Середньовіччя якесь: соцмережі про паніку навколо евакуйованих з Китаю українців Огляд 20.02.2020 11:08 Укрінформ У четвер, 20 лютого, в Україні готуються приймати співвітчизників, евакуйованих з епіцентру поширення коронавіруса - Уханя. Зранку літак з громадянами України та інших держав приземлився в аеропорту "Бориспіль" на дозаправку, звідки вирушив до Харкова. Схоже, "слуга народу" Дубінський іншої думки: Тим часом біля селища Нові Санжари на Полтавщині місцеві мешканці перекрили дорогу, протестуючи проти розміщення евакуйованих з Китаю в місцевому санаторії Нацгвардії. До цього близько 300 осіб у Тернопільській області в Микулинцях влаштували акцію протесту проти розміщення евакуйованих у місцевий санаторій Медобори. Ми зібрали реакцію соцмереж на останні події: