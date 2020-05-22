Канадські політики долучилися до святкування Дня вишиванки

Канадські політики долучилися до святкування Дня вишиванки

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Укрінформ
Найбільша канадська опозиційна політична сила - Консервативна партія - відзначила День вишиванки.

Про це у Твіттер написав лідер Консервативної партії Ендрю Шир.

“Сьогодні українські канадці та українці по всьому світу святкують День вишиванки. Вони вдягають свої улюблені вишивані сорочки і згадують своє походження та історію. Від імені канадських консерваторів хочу висловити найкращі привітання усім, хто святкує!”, - зазначив Шир.

Як відомо, щороку в Україні у третій четвер травня відзначають День вишиванки.

Свято бере початок у 2006 році з ініціативи на той час студентки Чернівецького університету ім. Ю.Федьковича Лесі Воронюк.  

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З 2014 року акція вийшла за межі гуртка свідомого українського студентства та за кордони України, ставши всесвітнім загальнонародним святом.

 Нині День вишиванки відзначається більш як у 50 країнах.

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