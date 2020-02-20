Середньовіччя якесь: соцмережі про паніку навколо евакуйованих з Китаю українців

Зранку літак з громадянами України та інших держав приземлився в аеропорту "Бориспіль" на дозаправку, звідки вирушив до Харкова.

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Тим часом біля селища Нові Санжари на Полтавщині місцеві мешканці перекрили дорогу, протестуючи проти розміщення евакуйованих з Китаю в місцевому санаторії Нацгвардії. До цього близько 300 осіб у Тернопільській області в Микулинцях влаштували акцію протесту проти розміщення евакуйованих у місцевий санаторій Медобори.

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