Фотовиставка у Празі розповідає про український костюм

Перед Днем Незалежності України в 6-му районі Праги на площі Свободи проходить вулична виставка "До витоків: Україна костюмів і традицій", яка розповідає про український національний костюм.

Виставка триватиме до 24 серпня, повідомляє кореспондент Укрінформу.

На 19 фотовітринах представлені святкові костюми, які носили в Україні наприкінці ХІХ - на початку ХХ століття в різних регіонах нашої держави. Моделями виступили відомі співаки та співачки, актори та актриси, телемодератори.

Виставка у Празі "До витоків: Україна костюмів і традицій"/Фото: Ольга Танасійчук, Укрінформ

У галереї Skleňák, у так званому скляному палаці, можна побачити натуральні сучасні костюми, виконані в національних традиціях.

"Для нас, українців, національний костюм - це не просто одяг. Він представляє наші традиції. Це послання наших предків", - зазначив посол України в Чеській Республіці Євген Перебійніс.

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Виставка є частиною проєкту Candidis, який було започатковано в 2014 році. В Празі представлені знімки Дмитра Перетрутова, зроблені для календарів 2017 та 2019 років. Від продажу самих календарів з моделями у традиційних костюмах 610 тис. гривень було передано київському військовому шпиталю для лікування поранених на фронті бійців, Волонтерській сотні, а також на культурні проєкти.