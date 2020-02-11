Знайшли невідомий вид тиранозаврів - "женців смерті"

Науковці виявили рештки невідомого раніше виду тиранозаврів, який проживав 80 млн років тому на території сучасної Канади.

Про це інформує BBC.

"Вчені знайшли скам'янілі рештки невідомого раніше виду тиранозаврів, що жив 80 млн років тому на території сучасної Північної Америки", - йдеться у повідомленні.

Ці динозаври існували у Крейдовий період (145-66 млн років тому), і тепер вважаються найдавнішими тиранозаврами у Північній Америці.

Introducing the first new species of tyrannosaur discovered in Canada in 50 years. Meet Thanatotheristes degrootorum, the ‘reaper of death’! Read all about it on our blog: https://t.co/hIQZkxdACk #Thanatotheristes #ReaperOfDeath #RTMPResearch pic.twitter.com/WYNmsMuUFY — Royal Tyrrell Museum of Palaeontology (@RoyalTyrrell) February 10, 2020

Знайдений тиранозавр був майже 2,5 метри заввишки й виглядав досить страхітливо.

Знахідка, за словами дослідників, дозволить краще зрозуміти еволюцію тиранозаврів.

Як і в інших хижих родичів, у цього велетня була довга морда, характерні виступи на черепі, а також схожі на ножі для стейка зуби завдовжки 7 см.

Назва тиранозавра - Thanatotheristes degrootorum - перекладається як "жнець смерті".

Фото: UNIVERSITY OF CALGARY VIA GETTY IMAGES