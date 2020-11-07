Українка робить національну кухню модною в Америці

Українська шеф-кухар Анна Волошина третій рік навчає американців тонкощам приготування українських страв, працює над книгою і мріє зробити національну кухню модною в США.

Про це повідомляє Голос Америки, передає Укрінформ.

Качка з яблуками, мамалига, мариновані огірки, помідори, квашена капуста і наливка - перший банкет емігрантки в США Волошиної викликав захоплення в американських гостей. Після цього Анна поставила за мету зробити українську кухню модною в Америці. Українка навчає американців, як готувати українські страви, ділиться рецептами як на майстер-класах, так і у своєму блозі та в Інстаграмі.

Розповідається, що Волошина приїхала до США 9 років тому, коли стартап її чоловіка купила американська компанія. У випускниці економічного факультету Київського університету не було права на роботу в США перші 3 роки.

«Я сиділа вдома і готувала їжу своєму чоловікові. Йому дуже хотілось українських страв, він любить українську кухню. Ми почали запрошувати його колег до нас в гості, я готувала борщ, вареники, їм дуже сподобалось. Я завела блог і почала туди постити рецепти й фотографії”, - розповідає шеф-кухар.

Один зі стартапів, який організував вечірку, запросив українку сфотографувати фірмові страви шеф-кухарів Сан-Франциско. Згодом Волошиній запропонували спробувати зготувати вечерю.

«Я приготувала вечерю за рецептами моєї бабусі, моєї мами. Я зробила качку. Я зробила п'ять качок», - розповіла Анна.

Крім того, були мамалига, мариновані огірки, помідори, квашена капуста. На десерт були трубочки з кремом. «Я зробила наливку вишневу, і люди просто з'їхали з глузду від нашої наливки», - згадує Волошина.

Зазначається, що її вечеря викликала фурор. Відвідувачі закохались в українську кухню, а жінка почала влаштовувати вечері кожної неділі.

Коронавірус зупинив великі вечірки, але українка не перестала куховарити. Тепер навчає, як готувати страви онлайн. Стандартна аудиторія — це 1000 людей. Також Анна працює над своєю кулінарною книгою.

«Це такий невеликий манускрипт, де я записала 10 рецептів, розписала її концепт і відправила до всіх видавництв, які займаються кулінарними книгами», - розповіла шеф-кухар.

Вона вважає, що українську кухню може стати дуже популярною в Америці. «Це дуже класна культура, що може стати такою, яку підхопить вся Америка. Філіппінська кухня була десь роки 3 тому найпопулярнішою, до цього її ніхто не знав, але потім з'явилися класні шефи, які почали показувати як зробити, як покращувати», - стверджує Волошина.

Жінка жартує, що саме переїзд за кордон допоміг їй перетворити хобі на професію. Тепер українка не має сумніву в тому, чим хоче займатися у житті. Мріє лише про те, щоб здобути другу освіту в кулінарній академії.