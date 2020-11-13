Українка з Норвегії порахувала, скільки коштує зварити борщ в королівстві

Українка Тетяна (Tatiana Tatiana) з норвезького міста Фредрікстад підрахувала, у скільки обійдеться зварити наш борщ в королівстві.

Свої розрахунки вона виклала на сторінці «Норвегія очима українки» в Фейсбуці, передає Укрінформ.

«Не знаю, як у кого з наших в норвезьких родинах повелося з українськими стравами, а в моїй сім'ї улюбленими стравами є борщ, вареники та голубці. При чому навіть свекри вважають борщ чи не найсмачнішою стравою із усіх супів. Тому він у нас в меню частенько буває», - розповіла жінка.

За її підрахунками, «собівартість середньої каструлі з українським афродізіаком в Норвегії» виходить приблизно 15 євро, «якщо не рахувати пампушок з часником або багеток». Як уточнюється, мається на увазі 5-літрова каструля.

Тетяна навела такі ціни (за кілограм) необхідних для борщу продуктів: червоне м’ясо - від 6,5 євро або курятина 6 євро; картопля 1,5 євро; морква 3,5 євро; цибуля 1,5 євро; перець 6,2 євро; часник - 2 євро за 3 шт; капуста - 0,8 євро; квасоля варена - 4,3 євро; томатна паста (упаковка - ред.) - 0,5 євро; буряк - 6,3 євро.

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Раніше Тетяна розповідала про смаки і страви норвезької кухні.

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