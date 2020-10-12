12 жовтня: народний календар і астровісник

Нині Феофана Милостивого; між дубом і березою, між легким і важким, і між обороною і нападом.

Нині Феофана Милостивого. Цей святий жив колись давно на території нинішньої Сирії. Він був доволі заможним громадянином і уславився своєю неймовірною щедрістю й добротою. Феофан завжди з радістю давав милостиню, позичав направо і наліво гроші, годував і одягав усіх, хто його про це просив. Жебраки, нужденні, а також усілякі пройдисвіти, які були не проти поживитися за чийсь рахунок, обліплювали його будинок, наче мухи мед. Невдовзі Феофан збіднів, а також захворів на страшну хворобу. Його тіло розпухло і вкрилося ранами. Лікарі й глянути не хотіли на хворого, у якого не було й копійки грошей. Феофан дуже страждав і мучився. Але по смерті праведника виявилося, що на його тілі не залишилося жодної рани, а мощі виділяють духм’яне цілюще миро.

У давнину на Феофана спостерігали за листям. Якщо листя з дуба й берез опаде чисто – легкий рік, нечисто – на сувору зиму. Та й взагалі – пізнє опадання листя свідчило про важкий рік. А найлегше було передбачати майбутню зиму за цибулею. Якщо лушпиння на цибулі тонке – зима буде теплою, а грубе та з багатьма «застьожками» – холодною.

З іменинами вітайте Івана і Феофана.

25 місячний день. Непростий період і «правило» ретроградного Марса: нині краще «потерпіти», зайняти оборонну позицію, ніж самому бути нападником, агресором – це в разі, якщо ви опинилися в конфліктній ситуації (будь-де і будь-якій: у стосунках з родичами, колегами на роботі, на дорозі тощо). Обережним варто бути не тільки в діях, але й у словах. Вкрай небажано когось «діставати», насміхатися, принижувати, посилати негативні імпульси – «відповідь» може прийти дуже несподівано і «несвоєчасно». З 14 жовтня по 4 листопада, в рамках петлі, Меркурій буде ретроградним. Готуємося до переформатування і перезавантаження певних життєвих сценаріїв – застарілі моделі й алгоритми взаємодії зі світом залишаться в минулому. Петля і ретроградність Меркурія відбуватиметься на тлі ретроградності Марса, який, до того ж, перебуватиме в жорсткій опозиції до Сонця. Це означає, що кінець цього високосного 2020 року буде надзвичайно потужним в енергетичному плані. І ми вже вступили в цей період.

Згідно з даними Центральної геофізичної обсерваторії України, найхолоднішим цей день у Києві був у 1898 році: -4,9; а найтеплішим у 1907 – +24,8.