Всі кольори веселки: у Швейцарії створили шоколад, що світиться

У Швейцарії створили шоколад, що переливається всіма кольорами веселки і не потребує жодних нових добавок.

Про це йдеться у прес-релізі Швейцарської вищої технічної школи в Цюріху (ETH Zurich).

Потрібні відтінки виникають через особливості мікроскопічної структури матеріалу, яка створює ефект ірізації.

Таке «структурне» забарвлення визначається не наявністю пігментів, які поглинають світло однієї довжини хвиль і відображають інші, а заломленням та інтерференцією променів поверхнею предмета.

Це досить часто зустрічається в природі і надає кольору, наприклад, пір'ю птахів, панцирям жуків або внутрішній поверхні раковин.

Розробники розповідають, що спочатку вони спробували домогтися потрібного ефекту за рахунок покриття шоколаду тонким забарвлюючим шаром з нетоксичних матеріалів - золота або оксиду титану. Так їм вдалося отримати, в залежності від товщини і інших властивостей покриття, цілий набір незвичайних барв: від золотисто-жовтого до темно-синього. Однак в підсумку цей підхід був визнаний занадто складним, дорогим і економічно недоцільним, тому вчені звернулися до структурного забарвлення.

Варіюючи деякі етапи приготування шоколаду, автори змогли домогтися потрібного ефекту за рахунок нанесення на поверхню мікроскопічного малюнка, що особливим чином відображає і заломлює світло. Інтерферуючи один з одним, ці хвилі і надали йому райдужні відтінки, які переливаються - без будь-яких домішок, змін смаку і текстури продукту.