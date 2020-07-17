Творчість українських фотохудожників покажуть на виставці в Сеулі
Про це повідомляється на сторінці Посольства України в Республіці Корея в Facebook.
«Безмежно раді повідомити, що, попри непрості для сфери мистецтва часи, наступного понеділка в Сеулі відкриється виставка українських та корейських фотохудожників «KREAtive Perspectives». Виставка є спільним проектом Odesa Photo Days Festival та Korea-Ukraine Contemporary Art Exhibition (KUCA)», - йдеться у дописі.
Як зазначається, подію організовано Korea Foundation разом з Посольством України в Республіці Корея.
В умовах необхідності дотримання вимог соціального дистанціювання відвідування виставки можливе за попередньою реєстрацією.
У рамках експозиції будуть представлені роботи 12 митців.
«Виставка «KREAtive Perspectives» має на меті стати своєрідним форумом, де ви можете долучитися до подорожі разом з 12 художниками з України і Кореї в пошуках основних тем в їхньому щоденному житті та вгледіти їх натхнення та художнє вираження. Ви матимеме змогу ознайомитися з новітніми трендами в сучасній фотграфії. Метою виставки є також сприяння культурному обміну між двома країнами, з особливим фокусом на візуальному мистецтві», - зазначається в розміщеному в дописі постері.
Виставка триватиме до 23 вересня.
Фото: Korea Foundation-한국국제교류재단 в Facebook