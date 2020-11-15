Борщу повернули українську «прописку» в турецькій Вікіпедії

Посольство України в Туреччині внесло зміни до сторінки в турецькій Вікіпедії про український борщ, де було вказано що це страва російської кухні.

Про це на своїй сторінці у Фейсбуці розповіла дружина Надзвичайного та Повноважного Посла України в Туреччині Андрія Сибіги.

«Гортаючи сторінки Вікіпедії різними мовами, можна часто натрапити на неточності чи свідомі перекручування всього, що має відношення до України : нашої культури та національної ідентичності. Легко прослідковується тенденція, що більшість статей Вікіпедії іноземними мовами пишуться через призму «чужих окулярів». Ми, українці, можемо вплинути на таку несправедливість та часто свідому інформаційну пропаганду, спрямовану проти нас. Можемо і повинні це робити», - написала Тетяна Сибіга.

У коментарі Укрінформу вона розповіла, що невідповідність була виявлена під час підготовки окремих проєктів кулінарної дипломатії в Туреччині.

«Ми дуже активне посольство і кулінарна дипломатія займає почесне місце і користується значною увагою. Організовували майстер-клас з приготування борщу англійською мовою, також робили презентацію турецькою мовою. Вирішила перевірити написання слова «борщ» різними мовами: англійсько, французькою, німецькою і, звичайно, турецькою, тоді й виявила на сторінці Вікіпедії турецькою, що борщ - це нібито надбання російської кухні», - розповіла Сибіга.

Вона закликає всіх, хто має відповідний рівень знання мови, долучитися до виправлення помилок та неточностей, зокрема на сторінках Вікіпедії про Україну різними мовами.

«Була дуже гарна ініціатива нашого міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби кілька місяців щодо наповнення Вікіпедії українським контентом. Українською мовою інформація у Вікіпідії подана достовірно, відповідно оригінальних джерел, а от іншими мовами ті самі сторінки по змісту можуть бути зовсім іншими. Тому маємо бути небайдужими, пильно ставитися до таких речей, особливо ті, хто професійно володіє іноземними мовами, і вносити корективи та виправляти помилки, коригувати всі несправедливості», - сказала вона.

Сибіга додала, що нині йде підготовка українсько-турецького та турецько-українського словника, в якому особлива увага буде приділена закріпленню правильної транслітерації слова «борщ» та інших слів, які мають різне вживання. Над першим етапом словника на 20 тисяч слів вже працюють українські та турецькі фахівці.

Як відомо, це не перший випадок відновлення історичної справедливості. На початку минулого року за клопотання Посольства України в Анкарі та сприяння Генконсульства України в Стамбулі було вилучено текст напису про нібито російське походження дружини султана Сулеймана Першого Роксолани біля її усипальниці в мечеті Сулейманіє.