На Берлінале скасували гендерний поділ нагород за найкращу роль

Організатори Берлінського кінофестивалю (Berlinale) скасували гендерний поділ призу за найкращу роль у 2021 році.

Про це повідомляється на сайті фестивалю, передає Укрінформ.

«Берлінале реорганізував призи, які присуджує Міжнародне журі конкурсу. Уперше нагороди за результати визначатимуться нейтрально з гендерного погляду. Замість нагород за найкращу чоловічу роль і найкращу жіночу роль на гендерній нейтральній основі присуджуються "Срібний ведмідь за найкращу головну роль" та "Срібний ведмідь за найкращу роль другого плану», - йдеться у повідомленні.

Організатори вважають, що «відсутність поділу нагород в акторській сфері за статевою ознакою є сигналом до більшої гендерно чутливої свідомості в кіноіндустрії».

Крім того, було прийнято рішення відмовитися від премії «Срібний ведмідь Альфреда Бауера» у зв’язку з «новими висновками про посаду першого директора Берлінале Альфреда Бауера за Націонал-соціалістичної партії». Тижневик Die Zeit раніше опублікував статтю, в якій йшлося про нацистське минуле Бауера.

Зазначається, що Берлінський кінофестиваль у 2021 році пройде в звичайному офлайн режимі. “Ми бачимо унікальну особливість фестивалів в їх живій взаємодії з публікою. За часів пандемії стало ще ясніше, що всім потрібні аналогові простори для досвіду в культурній сфері. Ми раді, що фестивалі повертаються до звичного фізичного формату з віртуального”, - заявили організатори.

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Водночас гібридна модель (онлайн- та офлайн-формат) буде застосовна для європейського кіноринку (EFM).

Наголошується, що проведення фестивалю та ярмарку відбуватиметься відповідно до правил і положень, що діятимуть на той момент, що забезпечить максимальну безпеку для всіх гостей.

Зміни в структурі фестивалю, програмі фільмів і загальній кількості запрошених фільмів керівництво фестивалю визначить найближчими тижнями.