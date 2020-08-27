У Києві та Одесі покажуть австрійське кіно

IX щорічний фестиваль «Тиждень австрійського кіно», що відбудеться в Одесі та Києві, оголосив програму.

Про це повідомляє кінокомпанія “Артхаус Трафік”.

“Фестиваль “Тиждень австрійського кіно” пройде в Одесі (4-6 вересня) та Києві - в кінотеатрі “Жовтень” (10-15 вересня). Цього року до програми увійшли чотири повнометражних фільми, а також традиційна добірка короткометражок від фестивалю мультимедійних мистецтв Ars Electronica, який щорічно проходить в місті Лінц і презентує передові візуальні технології”, - ідеться у повідомленні.

Як зазначається, відкриє фестиваль історична трагікомедія «Мій друг Зиґмунд Фройд» Ніколауса Лейтнера, відомого австрійського телережисера та сценариста. Ця екранізація німецького роману-бестселера «Продавець тютюну» розповідає про Відень часів нацистської окупації. Головний герой переживає муки першого кохання, а порадою йому допомагає найбільший експерт — сам Зиґмунд Фройд. Стрічка Лейтнера отримала чотири номінації на національну премію Austrian Film Award: за найкращі ролі другого плану, костюми та музику.

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Документальний фільм «За лаштунками Віденської опери» запрошує у світ одного з найголовніших оперних центрів світу. На глядачів чекає півторагодинна екскурсія під класичну музику та знайомство з роботою, яка зазвичай залишається невидимою. Зміни тут тривають із сьомої ранку до одинадцятої вечора – Віденська опера закривається лише на два вихідних на рік та продає 99% квитків на свої вистави.

Драма «Земля під моїми ногами» – історія стосунків молодої та успішної бізнес-леді і її старшої сестри, яка намагалася накласти на себе руки. Стрічка була вперше представлена публіці на Берлінському кінофестивалі, де претендувала на здобуття премії «Золотий ведмідь» та Teddy за найкращий художній фільм. Робота режисерки Марі Кройцер також отримала сім номінацій на Austrian Film Award і здобула премію за найкращу жіночу роль другого плану. Показ цієї стрічки відбувається в рамках тематичного року Calliope Austria 2020: Жінки у суспільстві, культурі на науці, який проводиться за ініціативи МЗС Австрії.

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Для сімейного перегляду у програмі фестивалю пропонується пригодницька стрічка «Як я навчився бути дитиною». Її головний герой – молодший син чудернацької родини кондитерських магнатів - наділений вражаючою уявою та почуттям гумору. Його батько, тиран та цинік, відсилає сина до коледжу. Фільм спільного виробництва Австрії та Німеччини було відзначено трьома номінаціями та премією Austrian Film Award за найкращі костюми.

Фільми демонструватимуться мовою оригіналу з українськими субтитрами.

Події фестивалю проходитимуть згідно з рекомендаціями МОЗ щодо проведення масових культурних заходів під час дії карантину.

В “Артхаус Трафік” нагадали, що традиційно після завершення фестивалю активісти та керівники кіноклубів зможуть організувати покази у своєму місті в рамках проєкту «Кіноклуб. Всеукраїнська мережа». Для цього потрібно подати заявку на сайті.

Організатори фестивалю - Австрійський культурний форум у Києві та компанія «Артхаус Трафік».

На фото: кадр із фільму "Мій друг Зигмунд Фройд"