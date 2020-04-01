Після третього протирання айфона спиртом Siri попросила сала з хлібом: меми про коронавірус

Після третього протирання айфона спиртом Siri попросила сала з хлібом: меми про коронавірус

Укрінформ
І смішно, і грішно... але сьогодні, і тільки сьогодні, коли світ святкує День сміху та жартів - ловіть 10 тем для мемів про коронавірус.

За час карантину та вимушеного байдикування соцмережі просто перенаситилися жартами про коронавірусну хворобу Covid-19. І не дивно, сміх є природним механізмом боротьби зі стресом та страхам. Ми спробували виділити "підтеми" таких жартів та вгадати, що справді ховається за ними.

1. Весняна аватарка. Все цвіте, а Ви на карантині та в масці.

2. Гречка. А також туалетний папір. Усі зробили запаси на два роки?

Малюнок: Oleksandr Grekhov 

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3. Робота з дому. Пошук нових шляхів виконувати свою роботу на карантині.

Малюнок: Alexander Derega

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4. Соціальна дистанція та самоізоляція. Всі навколо намагаються відійти від Вас якнайдалі або просять не виходити із дому.

 

 Малюнок: Нікіта Тітов

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5. Повернені із закордону. Українці не дуже раді землякам, які повернулися з подорожей додому.

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6. Кохання та побачення. 

Малюнок: Giulia Rosa

7.  День народження.  Хороша новина: хоча б не треба "накривати на стіл" для колег.

8. Дезінфекція. Місія неможлива: не торкатися обличчя, а тому миємо руки "до дірок"!

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9. Плани на вихідні.  На квітень. На відпустку. На "після карантину". 

10. Бути вдома - це важко. Люди втомилися від ізоляції та знудилися, а домашні улюбленці ніяк не дочекаються, коли їх залишать у спокої.

P.S.: Дякуємо тим, хто сидить вдома та робить меми.

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