Канадські політики долучилися до святкування Дня вишиванки

Найбільша канадська опозиційна політична сила - Консервативна партія - відзначила День вишиванки.

Про це у Твіттер написав лідер Консервативної партії Ендрю Шир.

“Сьогодні українські канадці та українці по всьому світу святкують День вишиванки. Вони вдягають свої улюблені вишивані сорочки і згадують своє походження та історію. Від імені канадських консерваторів хочу висловити найкращі привітання усім, хто святкує!”, - зазначив Шир.

Aujourd’hui, les Canadiens d’origine ukrainienne et les Ukrainiens du monde entier célèbrent la #JournéedeVyshyvanka. Ils portent leur chemise brodée préférée et se souviennent de leur patrimoine et de leur histoire. Au nom des conservateurs du Canada, mes meilleurs vœux à tous! pic.twitter.com/QXXVb6xXqc — Andrew Scheer (@AndrewScheer) May 21, 2020

Як відомо, щороку в Україні у третій четвер травня відзначають День вишиванки.

Свято бере початок у 2006 році з ініціативи на той час студентки Чернівецького університету ім. Ю.Федьковича Лесі Воронюк.

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З 2014 року акція вийшла за межі гуртка свідомого українського студентства та за кордони України, ставши всесвітнім загальнонародним святом.

Нині День вишиванки відзначається більш як у 50 країнах.