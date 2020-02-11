Знайшли невідомий вид тиранозаврів -

Знайшли невідомий вид тиранозаврів - "женців смерті"

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Укрінформ
Науковці виявили рештки невідомого раніше виду тиранозаврів, який проживав 80 млн років тому на території сучасної Канади.

Про це інформує BBC.

"Вчені знайшли скам'янілі рештки невідомого раніше виду тиранозаврів, що жив 80 млн років тому на території сучасної Північної Америки", - йдеться у повідомленні.

Ці динозаври існували у Крейдовий період (145-66 млн років тому), і тепер вважаються найдавнішими тиранозаврами у Північній Америці.

Знайдений тиранозавр був майже 2,5 метри заввишки й виглядав досить страхітливо. 

Знахідка, за словами дослідників, дозволить краще зрозуміти еволюцію тиранозаврів.

Як і в інших хижих родичів, у цього велетня була довга морда, характерні виступи на черепі, а також схожі на ножі для стейка зуби завдовжки 7 см.

Назва тиранозавра - Thanatotheristes degrootorum - перекладається як "жнець смерті".

Фото: UNIVERSITY OF CALGARY VIA GETTY IMAGES

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