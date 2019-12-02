Дні українського кіно в Стамбулі закрили показом фільму "Тіні забутих предків"

Дні українського кіно в Стамбулі закрили показом шедевру українського кінематографа – фільмом Сергія Параджанова «Тіні забутих предків».

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

"У час, коли вийшов фільм «Тіні забутих предків» у літературі, в театрі та кінематографі, поезії, музиці, це був культурний перший майдан. Він був розкиданий по різних барикадах радянського союзу. Але він був першим і його придушили. Кінематограф був активним представником цієї культурної революції і він став також об’єктом придушення", - розповів український режисер Михайло Іллєнко.

Він також розповів, що коли знімали «Тіні забутих предків» у кінематографі пропонувався дуже простий протокольний спосіб: дивитися на екран і там все покажуть, навіть скажуть, де аплодувати. А «Тіні забутих предків» - абсолютно неполітичний фільм, запропонував інший спосіб спілкування, ніж той, який пропонувала імперія.

"Цей фільм запропонував іншу мову, яка незрозуміла була цензорам, тому вони не могли боротися, а глядачі відчували інтуїтивно. Фільм ніби сказав своїм створення та існування тим, хто будував імперію та ідеологію, піти куди подалі. І це було для них дуже образило. Це дійсно був той культурний майдан, який відкрив для майбутніх поколінь віру у свої сили та можливість боротися", - наголосив режисер Укрінформу.

Він пригадує, що коли знімали фільм «Тіні забутих предків», він був студентом, але його брат – Юрій Іллєнко, який здійснював у проєкті операторську роботу, багато розповідав про нього.

Як відомо, у Стамбулі вперше відбулися Дні українського кіно. Турецький глядач та представники діаспор – української та кримськотатарської, - мав змогу подивитися фільми «Кіборги», «Чужа молитва», «Толока», короткометражні картини проєкту «Дивись українське» та інші.