Продажі швейцарського шоколаду впали через пандемію

Продажі швейцарського шоколаду впали на 14,3% протягом перших восьми місяців цього року, у зв'язку з пандемію хвороби COVID-19.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Reuters.

У 2019 році загальний обсяг продажів шоколадної промисловості Швейцарії становив 1,787 мільярда швейцарських франків (1,97 млрд дол. США).

Більше 70% швейцарського шоколаду експортується з країни, цей бізнес особливо постраждав цього літа через спад у галузі міжнародного туризму.

Зазначається, що з початком цього року продажі впали головним чином тому, що ресторани, готелі та окремі туристи стали купувати менше швейцарського шоколаду. Постраждали як внутрішні продажі, так і експорт, заявили у галузевій асоціації Chocosuisse.

Як повідомлялось, у світі станом на ранок 27 жовтня зафіксували 43 777 856 випадків COVID-19.