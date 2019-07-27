В Китаї хлопчик знайшов яйця динозавра віком 66 мільйонів років

Школяр з китайської провінції Гуандун разом з мамою знайшли на березі річки 11 скам'янілих яєць динозавра.

Про це повідомляє Daily Mail.

"Школяр випадково виявив гніздо скам’янілих яєць динозавра під час гри. Експерти вважають, що 11 яєць мають приблизно 66 мільйонів років - це пізній крейдовий період", - йдеться у повідомленні.

В Китаї знайшли яйця динозавра/Фото:dailymail.co.uk

10-річний Чжан Янчже намагався знайти інструменти для розбивання волоських горіхів, коли виявив шматок скелі, який «виглядав особливим».

Учень третього класу сказав, що спочатку побачив у ґрунті «дивний камінь», але зрозумів, що це може бути яйце динозавра після уважної перевірки предмета. Експерти підтвердили його міркування, перш ніж викопати ще 10 яєць поблизу.

За словами його матері, Янже любить науку, особливо динозаврів, і прочитав про них багато книг.

Повідомляється, що яйця доставили в музей динозаврів Хейуань для подальших досліджень для визначення типу.

Хейуань, місто з населенням у три мільйони, вважається «домом динозаврів Китаю».