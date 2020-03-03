"Виживуть тільки фрілансери": соцмережі рятуються від коронавірусу гумором

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Укрінформ
Укрінформ зібрав реакцію соцмереж на перший випадок коронавірусу в Україні.

Китайський вірус зафіксували в Чернівцях. Стан першого в Україні пацієнта з коронавірусом стабільний, він госпіталізований. До цього чоловік разом з дружиною подорожував по Італії. Симптоми - сухий кашель і гарячка в нього з'явилися 29-го лютого (тоді ж чоловіка госпіталізували), а 1 березня були проведені лабораторні дослідження, вірусологічні завершились 2 березня пізно ввечері.

Новину одразу ж підхопили соцмережі.

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Кількість людей, заражених коронавірусом, у світі на сьогодні становить 90 937 осіб. Від недуги померли 3117 осіб.

За кількістю випадків зараження лідирує Китай - 80 151. 4 812 випадків зафіксовано у Південній Кореї, 2 036 - в Італії, 1 501 - в Ірані. Після Китаю, за кількістю загиблих, наступний Іран - 66 осіб, Італія - ​​52 і Південна Корея - 28 осіб.

Одужали після захворювання по всьому світу 48 017 осіб.

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