Після третього протирання айфона спиртом Siri попросила сала з хлібом: меми про коронавірус

І смішно, і грішно... але сьогодні, і тільки сьогодні, коли світ святкує День сміху та жартів - ловіть 10 тем для мемів про коронавірус.

За час карантину та вимушеного байдикування соцмережі просто перенаситилися жартами про коронавірусну хворобу Covid-19. І не дивно, сміх є природним механізмом боротьби зі стресом та страхам. Ми спробували виділити "підтеми" таких жартів та вгадати, що справді ховається за ними.

1. Весняна аватарка. Все цвіте, а Ви на карантині та в масці.

2. Гречка. А також туалетний папір. Усі зробили запаси на два роки?

Малюнок: Oleksandr Grekhov

Читайте також: "Виживуть тільки фрілансери": соцмережі рятуються від коронавірусу гумором 3. Робота з дому. Пошук нових шляхів виконувати свою роботу на карантині.

Малюнок: Alexander Derega Читайте також: Робота з дому: очікування та реальність. Меми із соцмереж 4. Соціальна дистанція та самоізоляція. Всі навколо намагаються відійти від Вас якнайдалі або просять не виходити із дому.

Малюнок: Нікіта Тітов

5. Повернені із закордону. Українці не дуже раді землякам, які повернулися з подорожей додому.

6. Кохання та побачення.