У бурштині знайшли пір'я динозаврів разом з паразитами
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Укрінформ
Вчені знайшли в шматочку бурштину, вік якого оцінюється в 100 мільйонів років, пір'я динозаврів з паразитами, які нагадували сучасних вошей.
Про це повідомляє Naked science.
Зазначається, що дослідникам з педагогічного університету в Пекіні вдалося виявити 10 мікроскопічних паразитів на різних стадіях розвитку. Вчені перебрали масу зразків бурштину з півночі М'янми і знайшли два, в яких, у пір'ї довжиною 12,7 і 13,6 міліметра, були комахи.
Дослідники назвали паразитів Mesophthirus engeli. Якщо їхній зв'язок з вошами — точніше кажучи, загоном пухоїдових — підтвердиться, вони стануть найдавнішими з відомих представників цієї групи.
Знайдені комахи дійсно можуть виявитися пов'язані з вошами: від сучасних комах їх відрізняють гачки на лапках і форма антен.