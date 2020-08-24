Актор Олег Басилашвілі виступив проти насильства в Білорусі

Відомий актор народний артист СРСР Олег Басилашвілі підтримав колектив Купальського театру і виступив проти насильства щодо протестувальників у Білорусі.

Слова актора на його прохання опублікувала у Фейсбуці його дочка Ксенія Басилашвілі, повідомляє Укрінформ.

«Підтримую моїх білоруських театральних побратимів, а також художнього керівника театру імені Янки Купали, режисера Миколу Пінігіна. Ми багато працювали з ним на сцені БДТ», - заявив Басилашвілі.

Він підкреслив, що неможливо «без страху дивитися на знущання влади над мирним народом». «У будь-якої нормальної людини серце обливається кров'ю, дивлячись на муки людей, які насмілилися здійснити своє конституційне право - висловити свою думку», - сказав актор.

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Популярний актор театру і кіно Олег Басилашвілі у 2008 році назвав дії російських військ у Південній Осетії окупацією. Він також виступив проти анексії Росією Криму. Міністерство культури України включило актора до «білого списку» діячів культури, які «підтримують територіальну цілісність і суверенітет» країни.