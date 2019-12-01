У Стамбулі показали український фільм "Толока"

У Стамбулі в рамках Днів українського кіно пройшов допрем’єрний показ фільму-притчі «Толока» відомого українського режисера Михайла Іллєнка.

Про це повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

“У сьогоднішньому показі та проведенні Днів українського кіно в Стамбулі є декілька важливих моментів, але головний у тому, що якісне модерне кіно вперше представлене на такому престижному майданчику в Туреччині. Це символ того, що наша держава змінилася. Якщо розвивається мистецтво, якщо розвивається кіно, це означає, що ми рухаємося вперед. Особливо зараз це важливо, коли переживаємо нелегкі часи: і окупацію Криму, і ситуацію на Донбасі. Але ми створюємо кіно, знаходимо для цього засоби, наша земля надзвичайно багата талантами», - сказав перед показом посол України в Туреччині Андрій Сибіга.

Дипломат також наголосив, що завдяки таким подіям українська й турецька культури стають ближчими та зрозумілішими двом народам і реалізується мета: більше України в Туреччині, більше Туреччини в Україні.

Презентувати фільм до Стамбула приїхав режисер картини Михайло Іллєнко з представниками команди, яка працювала над створення стрічки.

«Не тільки гармати, літаки й танки - зброя, мистецтво - це також зброя. Україна була тривалий час навантажена міфами, які викривляли її портрет. Наш фільм - це низка «контрміфів», де ми пропонуємо свою версію історії - такої, як вона була, а не такої, як її бачили з різних боків, у різний час, різні претенденти на Україну», - сказав Іллєнко.

Після перегляду картини режисер відповів на запитання глядачів про створення фільму.

За його словами, ідея створення фільму та перший варіант сценарію з’явилися ще у 1967 році, але реалізувати цей задум до здобуття Україною незалежності було неможливим через ідеологію, яка існувала в ті часи.

«А після 1991-го року на довгі 15 років кіно в Україні було паралізоване, також було важко з цим задумом. Першу половину фільму ми зняли в 2013 році, потім почалися події, які роботу над фільмом зупинили, і, врешті-решт, значна частина цих подій знайшла себе на екрані», - розповів Іллєнко.

Режисер також розповів, що матеріалу знято більше, ніж вмістив повнометражний фільм, тому є бажання та намір створити телевізійну версію.

«Яке б не було нещастя чи блискавка, чи війна, хату зруйнували, спалили, але ось глина, очерет, вода, ще трохи деревини і толока - й життя продовжується, це стратегія виживання України. Майдан - це теж толока», - поділився з глядачами режисер.

Українці, кримські татари та турки дякували українським митцям за роботу та глибоке викладення історії держави.

«Дуже вражений після перегляду. Хочу сердечно подякувати за вкладену душу, за картину, яка вмістила всю історію та показала, наскільки важливою є спільність, наскільки сильними ми можемо бути разом, відновлюватися, переживати всі потрясіння, як разом можемо будувати разом, протидіяти війні й побудувати новий дім. Переконаний, що цей фільм матиме в Україні величезний успіх», - поділився враженнями після перегляду заступник міністра закордонних справ України Василь Боднар.

Першими фільм «Толока» у допрем’єрному показі побачили на передовій та у прифронтових регіонах на сході України, де було здійснено 26 показів (замість 12 запланованих) у населених пунктах та місцях дислокації українських воїнів - від Щастя до Маріуполя.

Прем’єра фільму запланована на березень наступного року.

Як повідомлялося, Михайло Іллєнко створив кінокартину «Толока» за мотивами балади Тараса Шевченка «У тієї Катерини хата на помості». Дія фільму охоплює понад 400 років і 14 важливих фрагментів історії України.