Каша зі сметани, бараняча голова: українка з Норвегії розповіла про смаки місцевої кухні

Норвезька кухня має чимало цікавих національних страв, котрі варто скуштувати, але є й доволі екзотичні, на які зголоситься не кожен.

Про незвичайні страви і смаки Норвегії розповіла українка Тетяна (Tatiana Tatiana) на сторінці «Норвегія очима українки» в Facebook, дописом якої подилилися в групі «Україна в Норвегії» у соцмережі.

Як зазначила Тетяна, «щоб пізнати характер країни, треба пізнати її на смак», і порадила страви, які слід скуштувати під час відвідин королівства.

Перш за все, за її словами, це норвезький рибний суп. «Цей смак ви ніколи не забудете, хоч раз скуштувавши цю страву. Повірте, це далеко не уха», - запевняє українка.

Далі - ламмесканк - гомілка ягняти з печеними овочами.

«На ланч оберіть сніттер - це різноманітні бутерброди, але кожен з них являється шедевром і функціонує як окрема страва. Є варіанті з мясом, рибою, вегетаріанські та веганські... Кожен знайде те, що сподобається», - радить Тетяна.

Вона також радить спробувати місцеві рибні страви. «Любителі риби, ви тут наче в раю. Печена, смажена, копчена, вялена, в салатах, перших та основних стравах... Варіантів подачі та рецептів безліч, але одне є певним - ви не залишитеся незадоволеними», - розповідає українка.

«А якщо вам пощастить натрапити на кашу зі сметани рьомегрьот з спекешінкє - вяленою шинкою, - сміливо замовляйте. Ну не кожна ж країна варить сметану з маслом. Унікально, поживно і смачно», - зазначила Тетяна.

Вона резюмувала, що взагалі національна кухня Норвегії проста в приготуванні й дуже смачна. «Тому, де б ви не були, шукайте локальні місцеві заклади з норвезькою їжею і пробуйте», - радить українка.

Окремо вона розповіла про страву смалахове (Smalahove) – приготовану баранячу голову, яку зазвичай подають на різдвяний стіл. «Думаю не всі зможуть це витримати, побачивши на своїй тарілці», - зауважила Тетяна, пообіцявши колись розповісти про неї детальніше.