Після третього протирання айфона спиртом Siri попросила сала з хлібом: меми про коронавірус
Укрінформ
І смішно, і грішно... але сьогодні, і тільки сьогодні, коли світ святкує День сміху та жартів - ловіть 10 тем для мемів про коронавірус.
За час карантину та вимушеного байдикування соцмережі просто перенаситилися жартами про коронавірусну хворобу Covid-19. І не дивно, сміх є природним механізмом боротьби зі стресом та страхам. Ми спробували виділити "підтеми" таких жартів та вгадати, що справді ховається за ними.
1. Весняна аватарка. Все цвіте, а Ви на карантині та в масці.
2. Гречка. А також туалетний папір. Усі зробили запаси на два роки?
Малюнок: Oleksandr Grekhov
Малюнок: Нікіта Тітов
6. Кохання та побачення.