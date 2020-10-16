Що почитати з пледом і какао: 15 книжок жовтня

Для справжньої атмосфери осені - запасіться ковдрою, какао та цікавими новинками від українських видавництв.

«Зваблення їжею з українським смаком» Євгена Клопотенка

Відомий шеф-кухар Євген Клопотенко протягом кількох років досліджував історію національних страв, вивчав кулінарну літературу різних часів, мандрував всією країною, спілкувався з істориками, щоб сформувати власне розуміння української кухні і викласти його у новій книжці. У ній — 70 авторських рецептів давніх страв, які розділено на 9 розділів. Ви дізнаєтесь як приготувати супи та юшки, страви з м’яса, риби, овочів та грибів, каші, напої, закуски, випічку та солодке.

Окрім рецептів, книжка містить чимало цікавих фактів про українські продукти та харчі — як їх споживали раніше, чим вони корисні, у який спосіб їх найкраще готувати. А ще кулінарний експерт згадує про свою дослідницьку експедицію та міста, які вразили його своєю кулінарною традицією.

«Українська кухня багатогранніша, ніж нам здається. Ми знаємо лише 15 відсотків того, що є насправді. І це трохи смішно, бо за стільки років люди не доклали жодних зусиль, щоб її вивчити. Сприймали її досить поверхово. А вона глибша, серйозніша та менш стереотипна, ніж ми думаємо. Українська кухня може дивувати. Приготуйте п’ять страв із цієї книжки — і відчуєте, як серце наповнюється радісним хвилюванням,» — Євген Клопотенко.

«Суцільне котяче моджо» Джексона Галаксі та «Собакознавство» Александри Горовіц

Отже, хто вам більше імпонує — Коти чи Собаки?

«Суцільне котяче моджо. Путівник по життю з вашим котом» — це книга, яку обов'язково мають прочитати всі котолюби! Вона написана Джексоном Галаксі, зіркою телешоу "Мій кіт із пекла" на каналі Animal Planet, у співавторстві зі спеціалістом з поведінки тварин Мікель Марією Дельгадо і присвячена тому, як піклуватися про котів.

У цій книзі йдеться про те, як налагодити стосунки між котом та іншими членами сім'ї (як людьми, так і тваринами), який раціон буде оптимальним для улюбленця, чому треба облаштовувати котячий простір та знаходити час для ігор, як допомогти коту позбавитися поганих звичок.

Усі, хто обожнює собак, мають змогу разом із американською вченою-когнітивістом Александрою Горовіц підняти завісу над їхнім загадковим світом у книзі «Собакознавство. Що собаки знають, бачать і відчувають нюхом».

Читачі ознайомляться з результатами новітніх досліджень у галузі фізіології та психології тварин, які пояснюють неймовірні можливості та здібності собак, зокрема здатність виявляти хвороби, навички зчитування думок і бажань своїх господарів, "багатофункціональність" собачого хвоста.

І хоча «Собакознавство» не є довідником із виховання та дресирування, видання містить чимало корисної інформації і практичних порад, завдяки яким любителі собак зможуть краще розуміти поведінку та потреби своїх вихованців, швидше знаходити з ними контакт.

«Червоний записник» Софії Лундберґ

У житті Доріс залишилися дві речі. Одна — її щотижнева розмова по скайпу з американською родичкою Дженні, інша — спогади, які вона записує, зазираючи у червоний записник, який отримала у подарунок від батька в дитинстві. Усі ці імена, які приходять і йдуть. Які розривають серце на шматки і змушують пролити сльози. Коханці та вороги… Записник — тоненька книжечка, де майже всі сторінки закреслені, але кожна з них відкриває нову пригоду.

«Червоний записник» — це історія, яка надихне читачів підсунути зручне крісло ближче до вогню, взяти до рук чашку какао і коробку серветок й отримати своє «хюґе» від читання.

«Бути окей. Що важливо знати про психічне здоров’я» Дарки Озерної

Нам важливо «бути окей». Адже від психічного здоров’я залежить наш фізичний стан, здатність про себе подбати, бути успішними в своїй професії та задоволеність життям загалом. Про психічне здоров’я в Україні досі говорити соромно, думати лячно, звернутися до лікаря дорого – і не відомо навіть, як його знайти.

У книжці «Бути окей: Що важливо знати про психічне здоров’я» ви знайдете не лише базову інформацію про психічне здоров’я із посиланнями на медичні протоколи, а й певну систему орієнтирів. Авторка орієнтується на український контекст: що в нас про що кажуть, які існують стереотипи, які виникають проблеми, що їх спричиняє та які їхні можливі наслідки.

У першій частині зібрана загальна інформація про психічний стан людини, його зв’язок із фізичним станом, а також описані принципи роботи мозку і прояви емоцій. У другій – розглянуто найпоширеніші психічні розлади. Завершується книжка «Бути окей» розглядом історичної травми як чинника, що впливає на колективне психічне здоров’я.

«Толока. Краєвид з вікна хати» Михайла Іллєнка

Кіноповість «Толока. Краєвид з вікна хати» — це художньо-історичний твір, розширена версія сценарію фільму «Толока» режисера Михайла Іллєнка. В основі твору —поетичні образи Т. Г. Шевченка з «У тієї Катерини хата на помості…».

Автор оповідає притчу, в якій «пролітає» крізь історію України, відтворює її драматичні та героїчні епізоди. У центрі сюжету — Катерина і її хата, що також має свою пам’ять, свою душу.

Вік української хати короткий — від війни до війни. Кожне випробування руйнує хату Катерини. Але вона вперто, як і багато поколінь українців, знову й знову підіймає її з руїн.

«Занадто гучна самотність» Богуміла Грабала

Тридцять п’ять років Гантя працює в пункті збору старого паперу. Кожного вечора рятує з щелеп свого гідравлічного преса книги, несе їх додому і наповнює ними свій будинок. За ці тридцять п’ять років він наносив дві тонни книг і мимохіть здобув освіту, тож вже й не знає, які думки його власні, а які він запозичив у Лао-цзи чи Канта, Шопенгауера чи Геґеля.

«Занадто гучна самотність» — найвідоміший роман класика чеської літератури Богуміла Грабала, лірична історія, у якій поєднались захоплення філософією і досвід роботи в пункті прийому макулатури, оповідач-за-кухлем-пива й подорожі Прагою, любов до людей і безмежна віддаленість від них, легкість і нестерпність буття.

«Скіфська одіссея. Поема-баллада» Ліни Костенко

Герой поеми-балади Ліни Костенко «Скіфська одіссея» – молодий Грек з Ольвії – два з половиною тисячоліття тому рушив у плавання Дніпром-Борисфеном у напрямку майбутнього Києва, пізнаючи грецький і скіфський світи Припонтиди. А це був і час народження Європи серед мурів Афін. У поемі, написаній іскрометно й іронічно, постає багатостолітня – реальна й міфічна – стихія творення України на стику західної і східної цивілізацій, а сама Україна бачиться як невід’ємна частина середземноморської культури.

Ця поема набуває особливої гостроти сьогодні, оскільки з анексією Криму Росія відібрала також античне минуле України, перетворивши сонячну землю мандрів Геродота на зону зненависті й мілітаризму.

Культурологічні аспекти поеми коментуються в Енциклопедії «Скіфської одіссеї».

Антологія «Шлях (до) ромів»

«Шлях (до) ромів» є антологією малої прози українських авторів, в тому числі ромського походження. Під палітуркою читач знайде 19 прозових текстів про співжиття в полікультурній громаді, згуртованість, взаємоповагу й толерантність. Це історії, що покликані руйнувати стереотипне бачення ромської громади.

Книга стала результатом роботи літературно-мистецької резиденції «СпільноART», яка проходила навесні 2019 р.

«Люди волі: шляхи на війну» Михайла Ухмана

Книжка Михайла Ухмана — це 56 історій про те, чому людина йде захищати свою землю. Що нею керує: відповідальність, небайдужість, усвідомлення своєї ролі, патріотизм, турбота про близьких, драйв? Автор, очевидець та учасник подій, розповідає про півсотні різних життєвих шляхів, які привели людей на нинішню російсько-українську війну. «Люди волі» — це ті, про кого нам не можна забувати.

«Взаємодія з ворогом» Адама Кехейна

Мабуть, всім знайома ситуація, коли потрібно розв’язувати певну проблему, але залучені у цей процес люди мають цілковито різні бачення подальших дій. Рішення затягується, робота стоїть на місці, переговори займають години, дні, тижні…

Адам Кехейн допомагає примирити сторони конфліктної ситуації. Він пропонує дуже чіткий план дій щодо того, як можна співпрацювати з кимось особисто тобі неприємним та кардинально інакшим. Його методика дозволить легко уникати неприємних моментів вдома, на роботі й у повсякденному житті та досягати поставлених цілей.

Автор книжки має досвід консультацій щодо розв’язання надскладних міжнародних питань, тож він точно допоможе впоратися з менш заплутаними і не такими затягнутими в часі проблемами.

«Старша Едда»

«Старша Едда» (також «Семундова Едда») – пам’ятка давньоісландської словесності, взірець класичного епосу, знаковий твір середньовічної європейської літератури. У стародавніх піснях, записаних приблизно вісімсот років тому в Ісландії, містяться основні наші знання зі скандинавської міфології. Величні картини створення і загибелі світу, пригоди Тора, Локі, Одіна, витівки тролів, битва Сіґурда з драконом Фафніром, кривава драма при дворі повелителя гунів Атлі – образи героїв і сюжети, що надихали й досі надихають письменників, композиторів, художників, режисерів, ба навіть розробників комп’ютерних ігор. Для кращого розуміння твору текст супроводжується примітками і коментарями та ілюстраціями Вільяма Коллінгвуда з англомовного видання «Старшої Едди» 1908 року.

«Світова історія анімації» Джаннальберто Бендацці

Мультики збирають мільйони глядачів у кінотеатрах, мальовані персонажі часом мають не менше закоханих фанатів, аніж живі зірки, аніматори створюють карколомні й неймовірно реалістичні видовища і вже практично не визнають жодних меж — ані в тому, що стосується технологічних можливостей, ані в царині застосування їхніх витворів.

Але мова ж не тільки про популярну розвагу й не тільки про величезну індустрію — анімація стала свідченням і результатом того шляху розвитку мистецтва, технологій і суспільних відносин, який пройшло людство від найдавніших часів. Вона відобразила те, як змінювалися ідеї про красу, міру, доцільність, а також постійні — ще від найдавніших часів — намагання передати не лише статичний образ і позу, а й рух, — власне, прагнення митця «анімувати» своє творіння, тобто буквально вдихнути в нього душу.

«Світова історія анімації» Джаннальберто Бендацці — це делікатна й захоплена оповідь насамперед про сотні таких натхненних творців, про їхні пошуки, досягнення й розчарування, про те, як часто вони кардинально змінювали світ довкола себе, самі того не усвідомлюючи (а тим паче не вміли цього оцінити їхні сучасники). Таке шанобливе авторське ставлення до праці численних новаторів, винахідників і митців, а також глибоке занурення в контекст забезпечує читачеві можливість довідатися дуже багато несподіваного про світову культуру й еволюцію нашого суспільства.

«Ілюзія ефективності» Віри Валлє

Як ми стаємо жертвами фейків, шахрайства і брехні, робимо безглузді речі, ухвалюємо неефективні або навіть шкідливі рішення? Як нас пошивають у дурні й чому ми дозволяємо це робити? Книжка «Ілюзія ефективності: як і чому нас пошивають у дурні» пропонує читачеві подорож до світу ірраціональності, бутафорії, хаосу, брехні й заперечення реальності. Світу, який воліє знівелювати особистість, перетворити людину на благодатний об'єкт для маніпуляцій. Влада ілюзій і обману як спільниця поневолення розуму людини розглядається авторкою у контексті безглуздя масового споживання товарів та інформації, фішингу в економіці й політиці, кризи суспільства хаосу і пост-правди.

Як звільнитися з тенет абсурду, який прагне довести свою всепереможну силу? Як захистити себе від маніпуляцій? Як зберегти відчуття реальності? Ця книга зацікавить того, хто хоч раз у житті ставив під сумнів нав’язані ззовні поширені стереотипи і доцільність усього, що відбувається у нашому «маленькому» і «великому» світах. Хто має відвагу кинути виклик дезорієнтації, хаосу і паніці, спровокованими маніпуляторами. Хто прагне стати на захист дійсного світу всупереч розповсюдженим ілюзіям, з якими ми стикаємося на кожному кроці.

«На захист відкритого суспільства» Джорджа Сороса

У цій блискучій і натхненній книжці зібрано тексти, що раніше не були опубліковані. Автор порушує важливі питання сьогодення: небезпека, яку становлять для відкритого суспільства інструменти контролю, створені штучним інтелектом; причини трагедії Європейського Союзу; політика доброчинності; Центральноєвропейський університет як осередок академічної свободи; теорія рефлексивності фінансових ринків та її політичні наслідки. Свобода, демократія, верховенство закону, прав людини і соціальної справедливості, які декларує та дієво підтримує Джордж Сорос, трансформуються в заклик до боротьби за ідеали відкритого суспільства.

На які ще питання відповість ця книжка:

У чому полягає недалекоглядність Європейського Союзу?

Що таке політика доброчинності?

Чому Центральноєвропейський університет є осередком академічної свободи?

Що таке теорія рефлексивності фінансових ринків та які її політичні наслідки?

Які є наразі основні суспільні, політичні та економічні загрози для людства?

«Париж» Едварда Резерфорда

Місто кохання. Місто розкошів. Місто примар. Місто мистецтва.

Захоплива історія про те, як військове поселення стародавніх римлян на болотистих берегах Сени перетворилося на Місто Світла, епіцентр західної цивілізації.

Карколомна історія п’яти родин в багатьох поколіннях, долі яких переплелися в Парижі: аристократів, предками яких були лицарі Карла Великого; бунтівників, що роздмухували вогнище Французької революції; крамарів, які втратили нажите під час правління Людовіка XV і знову розбагатіли за Наполеона; простолюдинів з Монмартру, котрі будували Ейфелеву вежу та грабували багачів біля кабаре «Мулен Руж». Розповідь про любов, зраду, родинні таємниці, про людей, які творили Париж — центр світової культури.

Це роман для всіх, хто був у Парижі та закохався в місто…

Це книжка для тих, хто ще мріє там побувати…

Огляд підготувала Оксана Ускова