Скам’янілість під назвою "Штука" виявилася яйцем, якому 68 мільйонів років

Знайдена в Антарктиді таємнича викопна скам’янілість розміром із футбольний м’яч, яку вчені прозвали The Thing (Штука), виявилася яйцем із м’якою шкаралупою.

Про це повідомляє портал Science Alert

«Загадкова скам’янілість під умовною назвою «Штука» (The Thing) виявилася за підсумками аналізу велетенським яйцем, знесеним близько 68 млн років кимось на кшталт вимерлої морської змії», - йдеться в повідомленні.

За словами провідного автора дослідження, наукового співробітника Техаського університету в Остіні Лукаса Лежандра, це відкриття має припинити майже десятиліття спекуляцій про скам`янілість і змінити уявлення про життя морських істот. «Дуже рідко можна знайти викопні яйця з м’якою шкаралупою, які так добре збереглися», — сказав Лежандр.

(Francisco Hueichaleo, 2020)

(Legendre et al., Nature, 2020)

Як відомо, ця скам’янілість була виявлена у 2011 році групою чилійських вчених, котрі працюють в Антарктиді. Вона була схожа на печену картоплю, але розмірами 28 на 18 сантиметрів. Багато років вчені марно досліджували знахідку, поки у 2018 році палеонтолог не припустив, що це може бути яйце. Це була не найочевидніша гіпотеза, оскільки всередині не було скелета, що підтверджує це.

Аналіз зрізів скам’янілості виявив «шарувату структуру, схожу на м’яку мембрану, і набагато тонший твердий зовнішній шар, що говорить про те, що він мав м’яку оболонку».

Команда вважає, що це яйце було не динозавра — види, що жили в Антарктиді в той час, були надто малі, щоб відкласти таке гігантське яйце, а ті, які були досить великими, відкладали яйця сферичної, а не овальної форми.

Вчені вважають, що це яйце якоїсь рептилії, можливо, з групи великих морських плазунів, відомої як мозазаври, які були поширені в регіоні. На це вказує і місце виявлення, яке 68 мільйонів років тому було теплим океанським мілководдям, і сусідні знахідки, включаючи фрагменти скелетів молодих мозазаврів.

Головне фото: M. Ellison/AMNH