розповідає, як йому вдалося реалізувати подібні масштабні проекти, підвищити ефективність команди і лояльність глядачів.

"Роберт Айґер написав неймовірну книгу, в якій детально розповів про роботу СЕО величезної компанії. Я вважаю, що його історія про керівництво Disney і про головний період зростання компанії неодмінно вам сподобається. Незалежно від того, чи шукаєте ви нові сенси в бізнесі, чи просто бажаєте цікавого чтива," - Білл Ґейтс.

"Роберт Айґер розвинув бренд Disney з витонченою зухвалістю і масштабніше, ніж будь-хто міг уявити. У книзі йдеться про те, як він цього досягнув," - Стівен Спілберг.

«Пацієнт» Джаспера ДеВітта

Твій найгрізніший страх не забутий. Він повернеться... У психіатричному шпиталі штату Коннектикут медики десятиліттями намарно намагаються діагностувати і вилікувати Джо, який з дитинства страждає від нічних жахів. Усі, хто взаємодіяв із цим пацієнтом, або зазнають нещасть, або учиняють самогубство. І ось за лікування найзагадковішого хворого береться молодий психіатр Паркер. Ця книга укладена як його розповідь, заснована на реальних подіях і зі збереженням медичної аргументації.

Чи пощастить Паркеру вилікувати Джо і, що найцікавіше, чи вдасться психіатру вижити, адже його підсвідомість теж сповнена непереборних жахів із дитинства? Під час терапії з Джо вони оживають...

Не для душевно хворих, слабкодухих, і психічно нестабільних, не для дітей і підлітків, чия психіка ще не сформована. Для тих, хто прагне прокачати свою психічну врівноваженість та не боїться, що і його найтривожніший страх... за спиною.

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