Надзвичайний та Повноважний посол України в Туреччині Андрій Сибіга став послом року за версією Buhara Medya Grup.

Про це повідомляє власний кореспондент Укрінформу в Туреччині.

"Це велика честь та приємність для мене отримати сьогодні цю нагороду. Це символ визнання важливого значення дійсно стратегічних відносин між Україною та Туреччиною, це визнання спільних українсько-турецьких зусиль у розбудові та зміцненні двосторонніх відносин між нашими країнами", - сказав очільник дипломатичного представництва України в Туреччині на церемонії нагородження.

Читайте також: В Анкарі пройшов прийом з нагоди 28 річниці ЗСУ

Посол України в Туреччині Андрій Сибіга отримав почесну нагороду за активне представлення України та української культури в Турецькій Республіці, особистий внесок у розбудову українсько-турецьких відносин.

"Пишаємося нашим Послом Андрієм Сибігою, якого було визнано Послом року за версією Buhara Medya. Ця нагорода - це визнання важливості українсько-турецьких відносин та значної роботи українсько-турецьких дипломатичних команд. Вітаємо!", - повідомило з нагоди нагородження Посольство України в Туреччині.

Андрій Сибіга став послом року в Туреччині // Фото: Ольга Будник, Укрінформ

Читайте також: Україна взяла участь у Різдвяному ярмарку в Анкарі

Нагородження за версією Buhara Medya Grup відбувалося 10-й рік поспіль у 35 номінаціях, зокрема політик року, найвпливовіша жінка-політик року, ведучий інформаційної програми року, федерація року, проєкт року, міський голова року та інші. Нагороди за версією Buhara Medya Grup отримують найактивніші та найуспішніші представники в різних сферах діяльності: від політики до мистецтва.

Посол України в Туреччині Андрій Сибіга став одним із двох іноземців, які були відзначені нагородами цьогоріч.