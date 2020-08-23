У Харкові показали фільм про Леоніда Кантера — мандрівника та добровольця АТО

Увечері біля волонтерської намета "Все для перемоги", що на площі Свободи, зібрав глядачів фільм "Людина з табуретом" про режисера Леоніда Кантера — мандрівника та добровольця АТО, що мріяв пізнати світ і себе.

Кіносеанс просто неба організували активісти кіноклубу "Нова Україна", повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Цей фільм — з-поміж тих, що змінюють свідомість та запам’ятовуються на все життя. Режисер Ярослав Попов дарує його до Дня Харкова, за що йому велика подяка, бо цього фільму точно не знайдеш в інтернеті. Головний герой — режисер Леонід Кантер. Він зі своїми друзями, із дружиною Діаною та донькою Маґдаленою має божевільну ідею — донести чотири кухонні табурети до чотирьох океанів, без грошей та спонсорів, але із камерами, піснями та виставами про любов та Україну. Цей задум був проявом свободи та того, що будь-які мрії здійсненні, якщо цього дуже захотіти. Леонід знімає на камеру усе, що його оточує, перетворюючи своє життя на фільм, у якому стає головним героєм і режисером. Повертаючись на рідну землю, мандрівники застають початок війни. Майбутня стрічка мала стати маніфестом нездоланній силі людських мрій. Проте сценарій змінило саме життя, а точніше — подорож, яку безстрашний мрійник вирішив здійснити останньою. Життя, сповнене пригод і сенсів, змінюється війною в Україні та боротьбою за здійснені та нездійснені плани, які перериває смерть", - пояснив, відкриваючи сеанс, керівник кіноклубу "Нова Україна", координатор Харківського Євромайдану Володимир Чистилін.

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За його словами, режисер Ярослав Попов разом з друзями та колегами закінчили роботу над фільмом Леоніда Кантера: "Раніше ця ж команда створила разом із ним документальні стрічки "Добровольці Божої Чоти" та "МІФ" - про оперного співака та добробатівця Василя Сліпака, який загинув на Донбасі".

Після сеансу глядачі — їх зібралося, попри пізній час, не менше двох десятків — не поспішали розходитись, обговорювали сюжет, ділилися думками. Захід відбувся з дотриманням вимог карантину.

На площі чергував поліцейський патруль. Інцидентів не було.

Як повідомляв Укрінформ, увечері 15 серпня у Харкові на площі Свободи показали фільм білоруського документаліста Юрія Хащеватского "Звичайні вибори" про події в Білорусі. Кінопоказ організований активістами кіноклубу "Нова Україна".