Знайшли невідомий вид тиранозаврів - "женців смерті"
Про це інформує BBC.
"Вчені знайшли скам'янілі рештки невідомого раніше виду тиранозаврів, що жив 80 млн років тому на території сучасної Північної Америки", - йдеться у повідомленні.
Ці динозаври існували у Крейдовий період (145-66 млн років тому), і тепер вважаються найдавнішими тиранозаврами у Північній Америці.
Introducing the first new species of tyrannosaur discovered in Canada in 50 years. Meet Thanatotheristes degrootorum, the ‘reaper of death’! Read all about it on our blog: https://t.co/hIQZkxdACk #Thanatotheristes #ReaperOfDeath #RTMPResearch pic.twitter.com/WYNmsMuUFY— Royal Tyrrell Museum of Palaeontology (@RoyalTyrrell) February 10, 2020
Знайдений тиранозавр був майже 2,5 метри заввишки й виглядав досить страхітливо.
Знахідка, за словами дослідників, дозволить краще зрозуміти еволюцію тиранозаврів.
Як і в інших хижих родичів, у цього велетня була довга морда, характерні виступи на черепі, а також схожі на ножі для стейка зуби завдовжки 7 см.
Назва тиранозавра - Thanatotheristes degrootorum - перекладається як "жнець смерті".
Фото: UNIVERSITY OF CALGARY VIA GETTY IMAGES