У Сінгапурі отримали "чорнило" для 3D-друку шоколадних десертів

Сінгапурські інженери отримали в'язке "чорнило" на основі порошку какао, які підходять для 3D-друку шоколадних десертів при кімнатній температурі.

Про це повідомляє Naked Science.

Кухарі-експериментатори вже використовують 3D-принтери для приготування деяких оригінальних страв, в тому числі солодких десертів з шоколадом. Однак процес друку проводиться екструзією гарячого розплаву, для чого шоколадну масу необхідно нагріти до 31-36° C. Технологія проста, але вимагає підтримки порівняно високої температури і точного контролю над нею.

Холодна екструзія була б простішою, але такий метод визначається в'язкими властивостями «чорнила», і сам по собі шоколад для неї не підходить. Йому потрібні добавки, що змінюють реологічні характеристики, - і знайти підходящі поєднання, що працюють при кімнатній температурі, вдалося лише нещодавно. Про це розробники з Сінгапурського технологічного університету (SUTD) пишуть в статті, опублікованій в журналі Scientific Reports.

Рахул Карьяппа (Rahul Karyappa) і Мітінао Хасімото (Michinao Hashimoto) використовували доступні в широкому продажі продукти з шоколаду, змішуючи різні пасти і сиропи з 10-15 відсотками порошку какао. За словами авторів, «коктейль» для Ci3DP (Chocolate-based ink 3D-Printing, «3D-друк на основі шоколаду») вийшов густим, як паста: в різних варіантах його динамічна в'язкість склала від 100 до 10000 Па* с.