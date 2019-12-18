Андрій Сибіга став послом року в Туреччині
Про це повідомляє власний кореспондент Укрінформу в Туреччині.
"Це велика честь та приємність для мене отримати сьогодні цю нагороду. Це символ визнання важливого значення дійсно стратегічних відносин між Україною та Туреччиною, це визнання спільних українсько-турецьких зусиль у розбудові та зміцненні двосторонніх відносин між нашими країнами", - сказав очільник дипломатичного представництва України в Туреччині на церемонії нагородження.
Посол України в Туреччині Андрій Сибіга отримав почесну нагороду за активне представлення України та української культури в Турецькій Республіці, особистий внесок у розбудову українсько-турецьких відносин.
"Пишаємося нашим Послом Андрієм Сибігою, якого було визнано Послом року за версією Buhara Medya. Ця нагорода - це визнання важливості українсько-турецьких відносин та значної роботи українсько-турецьких дипломатичних команд. Вітаємо!", - повідомило з нагоди нагородження Посольство України в Туреччині.
Андрій Сибіга став послом року в Туреччині // Фото: Ольга Будник, Укрінформ
Нагородження за версією Buhara Medya Grup відбувалося 10-й рік поспіль у 35 номінаціях, зокрема політик року, найвпливовіша жінка-політик року, ведучий інформаційної програми року, федерація року, проєкт року, міський голова року та інші. Нагороди за версією Buhara Medya Grup отримують найактивніші та найуспішніші представники в різних сферах діяльності: від політики до мистецтва.
Посол України в Туреччині Андрій Сибіга став одним із двох іноземців, які були відзначені нагородами цьогоріч.