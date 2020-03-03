"Виживуть тільки фрілансери": соцмережі рятуються від коронавірусу гумором
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Укрінформ
Укрінформ зібрав реакцію соцмереж на перший випадок коронавірусу в Україні.
Китайський вірус зафіксували в Чернівцях. Стан першого в Україні пацієнта з коронавірусом стабільний, він госпіталізований. До цього чоловік разом з дружиною подорожував по Італії. Симптоми - сухий кашель і гарячка в нього з'явилися 29-го лютого (тоді ж чоловіка госпіталізували), а 1 березня були проведені лабораторні дослідження, вірусологічні завершились 2 березня пізно ввечері.
Новину одразу ж підхопили соцмережі.