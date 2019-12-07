У Китаї завершили будівництво 3D-стіни у місті Сучжоу, наразі це найбільша у світі структура 3D-друку.

Про це інформує портал Futurism.

"Згідно з нещодавно опублікованими даними мережі 3D Printing Media Network, китайська будівельна компанія Winsun закінчила будівництво 3D-стіни у місті Сучжоу, споруди завдовжки понад 500 метрів - це найбільша у світі структура 3D-друку", - йдеться у повідомленні.

Стіна являє собою штучну огорожу, призначену для захисту берегової лінії від ерозії шляхом поглинання енергії водної течії.

За допомогою 3D-друку компанія Winsun змогла спорудити конструкцію, слідуючи за природним контуром берегової лінії затоки Сучжоу, створюючи істотно менше навантаження на екосистему.

"У порівнянні з традиційними будівельними технологіями, 3D-друк облицювання також є дешевшим, швидшим способом будівництва та потребує меншої кількості робіт на місці розміщення об'єкту", - заявили у компанії Winsun.