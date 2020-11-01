1 листопада: народний календар і астровісник

Нині листопад; хто й куди відчинить двері, хто і що обтрусить, та гармонізуймося разом із Місяцем.

Сьогодні перший день останнього місяця осені! Здавна листопад називали «напівзимником», «воротами зими», «грудкотрусом», «листопаднем», «падолистом». У народі кажуть: березень і листопад – як братові брат. Обидва місяці відмежовують різні пори роки і вирізняються конозистим характером. Березень відмикає ворота весні, а листопад – замикає ворота осені. Тому й мовиться, що він – «вересню внук, жовтню син, а зимі рідний брат». Для переважної більшості європейських мов останній місяць осені має латинський корінь «новем», бо обіймав дев’яту («новембер») позицію в літочисленні Стародавнього Риму. Проте в багатьох слов’янських мовах, зокрема і в українській, листопад набув цілком самостійної назви. У білорусів це «листопад», поляків та чехів – «лістопат», у сербів і хорватів – «студепи». Але за часів Київської Русі останній місяць осені називався «груднем», а сучасний грудень – «студнем».

Якщо листопад дерев не обтрусить, то зима довгою бути мусить. У листопаді світанок із сутінками в полудень зустрічаються. Листопадовий день куций, що заячий хвіст.

День ангела сьогодні у Івана, Сергія, Антонія.

16-17 місячні дні; Місяць уповні, він максимально освітлений. Час гармонізації між фізичним і астральним тілами. Бажане помірне фізичне навантаження, світлі позитивні думки, слова, що не розходяться з ділом, вчинки, що несуть тільки добро. Нині корисно робити все, що пов’язане з чистотою і порядком, наведенням ладу. Підписання важливих фінансових документів краще відкласти на другу половину листопада – тоді обов’язково щось проясниться. Врівноваженим і спокійним людям у ці дні буде добре. А всі інші, дивлячись на них, теж заспокояться і гармонізуються…

Згідно з даними Центральної геофізичної обсерваторії України, найхолоднішим цей день у Києві був у 1920 – -16,8, а найтеплішим у 1926 – +23,2.