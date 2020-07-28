Фотовиставку в Сеулі за участі українських митців віднині можна відвідувати й онлайн

Фотовиставка «KREAtive Perspectives», що триває у південнокорейській столиці та проходить за участі українських митців, віднині також доступна онлайн.

Про це в Facebook повідомили організатори заходу – фундації «Korea Foundation» (KF).

«Korea Foundation підготувала віртуальний тур виставкою ««KREAtive Perspectives», дозволяючи вам насолодитися експозицією онлайн. Рухайтесь виставкою так, ніби ви знаходитеся в галереї KF Gallery. Ви також можете бачити опис кожної роботи», - йдеться в дописі.

Пройти віртуальний тур можна за посиланням.

У дописі також розміщено невеликий відеоролик про експозицію.

Як повідомляв Укрінформ, виставка «KREAtive Perspectives» відкрилася 20 липня. Вона представляє творчість 12 фотохудожників - українських і корейських.

Виставка є спільним проектом «Odesa Photo Days Festival» та «Korea-Ukraine Contemporary Art Exhibition (KUCA)», зазначалося на сторінці Посольства України в Республіці Корея.

Подію організовано Korea Foundation разом з українським посольством.

В умовах необхідності дотримання вимог соціального дистанціювання персональне відвідування експозиції можливе за попередньою реєстрацією.

Виставка триватиме до 23 вересня.

Фото, відео: Korea Foundation-한국국제교류재단