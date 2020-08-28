Помер один із авторів Скубі-Ду
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Deadline.
Представник Рубі сказав, що смерть мультиплікатора настала з природних причин, адже він багато років мав проблеми зі здоров'ям.
Кар'єру мультиплікатора Джо Рубі розпочав на студії Walt Disney. Потім працював на студії Hanna-Barbera Productions, де познайомився з Кеном Спірсом. Вони разом працювали над кількох анімаційними проєктами, включаючи й мультфільм про Скубі-Ду. Він від самого початку мав великий успіх, а згодом отримав численні продовження і спіноффи.
Пізніше два мультиплікатори створили студію Ruby-Spears Productions, яка випустила і інші відомі мультфільми, серед яких «Елвін і бурундуки», «Тандарр-варвар» і інші.
У Джо Рубі залишилася дружина, четверо дітей та 10 онуків.
Фото: WB / Everett Collection