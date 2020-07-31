Кінофестиваль у Торонто оголосив програму

Ювілейний 45-й Міжнародний кінофестиваль у Торонто представив свою програму.

Про це повідомляється на сайті кінофестивалю.

Глядачам покажуть близько 50 фільмів, серед яких режисерські дебюти Голлі Беррі та Вігго Мортенсена, а також "Американська утопія" Спайка Лі.

Фестиваль пройде з 10 до 19 вересня. У його межах фільми покажуть не тільки у звичайних кінотеатрах, а й в автомобільних, а також на інтернет-платформах.

Повний список фільмів-учасників виглядає наступним чином:

«Американська утопія», режисер Спайк Лі

«Газа, любов моя», режисер Тарзан Нассер

«Забирайся звідси», режисер Ван Іфань

«Хороший Джо Белл», режисер Рейнальдо Маркус Грін

«Мені не все одно», режисер Дж. Блейксон

«Незручний індіанець», режисер Мішель Латімер

«МЛК/ФБР», режисер Семюел Д. Поллар

«Нова корпорація: На жаль, необхідний сиквел», режисери Джоель Бакан

і Дженніфер Ебботт

«Новий порядок», режисер Мішель Франко

«Ніч королів», режисер Філіп Лакота

«Третій день» (серіал), режисери Філіпа Лоуторп і Марк Манден

«Справжні матері», режисер Наомі Кавасе

«Під відкритим небом», режисер Міва Нісікава

«Наруга», режисери Меделін Сімс-Ф'юер і Дасті Манчінеллі

«Лісова пожежа», режисер Кеті Брейді

«Правило 180 градусів», режисер Фарнуш Самаді

«76 днів», режисери Хао У

«Амоніт», режисер Френсіс Лі

«Ще по одній», режисер Томас Вінтерберг

«Bandar Band», режисер Маніже Гекмат

«Бінс», режисер Трейсі Дір

«Вороги держави», режисер Соня Кеннебек

«Падіння», режисер Вігго Мортенсен

«Батько», режисер Флоріан Зеллер

«Фауна», режисер Ніколас Переда

«Вогняна куля», режисери Вернер Герцог і Клів Оппенгаймер

«Земля кочівників», режисер Хлоя Чжао

«Із самого початку», режисер Деа Кулумбегашвілі

«Усе найкраще попереду», режисер Ван Цзін

«У синцях», режисер Голлі Беррі

«Сіті Гол», режисер Фредерік Вайсман

«Ковбой із гетто», режисер Ріки Стауб

«Учень», режисер Чайтанья Тамхане

«Одна ніч у Маямі», режисер Реджина Кінг

«Пінгвін Блум», режисер Глендін Айвін

«Підготовка, щоб бути разом невизначену кількість часу», режисер

Лілі Хорват

«Спадщина», режисер Ефраїм Асілі

«Тягай як дівчисько», режисер Маї Заєд

«Забуття», режисер Бен Шаррок

«Будинок пам'яті», режисер Жоау Паулу Міранда Марія

«Куди ти йдеш, Аїда?», Режисер Ясміла Жбанич

«Тінь у хмарах», режисер Роузен Ліанг

«Крихітка-Шива», режисер Емма Селігман

«Весняне цвітіння», режисер Сюзанн Ліндон

«Відповідний наречений», режисер Міра Наїр

«Лето'85», режисер Франсуа Озон

Нагадаємо, раніше організатори кінофестивалю повідомили, що не переноситимуть його на інші дати, незважаючи на пандемію COVID-19. Вони також вирішили дещо змінити формат заходу, але не переводити його повністю в онлайн режим.